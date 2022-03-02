旅遊／墨西哥聖盧卡斯角 陸地的終點

瓦拉塔港濱海大道的露天劇場。（圖均為作者提供）

拋開灣區濕冷的天氣，我們搭乘飛機到聖地牙哥再搭上荷蘭美國郵輪 HAL，經過一天海上航行，扺達墨西哥 的聖盧卡斯角。

進港前就看到有名的拱門，號稱「陸地的終點」，很久以前拱門下的沙灘是可以行走的。聖盧卡斯角沒有碼頭，接駁船把旅客接到岸上，有人檢查旅客身分證，再各自帶開去不同的活動項目。

聖盧卡斯角看耶穌會堂

聖盧卡斯角包括兩個城鎮：聖荷西角（San Jose del Cabo）和聖盧卡斯角（Cabo San Lucas），我們參加的濱海精華遊還包括雙子城，相隔20英里。

遊覽車先載我們到蒙娜麗莎餐廳（Sunset Monalisa）停留，取景拍攝海灣，導遊說這家濱海餐廳只做晚餐生意，所以我們才能夠在白天時間來此賞㬌。這時已經有工作人員來準備睌上的婚禮宴席了。

上路後沿路欣賞豪華別墅和旅館，這裡有一座傑克•尼克勞斯（Jack Nicklaus）設計的高爾夫球場，據說在全世界前100名高爾夫球場中排名第65。

聖盧卡斯角舊城的耶穌會堂。（圖均為作者提供）

沒多久後來到殖民古城聖荷西角，看耶穌會建於1730年的修道院。16世紀天主教傳教士來到墨西哥建立修道院傳教，神父尼古拉斯•塔馬拉爾（Nicolas Tamaral）來此拓展，和土著印第安人發生衝突，後被殘殺，留下這座教堂。教堂前方有個廣場，周圍有小商家，鴿群在地上覓食。

上了車，我們返回聖荷西角參觀一家玻璃工廠，看他們示範高溫下如何塑造玻璃製品，隨後自由選購。雖然廠內有一些大型作品，但感覺很多東西是量產的，並不精緻。

參觀玻璃工藝。（圖均為作者提供）

回到海邊，有很多船隻停泊，也有載旅客去拱門遊覽的觀光 遊艇。我們到碼頭搭乘接駁船回到郵輪，船上有墨西哥舞蹈以及歌唱表演。

80年代，美國總統雷根訪問墨西哥6次，多次會見當時墨西哥總統米格爾•德拉馬德里（Miguel de la Madrid）：1981年5月1日在華雷斯城、1981年10月在坎昆、1982年10月在提華納、1983年8月在拉巴斯、19861月在墨西卡利、1988年2月在瑪薩特蘭。後兩處都在下加州（Baja California ) ，可以感受得出來這裡的居民引以為傲。

瑪薩特蘭 世界蝦都

瑪薩特蘭是工業港，港口放滿一個個貨櫃，這裡也號稱「世界蝦都」，主要靠漁業和觀光。前行了一段風景優美的濱海公路，導遊突然說要停留一下，有文件要填寫，說我們可以進去珠寶店拿飲料，上洗手間，順便逛逛飾品。

店員們緊迫盯人，一直問要不要看看這、看看那。我看導遊填完文件後站在轉角抽菸，這個停留並不在行程表上。

協和鎭的聖塞巴斯蒂安教堂。（圖均為作者提供）

我們報名西馬德雷山區殖民小村落之旅，有三個小站：首站馬爾皮卡（Malpica），很古早的小村子，居民僅623人；小麵包店的麵包是窯爐烤出的，一個才75美分。還到了瓷磚工房，此處有簡單的設備、手繪產品。

第二站是有8000多居民的協和鎮（Concordia）。成立於1565年，原是金、銀和銅礦中心，著名的巴洛克式聖塞巴斯蒂安教堂建於1785年，位在市政府旁的公園對面。墨西哥小鎮市政府旁邊，通常有個小廣場或公園，旁邊就會有個老教堂，好像有那麼個模式存在。

巴洛克式教堂內部。（圖均為作者提供）

第三站是科帕拉（Copala），1565年因銀礦而建立，1616年曾被特佩萬印地安人毀壞，隔年重建。當地有座16世紀的石頭教堂──聖荷西教堂，第一眼看見真會嚇一跳，「好古樸的建築！」高高的塔樓上竟有雜草長出，下方有個小廣場，有小孩子拿個木塊販賣，導遊在旁說他們是賣東西，不是乞討，可是那些木塊買了也是沒有用處。我們在這裡享用午餐，有雞肉或牛肉的墨西哥烤肉（fajitas），附飲料和甜點。

科帕拉聖荷西教堂。（圖均為作者提供）

本來應該去黃金區（Golden Zone）逛街的，不知道是否把時間用到珠寶店停留，我們回到碼頭時，發現旁邊停了一艘嘉年華郵輪。

瓦拉塔港 因玉婆知名

1964年，美國導演約翰•休斯頓（John Huston）到瓦拉塔港南邊的小鎮米斯瑪洛亞（Mismaloya）拍攝電影「巫山風雨夜」（The Night of The Iguana），拍戲期間媒體多次報導男主角李察波頓（Richard Burton）和伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）的婚外情，大大提升瓦拉塔港的知名度。據說，李察波頓更當地買下房產送給佳人作為32歲生日禮物。

1970年8月，美國總統尼克森來到瓦拉塔港和墨西哥總統奧爾達斯（Gustavo Diaz Ordaz）會面協商條約，這次來訪更大大地增添該市的曝光度；尤其是新落成的國際機場，已有基礎設施的度假別墅，引起美國遊客的目光。1982年墨西哥披索貶值，當地溫暖氣候、美麗的海灘，對美加觀光客更具吸引力。

瓦拉塔港地標：騎在海馬上的小男孩。（圖均為作者提供）

2011年建成的濱海大道延伸一英里，成為當地人的最愛，不論是市民散步遛狗、觀光客逛街用餐，沿途有藝術走廊，數不清的雕塑作品，伴著海風吹拂，令人心曠神怡。導遊說路旁的小攤子販售的多是贓貨和贗品，警告我們不要被小販纏上。走到尾端有個露天劇場（Los Arcos Amphitheater），椰子樹旁有阿茲特克原住民著本地服裝準備當街頭藝人，不讓照相。左轉進入小巷，就看到瓜德盧佩聖母教堂（Church of Our Lady of The Guadalupe），教堂1903年奠基，1921年落成。兩旁懸掛著「慶祝100周年」的巨幅彩帶。這所教堂的冠頂是瓦拉塔港的地標之一，另一個地標就是「騎在海馬的男孩」雕像，位於濱海大道上。

爪德盧佩聖母教堂。（圖均為作者提供）

參訪釀酒廠 嘗嘗龍舌蘭

經過當年的農地，前往位於伊斯塔帕（Ixtapa）的龍舌蘭釀酒廠Hacienda Dona Engracia tequila factory，見識從龍舌蘭製作為龍舌蘭酒的過程，並有試飲機會。

離開釀酒工廠的回程路上，導遊提到每一個路突處，旁邊就有一個賣東西的小販或貨車；在墨西哥，大多數人沒有正式工作，只好當個體戶做小本生意，全國61%商業模式屬於如此。

工作人員介紹身後的龍舌蘭。（圖均為作者提供）

接著車子駛至巴亞爾塔港區 (Marina Vallarta)內的高檔社區Gringo Gulch，裡面多是別墅豪宅，有伊莉莎白泰勒的Casa Kimberly，2010年已改裝為有9套房的袖珍旅舍；導遊還指出有一棟白色圓頂類似白宮的建築物，為科林頓的緋聞對象──陸文斯基（Monica Lewinsky）所有。

亡靈節與華人祭祖同趣

國界和美國接連近2000公里的墨西哥，是拉丁美洲第三大國，提到她的國旗──綠、白、紅，也有特別意義，代表墨國三個重要節日。綠色指獨立紀念日（Independence），起源於1821年9月16日，代表希望和勝利；白色指1910年11月20日革命紀念日（Revolution），這一天武裝起義成立墨西哥，以白表示純潔；紅色則代表5月5日愛國日（Cinco de Mayo），是普埃布拉戰役大捷紀念日，代表英雄所流的血。

墨西哥國徽是白底，中央一隻老鷹咬住蛇站在仙人掌上。這代表阿茲特克人戰神維齊洛波奇特利告訴族人，找到「一隻老鷹壓制一隻蛇站在Nopal 胭脂仙人掌上」的地點，建立國家，即今日特奥蒂瓦坎（Teotihuacan）的遺址。

墨西哥還有一個重要民俗節日亡靈節（Day of the Dead），為每年11月1日至2日。亡靈節有三個傳統：聚集在墓園、設置靈壇、擺放萬壽菊。亡靈節源自墨西哥和中美洲慶祝生命的傳統，以花朵、蝴蝶、骷髏圖案為象徵。此節日類似華人祭拜祖先和守靈過夜，但是他們以歡樂的方式慶祝，懷念先人。那一天，墳墓前放置許多蠟燭照亮，並擺放食物、照片等；墳場大門要明亮，以指點亡靈進門，晚間還有舞台現場音樂表演，代表和逝去的親人相聚，待翌日再收拾物品。

一般來說，墨西哥人貧富差距甚大，百姓生活清苦，難怪千方百計要越過邊境尋找新生活。我們下了郵輪踏上美國土地那一刻，真覺得自己很幸福。

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