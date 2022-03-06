大仁說財經／Fed抗通膨 恐造成更大傷害

Fed升息對抗通膨，雖殺敵三千，但也自損八百。（路透）

迅速上漲的物價給數百萬美國人造成經濟困難，但控制物價的激烈行動可能會導致更大的痛苦，包括失業。

1月消費者物價指數(CPI)較去年同期上漲7.5%，是近40年來的最快速度。物價上揚壓縮了消費者的家庭預算，給拜登總統帶來政治問題，並導致聯準會(Fed)被迫採取相對嚴厲的行動，例如自2000年以來首次升息 0.5個百分點。

但有些經濟學者警告，這是個非常糟的主意，為與物價上漲的鬥爭愛之適足以害之。

這是因為Fed用來對抗通膨的主要工具：提高利率 ，是在通過減緩一直非常強勁的經濟成長來抑制通膨。

即使是幾十年來經濟成長和就業 表現最好的一年，與疫情前相比，仍減少了250萬個工作崗位，所以雇主需要繼續徵才。但經濟放緩意味著就業機會減少，甚至可能導致收入最低的部分勞動人口失業。

柯林頓總統任內的前勞工部長、加州柏克萊大學公共政策教授萊許(Robert Reich)說，「在提高利率和放緩經濟時，你原以為可保障免受通膨影響的人反而是最脆弱的。」「提高利率的目的是讓經濟不要成長太快。如果它奏效，就業肯定會減少。即使是小幅升息，如果能達到預期的效果，也會造成失業和工資損失。」

很明顯，高物價是許多美國人的主要擔憂。人們普遍認為，Fed必須採取行動對抗通脹。

升息歷史令人擔憂

Fed上次單次升息半個百分點是在2000年5月，當時的勞動市場異常強勁。當年4月，失業率達到3.8%的30年低點。

即使當年3月CPI為3.8%，只有現在的一半，但已在過去12個月中上漲了1倍多，引發對通膨的擔憂。當時Fed自前一年6月以來已5次升息0.25個百分點，因此決定在2000年5月升息0.5個百分點變得更加強硬。

但經濟面的反應並不是很好。

過去5年每個月都增加工作的私營部門雇主在2000年5月突然開始裁員。

他們在當年底前的大部分時間裡都在增加工作崗位，但隨後從2001年初開始削減工作崗位，而且持續了三年。

經濟在2001年初陷入衰退，Fed很快一次降息0.5個百分點，試圖讓經濟擺脫衰退。即使按照經濟標準，衰退是「溫和的」，但隨之而來的失業數字並不是任何人都認同經濟強勁的想法。

萊許說，「每當Fed試圖通過控制物價來減緩經濟成長速度時，它總是做得過頭。」

萊許和其他批評緊縮貨幣政策的人最大的擔憂是，當今大部分通膨壓力來自升息無法控制的因素。

Fed無力對抗通膨

油價上漲大多源自地緣政治問題，例如OPEC+國家在疫情開始時讓石油需求暴跌而決定減產。需求回升的速度比預期的要快，但供應並沒有跟上需求。

去年，汽油價格上漲40%本身就使整體CPI上漲了1.5個百分點。

創紀錄的汽車價格是另一主要因素，電腦晶片和其他零件的短缺迫使全球汽車製造商暫時停產，從而推高了汽車價格。減產對新車和二手車價格都有影響，這些車價加起來使整體CPI上漲約2.2個百分點。

因此在7.5%的CPI增幅中，有3.7個百分點或接近一半是由於汽油、新車和二手車這三個項目的價格上漲。

智庫Economic Policy Institute研究主管比文斯(Josh Bivens)說，「我們在過去15個月中看到的大部分通膨，都與疫情對經濟造成的極端扭曲有關。」

升息恐影響房屋價值

Fed升息會影響的經濟領域之一是房產市場。這是另一個物價大幅上漲的經濟部門，平均房價在2021年漲幅達創紀錄的16.9%，同時也對租金產生影響，並將一些買家擠出房產市場。

更高的房貸利率將有助冷卻房價上漲，即使它繼續提高購房成本。

如果這些利率繼續攀升，房價上漲可能會放緩，甚至逆轉，這對購房者和租房者來說是個好消息，但對屋主來說卻是個壞消息，這可能會減緩消費者支出。比文斯說，「因為房屋是財富的重要組成部分，只要房價下跌，消費就會減少。」

Fed能多快提高利率？

當疫情來襲，Fed將聯邦基金利率調降1.5個百分點，幾乎達零，從那以後它就一直待在那裡。

比文斯並不完全反對Fed開始升息，但他建議緩慢升息。他說：「經由提高利率來拉低總需求水平，是用機槍掃射的方法來解決應用手術刀來做的事情。」

密西根大學公共政策和經濟學教授沃爾弗斯(Justin Wolfers)說：「貨幣政策解決通膨的機制是減緩經濟成長。這是一條非常、非常痛苦的途徑。」即使如此，他認為當前利率已經夠低，特別是與通貨膨脹率相比，使得升息風險低於過去。

但沃爾弗斯表示，一旦Fed開始升息，就有可能開始出現失業，而不僅是放慢就業成長的步伐。

他說，「Fed主席鮑爾所希望的是所謂的軟著陸，每月創造少量就業機會，讓經濟橫盤整理，喘口氣。」「但美國和其他地方很久已未實現這種軟著陸。」