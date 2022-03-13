新聞眼 / 雙奧之城 折柳送客人

北京冬奧運動會閉幕式的「折柳寄情」環節。 (新華社)

四、五年前，當國際奧林匹克理事會投票，選擇北京 主辦2022年冬季奧運 會時，消息傳出，引起大家歡騰轟動。為什麽呢？2008年北京辦過一個夏季、2022年又將有一個冬季的奧運會，一個城主辦兩個不同氣候與設備的最具權威性的世界運動會，將可創新歷史紀錄。

今年初，北京電視臺推出 「雙奧之城」談話錄四集，一共兩個小時。當時大家對2008年夏季奧運會設備的利用，如何迎接即將到來的冬季奧會，及其規劃等問題，踴躍發言與討論。

北京冬殘奧會3月4日至13日舉行。(新華社)

2月20日，北京冬季奧運會閉幕之後，大家歡呼任務完成，「雙奧之城」青史留名。其實，自從1960年以來，不論夏季或冬季奧會之後，緊接著都有一個殘障人奧運會（Paralympics）。這次北京冬季奧會過後，3月4日至13日，又繼續進行了第13屆殘障運動員的比賽。此外，2008年也有兩次。我就説，大家不必謙虛，何止「雙奧」，北京應該稱爲「四奧之城」啊！

夏、冬兩季運動場地的特點是水與雪的顯著區別。中國下雪最多的地方，應該是山海關外的東北地區。北京的冬天多的是風沙，雪並不多。為著建立「雙奧」的招牌，除了這個古都，絕不作他想。實際的需要，除了充分利用京城内的設備之外， 還要擴充到延慶，以及長城以外隸屬於河北省的張家口。一般電視上的觀衆，沒有到過實地，當然不清楚三個場地的區別。下届2026年冬運奧會訂於義大利的時尚之都米蘭舉行。他們把地點寫明：Milan-Cortina d’Ampezzo。Cortina是滑雪 勝地，兩處地名同時上榜。假如硬要把延慶與張家口也用英文字母拼出來，對外國人說來，恐怕無用反而添亂。

14年前，北京主辦夏季奧運會，是為著要洗刷一百多年來「東亞病夫」的污名。而且，奧會之前，先在上海舉辦了世界博覽會，展開雙手，展望有一個友誼、合作、和平的世界。如今，舊時的病夫站起來了，挺得穩又直，而且快步自如了。這次中國隊的成績是9金、4銀、2銅，合計15個獎牌，名列第三，僅次於冠軍挪威與德國亞軍，實可傲人。不過，假如跟冠亞軍兩國，甚至第四名美國、第五名瑞典等競爭者比較，個人有一種很奇怪的感覺。他們獲得三個等級獎牌的分配，比較均衡。中國金牌的數目，卻有壓倒性的。金牌可貴，多多益善。然而，從另一個角度看，「點」的勝利不如「面」的成功。當年鄧小平説的「先讓一部分人富起來」，正是從「無」到 「點」開發中社會的理念吧。

北京冬殘奧會吉祥物「雪容融」。( 新華社)

大家都知道，一個體育强國的條件，除了自然環境與教育文化等因素之外，高度經濟發展更是不可或缺的。挪威在冬運蟬聯冠軍，除了天氣冷，孩子們13歲就訓練專業的冰雪運動，70%成人常作越野滑雪（Cross Country Ski）之外，還加上人均GDP（國内生產總值）6萬7389美元的傲人數字（美國6萬6302美元，中國1萬606美元）。專家指出，最重要的原因，就是有關冬季運動穿用的衣服，以及各種手工與機械器材，樣樣精緻，性能極佳。亞軍的德國，也慢慢地跟上了，這些正是他們成功的秘密。這一點，倒讓人引起對國際間「商貿間諜」謠言傳聞的聯想了。

這次冬奧的閉幕式，有 「折柳送別，生生不息」的壓軸節目。分手時折下柳枝作爲紀念，是自古以來的一種習俗。原因何在？最通俗的説法是，柳與留諧音，「留」也是依依不捨的意思。清朝人褚人獲「堅瓠廣集」比較深刻的説法是，柳樹易種，隨地可活，折下一枝相贈，作爲紀念。俗云，「無心插柳柳成陰」，一條柳枝，將成為一棵樹。古來吟應折柳之詩，數以千百計，如要我挑選，應是北朝樂府「折楊柳枝」詩中「上馬不促鞭，反抝楊柳枝」一語。友人要騎馬遠行西域，抑或回去天邊一個角落，奉送一條柳枝，猶如送別外國奧運隊員遠行還鄉去，作為紀念。至於柳枝到時是不是可以通闗入境，就無從多作遐想了。