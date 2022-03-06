相親前了解自己 最忌：愛運動鞋 卻穿高跟鞋

進入婚戀市場相親，就是要「找對的人」。(Getty Images)

加州怡帆心理諮詢創辦人Elaine周說，她從事心理諮詢工作已經十多年了，兩、三年前與世界單身聯誼會（GSG）合作，向相親的美國華人 提供心理諮詢。她說，許多華人雖然身處美國，但是由於傳統文化的影響，他們的擇偶心理與美國人的擇偶心理不同。

來自台灣的她說，美國人沒有節日相親這回事，但是華人有，因而美國單身華人在過年期間「相親的壓力特別大」。「一些美國人心理諮詢師無法理解，就將他們的客人轉介給我。」她說，這就是美中之間的文化差異。她說，若要相親成功，相親者需要了解自己的需求。「他們或者改變自己，或者改變選擇的目標。」

Elaine周說，在美國華人的婚戀市場上，人們普遍忽略對方的內在因素，而這些內在因素才是婚姻能否長久的決定因素。她說，人們進入婚戀市場，就是要「找對的人」。但許多人不知道自己需要找什麼樣的對象，更關注的是外在條件。

例如，女性比較看重男性的經濟狀況、外貌和穩定性。她發現，女性若是遇到喜歡的男性，而且這個男性條件很好，許多女性願意為追到男性而改變自己。

Elaine周（面對鏡頭者）說，相親者或者改變自己，或者改變選擇的目標，才能成功。（Elaine周提供）

男女要求的條件不同

相較而言，為女性而改變的男性則很少；男性主要關注的是女性的外貌、年齡及是否顧家等。很多男性認為，只要自己經濟條件好，就能找到符合條件的女性。但是，他們與自己想要的女性結婚後，卻常常無法處理家庭矛盾；這說明，他們不知道自己想要什麼。「別人說這個女性不錯，他們就聽進去。」

在婚戀上，選擇比努力更重要。Elaine周說，如果能夠選擇一個與自己匹配的對象，比努力改變自己去適應對方更為重要。這就像有人適合穿布鞋，但當她去商店購買時，發現擺在櫥窗裡的高跟鞋很漂亮，也就選擇了高跟鞋。

Elaine周建議，在選擇對象時，要防患於未然。如果選擇不好，結婚後也可能會離婚。「人們在相親前要了解自己。」例如，有人對男方的身高要求是要有1.8米，但男方只有1.75米。有的人放寬條件，接受1.75米的男性，但有的人則不接受；另外，如果男方只有1.6米呢？不同的人有不同的選擇。

因此，相親時對這些情況都要想清楚，還要了解對方的方方面面，不要一開始就陷進去，以後退出很困難。她說，選擇結婚對象不能什麼都要，因為能夠滿足所有條件的人「實在很少」，而且自己也不是完美的；雙方都要在匹配的共同點與可接受的不足之處找到平衡。

Elaine周說，許多人在相親階段盡量展示自己最好的一面，讓對象誤認為找到了「對的人」。結婚後，對方才發現此人有不可容忍的缺點，導致婚後發生矛盾。她建議，在約會時要同時坦白展示自己的優點和缺點。「缺點也是特點，有人可能就喜歡你的特點。」她說，這樣他們婚後都有心理準備，也可縮短磨合時間。

女性一定要精神獨立，才能找到對的人。(Getty Images)

她說，華人在婚戀上存在一些問題，但是男女各不相同。例如，女性在婚戀上常見的問題有：

一、過度重視物質條件而輕忽精神連結；

二、缺乏安全感導致相處時控制欲強；

三、許多女性有灰姑娘或公主情結；

四、缺乏正確的兩性溝通方式。

華人男性常見的婚戀問題包括：

一、過度重視外貌、年齡，忽視代溝隱憂；

二、缺乏正確的兩性溝通方式；

三、具有大男人情結，無法欣賞女性才華；

四、忽視經營浪漫氛圍重要性。

她說，男女相親首先要看有沒有激情，有了激情才有下一步的可能。但是，激情很可能在一年左右就消退。因此，夫妻之間的維繫不能光靠外貌，而是要靠內在的個性。「如果是適合的人，互相欣賞才能持久。」

女性一定要精神獨立，才能找到自己對的人。人們把過了30歲尚未結婚的女性稱為剩女。她把剩女分兩類。第一類是各方面條件非常優秀的女性；第二類就是外在條件不好、但內心幻想較多的女性。「她們總把自己幻想成灰姑娘，希望霸道總裁來拯救她們。」

霸道總裁 只是幻想

她說，這是某些電視劇帶來的問題。1980年代，瓊瑤電視劇風靡中港台，給眾多女性帶去幻想。接著，韓國電視劇的霸道總裁讓許多女性存有希望。「電視劇中的人物只能滿足幻想，實際上是不存在的。」但是，這個幻想害了許多華人女性。她指出，婚戀市場也是權力的遊戲，也需要供需平衡。

男性相親失敗的主要原因是不了解女人。她說，大多數想結婚的男性都是好男人，把主要精力放在事業上，但是對社會缺乏了解。「如果他們相親遇到賢惠的女性，是他們的幸運。」她曾經給一些男醫師、工程師做過諮詢。這些男性專業突出，但他們不了解女人，不會主動追女性，「他們想脫單，一定要了解女人，學會與人打交道。」

Elaine周說，她曾經給一名中國女留學生做過諮詢。這名女生長得好，學習好，但是原生家庭有問題。「雖然她來美國留學，但是身在中國的父母牢牢掌握女兒的命運。」她大學一畢業，就與父母介紹的男性相親，兩家門當戶對，很快結婚。「但是，他們兩年後離婚。」

但是，離婚後的女性在婚戀市場上「掉價了」。相親時，男性對她的離異經歷很在乎。「這樣，她的自信心受到打擊。」三年後，她嫁給了大她幾歲的一位文科教授。但是，兩人的夫妻生活不和諧。「四年後，她又離婚了。」

她說，這名女性第二次離婚後，對自己完全沒有信心。她無法獨處，總想找人嫁了。她多次參加相親，目的很明確，就是「一見男性就計畫何時結婚、何時生孩子」。這名女性當時已經37歲了，想趕快找人結婚生子。「因為有明確的需求，結果忽略了男性的其他品質。」

她與相親對象有的相處幾個月，有的相處半年時間，但是最後都失敗了。

後來，她相親遇到一個男性，覺得不錯，兩人成為男女朋友，誰知這名男性有暴力傾向。她已經有憂鬱症狀。「這時，她無法做出判斷，找我諮詢。」

她建議與這名男性立刻分手，也暫停交男朋友，同時與父母斷絕非必要的聯繫。

她說，這名女性獨自過了13個月。在此期間，她建立了自信，更加愛自己，成為一個獨立的人。「她自己去電影院 看電影，獨自一人去旅行。」後來她在旅行途中遇到一名英國 遊客，這名英國遊客非常喜歡她，也不在乎她有過兩次婚姻。於是兩人開始交往，「有時，英國人來美國看她，有時她去英國看男朋友。」她說，這名英國人是一名上班族，很符合她的需要。交往一年後，他們結婚，她搬去英國。「一年後，她生了一個男孩，現在已經五歲了。」

她說，如果想在婚戀市場上取得成功，人們或者改變自己，或者改變尋找的標準。實際上，每個人都有自己的幸福。「如果改變，幸福是可能的。」

Elaine周說，許多華人留學生很優秀，以高分來到美國留學，憑藉優異成績在大公司找到工作，但是總是找不到那個對的人。她說，這主要的是他們不知道自己需要什麼，沒有找到匹配的對象。

她舉例說，有位華人女性當年38歲了，非常優秀，長得漂亮，職位很高，但是就是找不到自己滿意的對象。「每到過年，家裡給她的找對象的壓力很大。」她說，這名女性表面上業務很強，其實內心有個小公主，想找一個像父親那樣對她的白馬王子。

她也認識了與她旗鼓相當的男性，兩人進入婚戀關係後，她總是缺乏安全感。而男性事業心很強，正在追求事業成功，很怕女方提出的某些要求。「男性感覺壓力太大，就與女方分開了。」她說，女性外表很強大，內心很脆弱。

人們進入婚戀市場，就是要「找對的人」。（Getty Images）

改變自己 或是改變目標

她指出，她如果想戀愛成功，解決的辦法有兩個。第一，女性改變自己。女性要真正成熟，不能再像「小女生一樣」。這樣，女性的溫柔就會散發出來，吸引對方。第二，自己不需要改變，而是改變目標，尋找與自己匹配的對象。其實，有的男性內心很溫暖，但他們的工作很普通，事業上不是那麼成功。她說。最後這名女性選擇了第二種途徑，找了與她匹配的伴侶。