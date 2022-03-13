醫藥／麻醉不良反應 恐吐血休克

台北榮民總醫院心臟移植及人工心臟中心主任張效煌在做膝關節半月軟骨修復或清創手術時，引發「馬魏氏症候群」。（圖：張效煌提供）

台灣台北榮民總醫院心臟移植及人工心臟中心主任張效煌表示，自己這輩子有多次大大小小「被」手術 及麻醉的經驗，一半是以關節 鏡修復膝關節半月軟骨或清創手術，但從沒想過會遇到致命性的麻醉不良反應情形。

8年前，他的右膝第二次開刀，因為半身麻醉就可以了，就不以為意，在沒告知家人的情況下接受手術，沒想到麻醉不順，最後改成全身麻醉。

術後醒來，張效煌對麻醉藥的反應相當強烈，噁心、反胃，趕緊請護理師拿來一個大臉盆，第一口吐出透明的胃液，第二口吐出黃色的膽汁，吐完後才剛躺下不到3分鐘又想吐，這次吐完膽汁後，他請求打止吐針，才剛講完，就有一股要大量吐的感覺，在毫無預警情況下，一口吐出超過500cc的鮮血。

吐血的當下，張效煌第一直覺是「這是動脈血」，然後就職業病發作開始鑑別診斷，分析是食道出血？是靜脈瘤破裂？或是食道靜脈曲張？還是胃潰瘍？肝硬化？還沒想完，他又吐了第二口鮮血，這次的量大約有300至400cc。

張效煌聽到護理師大喊「張醫師吐血了」，之後就一陣虛脫，累到全癱，連手指頭都動不了。護理師喊人做CPR（心肺復甦術），他隱約感到有人來量血壓 ，聽得到手忙腳亂的聲音和對話，但他叫不出聲、手也沒力，眼前一片黑暗，最後只聽到一句60over30（血壓），就不醒人事。

張效煌說，他感覺到自己好像只暈過去一秒，其實已經暈了15至20分鐘，護理長在一旁關心的說：「這不丟臉，我們會處理」時，他還不知道她在說什麼，人就像煎魚一樣被翻身，原來在休克時已經「脫肛、尿失禁」，整個床單和衣服都是排泄物。

這次的驚險事件，被診斷為「馬魏氏症候群」，因為對麻醉產生不良反應、劇烈嘔吐，導致食道急遽痙攣、收縮，黏膜因此出現四至五公分撕裂傷並出血，經妥善治療後，食道撕裂傷才癒合。

在鬼門關前走一回，張效煌深刻體悟到人生無常，要活在當下，不應輕忽麻醉風險，也不要怕家人擔心而不告知要動手術，若自己當初就這樣走了，家人一定很錯愕傷心。

他發現，人在將死的那一刻，真的只剩下聽覺，所以當摯愛要離世時，可以跟他或她說話，讓他或她能夠安心地走。