醫藥／長輩常按6穴 爬樓梯更輕鬆

上下樓梯需要強健的腿部力量與穩定且靈活的關節。（本報資料照片）

許多年長者無法上下樓梯，生活自理功能容易喪失，主要是因為大腿肌肉 力量不足、膝關節 不穩定，上下樓梯時就容易產生疼痛，需要藉由輔具幫助年長者上下樓梯。如何讓年長者或行動不便患者保有上下樓梯的力量至關重要，無法上下樓梯也是不少患者喪失生活自理功能的初步表現。

上下樓梯需要強健的腿部力量與穩定且靈活的關節，對於上下樓梯有問題的長者或患者，中醫會整體評估他們的身體狀況與運動功能，包括軀幹、大腿、小腿、腳部的力量與活動度。同時進一步評估他們的心肺功能是否有足夠的體力可以負擔上下樓梯的挑戰，並了解他們的認知功能與手眼協調能力，以協助他們與照護者找到最好的保養方式。

→經絡穴位按摩

許多長者或患者在上下樓梯時會有疼痛的症狀，嚴重時甚至不敢走路，這些症狀與大腿肌肉力量不足、膝關節不穩定有關，建議可以按壓大腿內側的「箕門穴」和「陰包穴」，強化股內側肌與內收肌的力量，幫助膝關節穩定。

臀部的肌肉力量對於上下樓梯也非常重要，能夠幫助髖關節完全伸展，走路更加有力，也能減少大腿與小腿肌肉的負擔，建議可以按摩臀部的「秩邊穴」和「承扶穴」。

→耳穴敷貼按壓

針對大腿前側肌肉無力的情形，可以在上下樓梯前後，按壓耳朵上對應的「股四頭肌點」與「腰肌點」，能改善因為肌肉力量造成關節不穩定的情形。

→藥食同源醒腦

若是精神不濟，在上下樓梯時就容易絆倒或摔傷，對於長時間有大腦昏沉感覺的人，建議可以適當利用薄荷和羅勒葉加入菜餚中，具有芳香醒腦的效果，可以讓人的思緒清晰、反應變快，減少意外跌倒的風險。

有些人因為長期肺部功能低落，氧氣交換功能差，導致稍微爬幾層樓梯就氣喘吁吁，甚至要坐下來休息，建議可以將藥食同源中藥百合加入飲食中，百合具有潤肺止咳，清心安神的效果，可以改善慢性咳嗽症狀。

→掌握正確姿勢

上樓梯時，可以將身體稍微往前傾，讓髖關節保持稍微彎曲的姿勢，盡可能把腳尖往前伸到抵住樓梯，讓整個腳掌平貼在樓梯面上，避免只踩一半的情形，以減少滑落風險和減輕膝蓋的負擔。

在下樓梯時，務必要握緊扶手，先將重心前移並伸直前腳，踩穩後再將彎曲後腳移下階梯，如此可以減少膝關節的負擔，並且讓下樓梯過程更加穩固。

目前已有許多輔助設施與器具可以幫助長者或患者上下樓梯，例如撐竿式或履帶式的爬梯機等，建議可選擇合適的輔助工具，以及掌握正確的上下樓梯方法，減輕長者或患者與照護者的負擔。（作者為台灣台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師）