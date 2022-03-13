親子／外孫修電腦 造福貧童

旦紐在網站上找到便宜的iMac，買回家從網上學習怎麼修理。圖皆由作者提供

外孫旦紐(Daniel)，中文名叫高雨辰，是中美混血，也是四個孫輩中唯一的男孩。旦紐除了有混血兒的清晰輪廓、人見人愛之外，小腦子裡總想些和別人不一樣的事。

旦紐從小記憶力超強，有一次我的車被追尾，被人家從後面撞上。在車行修好後開回來，大家看著車，總覺得什麼地方有問題。看了一會兒，旦紐突然發話了「這兒少了兩個字」，對啊，少了V6。又回到修車廠，對方趕緊找到字貼了上去。這類事情後來還有一些，那時他還沒上小學。

七年級夏天，他想要自己組裝一台電腦，需要一千塊錢左右，沒有錢就想了一個提議給他媽媽。自己在暑假自學八年級數學，開學參加跳級考試，如果做到了，媽媽幫他出六百塊。女兒覺得這樣的提議再好不過了，孩子可以主動學習不用大人督促，就欣然同意了。旦紐苦學數學了一個夏天，八月份一開學參加了跳級考試，但是差一點兒没考過，因為不知道要考幾何，所以沒有準備。不過女兒還是很開心地按照約定給了他六百塊，旦紐也如願組裝了他人生的第一台電腦，至今還在使用。

旦紐(Daniel)小腦子裡總想些和別人不一樣的事。

從那以後，這孩子對修電腦大感興趣。2020年初疫情 一開始，所有活動停了。學校也變成了網課。孩子們突然多了很多時間，旦紐不想在家裡無所事事，他發現很多窮人家的孩子家裡没有電腦。於是他在一個叫「鄰里」的網站上找到一台便宜的蘋果 桌機（iMac)，買回家從網上學習怎麼修理，竟然修好了。於是他信心倍增，又去這個「鄰里」網站把剩下的五台蘋果電腦全買回來。修好全部六台電腦後，旦紐在2020年3月把6台蘋果電腦全部捐給了East Palo Alto Academy。

疫情期間旦紐又成功申請成立了一個非營利組織Electronics For Education。如何申請、網頁架構，都是他一手創建，有問題，就看有關資料及上網查詢。去年感恩節全家去太浩湖度假，旦紐有一天一直在打電話，事後問他給誰打電話，他說美國稅務局，有些關於非營利組織申請事宜需要問他們。全部事情都是他一人打理，媽媽只負責開車。從一開始，媽媽就提醒他，僅靠自己的積蓄是做不長久的，因積蓄有限，必須一邊賺錢，一邊捐贈。有一天旦紐突然發現銀行裡快沒錢了，已經花掉自己打工赚的1000多元。我說要給他錢，他堅決不要，獨自想方設法。他開始在網上賣舊東西、也開始募捐。事情愈做愈大，他和另外兩個孩子，在車庫裡每天埋頭工作。我說，這好呀！很多美國大公司，都是從車庫開始的，後來成了世界最有價值及影響力的大公司，像蘋果電腦。

旦鈕和另外兩個同學，將修好的電腦捐給需要的學童。

一台電腦變兩台，兩台變四台，四台變八台，兩年過去了，旦紐和他的志願者們共修了、捐了175台電腦。其中44台捐給旦紐做義工的一個在非洲幫助貧困兒童上學的非營利組織「世界教育 基金會」，剩下的捐給其他貧窮的孩子。2021年7月旦紐的組織捐了一些電腦給一個叫Arbor Day School的學校，這是一所幫助心智障礙兒童上學的非營利學校。學校的一位老師很感動就聯繫了灣區矽谷一份當地的英文周刊Palo Alto weekly，2021年8月20號刊登了有關旦紐的文章，其中提到他怎樣利用自己的專長，去服務更多的人。

旦紐創立的非營利組織「電子為教育」（Electronics for Education），支持的人越來越多，旦紐說做的越多，發現需要電腦的孩子越多。讀者如果願意支持旦紐的工作，可以上網了解詳情，網址為electronicsforeducation.org。