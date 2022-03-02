旅遊／七彩祁連 河西走廊勝景

高聳挺拔的祁連山脈橫亙在甘肅省和青海省之間，俯視著河西走廊。（圖均為作者提供）

金秋10月下旬，我利用穆斯林古爾邦節四天假期，去了一趟張掖。祁連山下的張掖市，古稱甘州，是甘肅 省下轄的地級市，位於甘肅省西北部，河西走廊中段。有了此行，我才補齊了走遍河西走廊卻獨缺張掖這一門課的遺憾。

初識天山真面目

說起河西走廊，人們一般會聯想到絲綢之路。河西走廊是絲綢之路最重要的一段，然而人們可能不太瞭解，在河西走廊成為經貿文化交流的和平之路前，曾經歷過血與火的戰爭。河西走廊的原住民是烏孫和月支兩個遊牧民族。月支趕走烏孫獨居，匈奴又打敗月支人而獨霸河西走廊。被趕跑的烏孫和月支先後遠走高飛，到了中亞地區，成為今天中亞各族人民的祖先。

為了解除匈奴對漢民族的巨大威脅和不斷騷擾，公元前121年春夏，漢武帝派遣青年將領霍去病發動了兩次河西之戰，打垮匈奴，徹底征服整個河西走廊。匈奴人哀嘆：「亡我祁連山，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我嫁婦無顏色。」而漢朝奪得河西走廊的歷史意義在於，使中國的版圖擴大到新疆 ，奠定今天中國的西部邊界。漢武帝在河西設了武威、張掖、酒泉、敦煌四郡。

往事越千年，令人感慨萬千。然而我此行並非懷古，而是到河西走廊一窺祁連山真面目。它高聳挺拔的山脈橫亙在甘肅省和青海省之間，俯視著河西走廊。「祁連」，匈奴語意為「天」，所以古時匈奴稱祁連山為「天山」。

迎風飛揚的經幡中可以看見遠方祁連山。（圖均為作者提供）

我懷著欣賞祁連山的心情踏上去張掖的火車。火車從寧夏中衛進入甘肅後就沿著祁連山向西疾馳，沿途能隱隱約約看到連綿不絕的雪峰，而另一邊卻是茫茫戈壁灘。當火車開到山丹縣，似乎一下子拉近與祁連山的距離，在山麓下行駛，而另一邊由戈壁逐漸變成了龍首山，頓覺河西走廊變窄了。

高山是鬱鬱蔥蔥，大地是水草豐茂，一派晚秋收穫景象。原來此處經過的就是聞名天下的焉支山。焉支山位於河西走廊的咽喉要地，兩山間不過數公里寬。只有到了實地，我才明白為什麼當年霍去病一旦拿下焉支山，匈奴就保不住河西走廊了。夕陽西下、蒼山如海之時，我終於到達了張掖，這是祁連山第一天留給我的印象。

七彩丹霞 名不虛傳

第二天，我赴肅南裕固族自治縣遊覽冰溝丹霞和七彩丹霞，步入景區算是進入祁連山的大門。我一早乘長途汽車先去冰溝丹霞，從景區門口步行了整整一小時才到景區核心，沿著曲折的山路觀賞沿途丹霞地貌，真是美不勝收：有的像宮殿，有的似堡壘，類似古埃及巨大廊柱的則比比皆是；獅虎猛獸、駱駝綿羊、孔雀開屏、雙龜頂牛，各種動物造型隨處可見。最絕的是有懷孕的望夫石、西天取經的唐僧，甚至還有奧運聖火等。那天陽光明媚，萬籟俱寂，我一人在深山峽谷獨行，彷彿在天堂漫步。

肅南裕固族自治縣的冰溝丹霞地貌形態各異，有的像雙峰駱駝。（圖均為作者提供） 肅南裕固族自治縣的冰溝丹霞地貌形態各異，有的像天國的宮殿。（圖均為作者提供） 肅南裕固族自治縣的冰溝丹霞地貌形態各異，有的像唐僧取經。（圖均為作者提供）

徒步中，我不時回首仰望峽谷外遠方的祁連雪峰，移步轉景，令人流連忘返。當登上觀景台，遠眺祁連山，只見白雪皚皚的冰峰在晨光映照下熠熠生輝；而腳下群山呈青黛色，連綿起伏直到遠方雪峰，勢如萬馬奔騰，好一幅雄渾的蒼山畫卷。這是祁連山第二天給我留下的印象。

下午我在返回張掖途中下車，去看七彩丹霞。與冰溝原生態相比，該景區已得到充分的開發，有觀光車帶遊客遊覽各景點。七彩丹霞果然名不虛傳，赤橙黃綠青藍紫，還有白色，彷彿是上帝用一支巨大的畫筆在鋪滿大地的山巒眾丘上，畫出一幅幅色彩斑斕的七彩圖案，景觀極具震撼力。

近年來眾多攝影愛好者和旅遊者就衝著七彩丹霞而去，往往忽略了冰溝丹霞。我卻有不同看法，認為冰溝比七彩更有意思。主要原因是遊客開車直接到冰溝核心景區，沒有欣賞到沿途景觀，所以才認為冰溝不如七彩；如果他們像我那樣一路走進去，也許會改變看法。

七彩丹霞地貌彷彿上帝用巨大畫筆在山巒眾丘上，畫出色彩斑斕的圖案。（圖均為作者提供）

回到張掖又抓緊時間去了一趟大佛寺，世界上最大的睡佛就在此。寺內大佛是佛祖釋迦牟尼圓寂那一刻的樣貌，當瞻仰者從佛祖雙足走到臉部時，佛祖緊閉的雙目會慢慢睜開，神態也由睡覺轉變為雙眼垂簾、若有所思。

第三天一早，我租車前往肅南縣馬蹄寺藏鄉，參觀當地有名的藏傳佛教寺廟馬蹄寺。該寺位於海拔約三千米以上，去馬蹄寺等於進入祁連山的庭院了。

馬蹄寺建鑿於懸崖絕壁，背後不遠處就矗立著祁連山雪峰，我站在白塔平台處，能近距離的欣賞眼前連綿的雪山。起初，白雲像一條哈達高懸於雪山之上，當我登上懸崖絕壁上的觀景台，此時白雲化為魚鱗狀，密布於碧藍的蒼穹。雪山下秋意濃濃的村落、寺院、炊煙、松林和白塔盡收眼底；天高雲淡，白塔、雪峰和五彩風馬旗相映成趣，構成了一幅濃郁的藏區風景畫。這是祁連山第三天留給我的印象。

馬蹄寺 看石窟雕塑

馬蹄寺因「天馬神蹟」而聞名於世，東晉時就在馬蹄留下足印處修寺建廟，並在懸崖絕壁鑿了幾十個洞窟，有大量的石窟雕塑留傳至今。其中最有名的是三十三天石窟，分成七層，可從半山腰底層石窟爬到最高層，真是曲梯通幽處，別有洞天，曲盡其妙，在藏區寺廟中別具一格。

馬蹄寺因「天馬神蹟」而聞名於世，圖為馬蹄寺走廊。（圖均為作者提供）

下午我就在祁連山下的張掖城閒逛了。張掖地名來之於「張國臂掖，以通西域」；後又改稱甘州，酒泉也曾稱肅州，是甘肅省名的出處，可見張掖的重要性。在甘肅，又有「金張掖、銀武威」之說法，之所以稱為「金張掖」，實因水土宜人、物產豐富，所以有詩云「不望祁連山頂雪，錯將甘州當江南」，因而張掖還有「塞上江南」的美譽。而我曾掛職工作的銀川，則有「塞外江南」的美譽，「上」與「外」雖一字之差，究其原因，實為張掖與銀川分別處於長城內外。

張掖城區不大，方圓只有幾平方公里。市區正中心有鎮遠樓，類似於鐘鼓樓，依鎮遠樓畫分馬路十字街，所以城分東西南北十分清楚。今天我參觀新建的古典園林式甘泉公園，園內除一汪清水外沒什麼可遊覽。當來到「歐式路」，看到馬路十字中間馬可波羅的塑像，以及路旁一排排歐式建築，覺得很愕然，繼而為張掖城建感到悲哀。

城內不乏像鎮遠樓、大佛寺、木塔寺和山西會館等古建築，這類建築構成文化底蘊深厚的千年古城風貌，為何還要搞些不倫不類的假洋建築，與古城風格如此不相稱，豈不大殺風景？

千年木塔寺 藏佛舍利

接著我登上木塔寺，又名萬壽木塔，位於城西大佛寺不遠處。始建於北周，雖有千年歷史，但木塔本身是1926年重建，為樓閣式磚木結構，八角九層，據說塔基下地宮藏有佛舍利，號稱「中國十九座佛舍利塔之一」。登高望遠，極目遠眺，舒展豪氣，何其欣悅！

張掖木塔寺。高聳挺拔的祁連山脈橫亙在甘肅省和青海省之間，俯視著河西走廊。（圖均為作者提供）

我雖已涉足祁連山的腹地，但仍未滿足我對祁連山的濃郁興趣，第四天遂產生翻越祁連山的衝動。祁連山由一系列巨大山脈組成，主要有走廊南山、冷龍嶺、託來山、託來南山、疏勒南山、大通山、達坂山、黨河南山、土爾根達坂山、青海南山、拉脊山和柴達木盆地北緣諸山等，東西綿延1000公里。山峰多海拔4000、5000米，最高峰疏勒南山的團結峰海拔5808米。

海拔4000米以上的山峰終年積雪，山間谷地也在海拔3000至3500米之間。而狹義的祁連山，指最北一支的走廊南山和冷龍嶺，位於祁連山的中部。

怕臨時買不到長途客車票，我提前兩天就買好了票。從張掖出發，經227國道，途徑民樂縣、祁連縣、門源縣、大通縣，到達西寧，全程約350公里。

227國道是從西北向東南方向翻越祁連山，實質上是翻越冷龍嶺、達坂山，兩山間是大通河谷地，翻越後進入湟水谷地的西寧。

都說227國道是中國最美麗的國道之一。時值深秋，我乘班車一路觀景，沿途風光無限。隨著客車在崇山峻嶺上下來回盤旋，高山草原、犛牛羊群、雪山冰峰、寬闊谷地依次展現。而最震撼的是與祁連雪山的親密接觸了，客車在大雪山中穿越，抬頭仰望的是萬年冰峰，撲面而來的是連綿千里雪山，滿眼全是銀色天界。山勢並不陡峭奇崛，卻盡顯巍峨雄偉遼闊。

觸景生情，我賦詩一首「祁連山詠」：祁連連天天連山，勢壓崑崙小五嶽。萬馬奔騰雲海怒，殘陽如血映峰雪。

我認為，沒有祁連山融化下來的晶瑩雪水，就沒有千里綠洲的河西走廊；沒有河西走廊的滋潤養育，就沒有繁榮昌盛的絲綢之路；而沒有絲綢之路，就沒有廣大的西域（新疆），就沒有漢唐盛世；沒有中原文明與中亞、印度、伊朗、阿拉伯文明乃至希臘文明的交融匯合，就沒有中華文明的光輝燦爛。

翻越祁連，意味著我從祁連山的前門來到後院，來到更為寥廓的青藏高原的東北邊緣，來到李白詩中的「胡窺青海灣」——青海湖旁的西寧，我終於完成了一次親歷祁連山的精神洗禮。

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