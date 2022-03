旅遊／墨西哥聖盧卡斯角 陸地的終點

瓦拉塔港濱海大道的露天劇場。(圖均為作者提供)

拋開灣區濕冷的天氣,我們搭乘飛機到聖地牙哥再搭上荷蘭美國郵輪 HAL,經過一天海上航行,扺達墨西哥 的聖盧卡斯角。

進港前就看到有名的拱門,號稱「陸地的終點」,很久以前拱門下的沙灘是可以行走的。聖盧卡斯角沒有碼頭,接駁船把旅客接到岸上,有人檢查旅客身分證,再各自帶開去不同的活動項目。

聖盧卡斯角看耶穌會堂

聖盧卡斯角包括兩個城鎮:聖荷西角(San Jose del Cabo)和聖盧卡斯角(Cabo San Lucas),我們參加的濱海精華遊還包括雙子城,相隔20英里。

遊覽車先載我們到蒙娜麗莎餐廳(Sunset Monalisa)停留,取景拍攝海灣,導遊說這家濱海餐廳只做晚餐生意,所以我們才能夠在白天時間來此賞㬌。這時已經有工作人員來準備睌上的婚禮宴席了。

上路後沿路欣賞豪華別墅和旅館,這裡有一座傑克•尼克勞斯(Jack Nicklaus)設計的高爾夫球場,據說在全世界前100名高爾夫球場中排名第65。

聖盧卡斯角舊城的耶穌會堂。(圖均為作者提供)

沒多久後來到殖民古城聖荷西角,看耶穌會建於1730年的修道院。16世紀天主教傳教士來到墨西哥建立修道院傳教,神父尼古拉斯•塔馬拉爾(Nicolas Tamaral)來此拓展,和土著印第安人發生衝突,後被殘殺,留下這座教堂。教堂前方有個廣場,周圍有小商家,鴿群在地上覓食。

上了車,我們返回聖荷西角參觀一家玻璃工廠,看他們示範高溫下如何塑造玻璃製品,隨後自由選購。雖然廠內有一些大型作品,但感覺很多東西是量產的,並不精緻。

參觀玻璃工藝。(圖均為作者提供)

回到海邊,有很多船隻停泊,也有載旅客去拱門遊覽的觀光 遊艇。我們到碼頭搭乘接駁船回到郵輪,船上有墨西哥舞蹈以及歌唱表演。

80年代,美國總統雷根訪問墨西哥6次,多次會見當時墨西哥總統米格爾•德拉馬德里(Miguel de la Madrid):1981年5月1日在華雷斯城、1981年10月在坎昆、1982年10月在提華納、1983年8月在拉巴斯、19861月在墨西卡利、1988年2月在瑪薩特蘭。後兩處都在下加州(Baja California ) ,可以感受得出來這裡的居民引以為傲。

瑪薩特蘭 世界蝦都

瑪薩特蘭是工業港,港口放滿一個個貨櫃,這裡也號稱「世界蝦都」,主要靠漁業和觀光。前行了一段風景優美的濱海公路,導遊突然說要停留一下,有文件要填寫,說我們可以進去珠寶店拿飲料,上洗手間,順便逛逛飾品。

店員們緊迫盯人,一直問要不要看看這、看看那。我看導遊填完文件後站在轉角抽菸,這個停留並不在行程表上。

協和鎭的聖塞巴斯蒂安教堂。(圖均為作者提供)

我們報名西馬德雷山區殖民小村落之旅,有三個小站:首站馬爾皮卡(Malpica),很古早的小村子,居民僅623人;小麵包店的麵包是窯爐烤出的,一個才75美分。還到了瓷磚工房,此處有簡單的設備、手繪產品。

第二站是有8000多居民的協和鎮(Concordia)。成立於1565年,原是金、銀和銅礦中心,著名的巴洛克式聖塞巴斯蒂安教堂建於1785年,位在市政府旁的公園對面。墨西哥小鎮市政府旁邊,通常有個小廣場或公園,旁邊就會有個老教堂,好像有那麼個模式存在。

巴洛克式教堂內部。(圖均為作者提供)

第三站是科帕拉(Copala),1565年因銀礦而建立,1616年曾被特佩萬印地安人毀壞,隔年重建。當地有座16世紀的石頭教堂──聖荷西教堂,第一眼看見真會嚇一跳,「好古樸的建築!」高高的塔樓上竟有雜草長出,下方有個小廣場,有小孩子拿個木塊販賣,導遊在旁說他們是賣東西,不是乞討,可是那些木塊買了也是沒有用處。我們在這裡享用午餐,有雞肉或牛肉的墨西哥烤肉(fajitas),附飲料和甜點。

科帕拉聖荷西教堂。(圖均為作者提供)

本來應該去黃金區(Golden Zone)逛街的,不知道是否把時間用到珠寶店停留,我們回到碼頭時,發現旁邊停了一艘嘉年華郵輪。

瓦拉塔港 因玉婆知名

1964年,美國導演約翰•休斯頓(John Huston)到瓦拉塔港南邊的小鎮米斯瑪洛亞(Mismaloya)拍攝電影「巫山風雨夜」(The Night of The Iguana),拍戲期間媒體多次報導男主角李察波頓(Richard Burton)和伊莉莎白泰勒(Elizabeth Taylor)的婚外情,大大提升瓦拉塔港的知名度。據說,李察波頓更當地買下房產送給佳人作為32歲生日禮物。

1970年8月,美國總統尼克森來到瓦拉塔港和墨西哥總統奧爾達斯(Gustavo Diaz Ordaz)會面協商條約,這次來訪更大大地增添該市的曝光度;尤其是新落成的國際機場,已有基礎設施的度假別墅,引起美國遊客的目光。1982年墨西哥披索貶值,當地溫暖氣候、美麗的海灘,對美加觀光客更具吸引力。

瓦拉塔港地標:騎在海馬上的小男孩。(圖均為作者提供)

2011年建成的濱海大道延伸一英里,成為當地人的最愛,不論是市民散步遛狗、觀光客逛街用餐,沿途有藝術走廊,數不清的雕塑作品,伴著海風吹拂,令人心曠神怡。導遊說路旁的小攤子販售的多是贓貨和贗品,警告我們不要被小販纏上。走到尾端有個露天劇場(Los Arcos Amphitheater),椰子樹旁有阿茲特克原住民著本地服裝準備當街頭藝人,不讓照相。左轉進入小巷,就看到瓜德盧佩聖母教堂(Church of Our Lady of The Guadalupe),教堂1903年奠基,1921年落成。兩旁懸掛著「慶祝100周年」的巨幅彩帶。這所教堂的冠頂是瓦拉塔港的地標之一,另一個地標就是「騎在海馬的男孩」雕像,位於濱海大道上。

爪德盧佩聖母教堂。(圖均為作者提供)

參訪釀酒廠 嘗嘗龍舌蘭

經過當年的農地,前往位於伊斯塔帕(Ixtapa)的龍舌蘭釀酒廠Hacienda Dona Engracia tequila factory,見識從龍舌蘭製作為龍舌蘭酒的過程,並有試飲機會。

離開釀酒工廠的回程路上,導遊提到每一個路突處,旁邊就有一個賣東西的小販或貨車;在墨西哥,大多數人沒有正式工作,只好當個體戶做小本生意,全國61%商業模式屬於如此。

工作人員介紹身後的龍舌蘭。(圖均為作者提供)

接著車子駛至巴亞爾塔港區 (Marina Vallarta)內的高檔社區Gringo Gulch,裡面多是別墅豪宅,有伊莉莎白泰勒的Casa Kimberly,2010年已改裝為有9套房的袖珍旅舍;導遊還指出有一棟白色圓頂類似白宮的建築物,為科林頓的緋聞對象──陸文斯基(Monica Lewinsky)所有。

亡靈節與華人祭祖同趣

國界和美國接連近2000公里的墨西哥,是拉丁美洲第三大國,提到她的國旗──綠、白、紅,也有特別意義,代表墨國三個重要節日。綠色指獨立紀念日(Independence),起源於1821年9月16日,代表希望和勝利;白色指1910年11月20日革命紀念日(Revolution),這一天武裝起義成立墨西哥,以白表示純潔;紅色則代表5月5日愛國日(Cinco de Mayo),是普埃布拉戰役大捷紀念日,代表英雄所流的血。

墨西哥國徽是白底,中央一隻老鷹咬住蛇站在仙人掌上。這代表阿茲特克人戰神維齊洛波奇特利告訴族人,找到「一隻老鷹壓制一隻蛇站在Nopal 胭脂仙人掌上」的地點,建立國家,即今日特奥蒂瓦坎(Teotihuacan)的遺址。

墨西哥還有一個重要民俗節日亡靈節(Day of the Dead),為每年11月1日至2日。亡靈節有三個傳統:聚集在墓園、設置靈壇、擺放萬壽菊。亡靈節源自墨西哥和中美洲慶祝生命的傳統,以花朵、蝴蝶、骷髏圖案為象徵。此節日類似華人祭拜祖先和守靈過夜,但是他們以歡樂的方式慶祝,懷念先人。那一天,墳墓前放置許多蠟燭照亮,並擺放食物、照片等;墳場大門要明亮,以指點亡靈進門,晚間還有舞台現場音樂表演,代表和逝去的親人相聚,待翌日再收拾物品。

一般來說,墨西哥人貧富差距甚大,百姓生活清苦,難怪千方百計要越過邊境尋找新生活。我們下了郵輪踏上美國土地那一刻,真覺得自己很幸福。

周刊旅遊迎投稿

1.投稿電郵:[email protected]

2.來稿限3000字以下,旅遊中有無要注意事項或交通須知,歡迎一併寄出。

3.照片檔案限JPG檔,不宜過小隨信寄送,並附註圖說。