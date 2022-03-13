養生／帶苦味野菜嫩芽 春季多吃

熟齡族應多吃白肉魚。 （記者羅建怡／攝影）

中醫常說，「春季宜養肝」，通常建議多吃綠色蔬菜，像是白花椰菜、青花椰菜、芥蘭、菠菜、高麗菜等；主廚介紹，日本 人會在春季多吃「帶點苦味的野菜嫩芽」，像是過貓、紫蘇葉，適合熟齡，也是春日絕佳的養生美食 。

台灣涵碧樓日式料理廳主廚游敦勛建議，過貓可炒可燙，他的作法是「先用洗米水洗菜」，捲曲難洗的髒汙較易清洗，接著以清水加鹽川燙，川燙時要保持大火滾水，較不易氧化變色，接著冰鎮、扭乾後保存，可保持一兩天青綠與清爽口感，上桌前再淋一點煎培胡麻醬，就很美味。

紫蘇風味清香，四季皆有，且可清熱解毒，對熟齡朋友來說也是絕佳選擇。游敦勛說，日本人常藉其改善體質，泡茶喝還可緩解花粉症，他推薦「紫蘇醋」，做法是到中藥店買些乾燥紫蘇，洗淨後以熱水煮過、調蘋果醋，再加入些山藥即可；也可以用來裹粉油炸；或是乾燥紫蘇加鹽、糖醃漬 成開胃小菜。

此外，熟齡族應該多吃白肉魚，像是春天正值產卵期、特別肥美的鯛，以及比目魚、土魠、鰈魚、鱸魚、紅魽、鰤魚、黃帶擬鰺和雞仔魚等，游敦勛說，白肉魚膠質豐富，脂肪含量大多比紅肉魚來得少，吃起來清爽且熱量低，更適合熟齡族；但最好少吃亮皮魚，像是秋刀、肉魚、白帶魚等，這類普林含量較高。

熟齡族也要特別注意生活作息，最好晚上10點前休息，早睡也可養肝。