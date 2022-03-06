現代媒婆：擇偶放寬條件 才能找到對的人

相親最好不要拘泥於固定的條件，可以提高成功率。(Getty Images)

紐約知音婚介創始人Amy阮說，疫情 期間，來相親的人少了，配對速度變慢了。有的婚戀中介因為疫情關門了，她堅持開門。「我有責任感，吸收進來的人如果還沒有找到，我不能停。」她說，疫情持續了將近兩年，她在此期間也成功匹配了幾對，有的已結婚，還有的生了孩子。

她說，如果有人加入會員，她要對其進行配對，幫助他們找到自己的最佳值，即找到最適合自己的那個人。有的相親者什麼都想要，通過幾次相親失敗就知道了。「人家看過後沒有再聯繫，就說明沒有看上你。」她說，如果想成功，只能跟著市場走，放寬條件。「有的人較固執，堅持最初的條件不肯妥協，那就比較難。」

Amy阮說，有名女性2019年9月就到她的知音婚介中心登記。這名女性很優秀，在華爾街工作，有自己的住房，還是公民，而且人品還好。因此，她對男性的也有要求，如身高多少，年齡多大等。她建議她放寬對方的年齡，如大幾歲或者小幾歲也可。「她的父母表示贊同，說這樣擇偶機會多一些。」於是，她就向這名女性推薦相親對象。

為單身者牽線搭橋、幫助他們喜結良緣，婚戀中介也由衷的高興。(Getty Images)

他遲到一小時 約會告吹

這名女性對其中一名男性有點興趣，Amy阮就為兩人牽線搭橋，隨後男方就提出要約女方喝茶，但是約會時間到了男方卻遲未現身。她給男方打電話，提醒他如果不能按時到，就應該先打個電話跟女方解釋一下，並說聲「對不起」。她說，雖然促成了他們見面，但女方無法接受初次約會遲到一小時的男性，因此兩人未成。

她說，按照這名女性的條件，找中國留學生 比較合適。「有些留學生長相、學歷都不錯，就是沒有身分。」但是，這些留學生都有顧慮，因為自己沒有身分，雖然也想找個有身分的，但覺得自己矮了一截，不好意思表達出來。她就徵求女方的意見，男方沒有身分但其他方面條件好的行不行？女方表示願意接受。

於是，她就聯繫一名住在外州的留學生。這名留學生開車幾個小時來到知音婚介。她就與留學生交談，給她介紹一位小姊姊。「留學生回答沒問題。」她看到雙方都沒有意見，就給他們安排見面。「結果，兩人見面雙方都感覺良好，接著正常發展。」這位男生很主動，還從她這裡了解到女方的生日，給女方過了一次難忘的生日，交往一段時間還約女方一起去旅遊。「見面不到一年，他們就在疫情中結婚了。」第二年，兩人就生了一個小寶寶。

鄰家女孩的她 沒有身分

Amy阮說，2020年7月，一名華人男性到她的婚介中心登記。他長相很好，身材較高，還有美國公民身分；她估計這名男性要求一定很高。「但是他很實際，說就想找個過日子的人，像鄰家女孩那樣的就好。」

她表示，她的腦海裡這時跳出一位女性。「她很會做菜，經常把自己做的菜和點心放到微信朋友圈裡。」不過，這位女性沒有身分，想找一位有身分的對象。「我覺得這兩人比較合適，就安排他們見面。」雙方見了第一面感覺不錯，還一起吃了飯，飯後這位男性送女生回家。

安排見面後，她還要分別打電話，進行追蹤。「男方對女方感覺不錯。」她又給女方打電話，女方很滿意，只是不知男方的態度。「我說男方沒事，給女方吃了一個定心丸。」她說，相親對象自己約了三天後見面，並把見面的照片發給她。那時，紐約市 的疫情還很嚴重，人人都戴著口罩，「他們倆也戴著口罩」。

她後來又問男方相處怎樣，還要不要看其他的相親對象。但是男方說他不看了。他們隨後的一次見面是2020年8月25日，正好是中國的七夕節。那時，他們感情己趨穩定，並定於當年12月結婚，2021年生了一個兒子。她說，結婚以後，女生經常做美食，把老公都「養胖了」。「微信中，他們經常曬出一家三口外出旅遊的照片。」

不同地方的華人常常有不同的風俗，缺乏溝通就可能造成誤解。(Getty Images)

來自福州的她 不要彩禮

Amy阮說，紐約的福州移民比較多，也有福州年輕人來她這裡尋找對象。一名福州女性到她的婚介中心登記，希望找一個廣東籍的男性。「女方還表示，她不向對方要彩禮。」她說，這名女性是獨生子女，家裡有房，但她在外邊租房住。

於是，她給女性介紹了一位廣東來美的留學生。兩人見面後，都有感覺，就開始交往。但是，男方的母親用旅遊簽證來到美國，特地到婚介中心告訴她，不想兒子找一名福州女性，因為聽說福州人的彩禮很高，自己沒有那麼多的錢。

她說自己也來自福州，覺得許多人誤解了福州移民的彩禮風俗。她解釋，福州移民的習慣是如果男方給女方下聘禮是5萬元，女方也會辦嫁妝7萬元，相當於再加2萬元，然後把這12萬元交給小夫妻，有的就做為購房首付。

這對年輕人相處7個月後結婚。女方並沒有向男方家要彩禮。後來，男方的姑姑從香港寄來9000美元，作為婚禮的費用。她說，這個女性不貪錢，只想找個真心愛她的人。「這對夫妻很幸福，還生了孩子，一家子和和樂樂。」

美國婚戀中介「世界單身聯誼會」（Global Single Group，簡稱GSG）經理Mary楊說，通過線下點對點的服務，他們已經幫助無數的單身者找到了另一半，步入婚姻。

「世界單身聯誼會」的Mary（左一）和George（右一）與相親成功的夫妻合影。（世界單身聯誼會提供）

年齡差距 有人不在乎

她說，有的男性要求女方比自己要小，但有的人卻不在乎。有位華人男性曾經在日本留學，後來來美國工作，已經30多歲的他找到聯誼會，希望幫他找個對象。「我們給他介紹了兩個，他與其中一個護士對上了。」她說，這名護士也已30多歲了，一直沒有找到。「護士的媽媽很著急，就在我們這裡做了登記。」他們相親半年後結婚，小孩現在已經三歲。現在，他們從新澤西州搬到了別州，生活很美滿。

聯誼會還辦成一些跨族裔婚姻。她舉例說，一位約40歲的中國女性通過旅遊簽證來到紐約，在他們聯誼會登記。「女方很漂亮，對族裔採取開放態度。」結果，她看上一位60歲的白人房地產商。她說，這位白人同時也看上這位中國女士。

許多華人女性與其他種族結為夫妻。（Getty Images）

跨族裔婚姻 雙方滿意

於是，在聯誼會的幫助下：他們交往半年後結婚。婚後，女方還幫助男方做生意。每次賣房子前，女方幫助男方布置房間，做各項準備工作。「女方把兒子也帶來美國，在美國上大學。」她說，白人繼父對這名繼子也很好。「她一舉兩得，既成了家，又解決了自己和兒子的身分。」

紐約市法拉盛的李太太擇友中心負責人李太太說，有位上海的女留學生來到她的婚介中心，想先看資料，然後再登記。她說，她收費500元，成功後再加一個紅包，多少不拘。這名女留學生說她沒有錢，先交20元，其餘的後補。「我收下她的20元，開始提供服務。」結果，她和一位上海籍移民好上了，最後結婚。「她結婚後生了一個兒子。」

Amy阮說，不管婚介中心如何努力，還是有人很難找到對象。她說，一些女性雖然自身條件不錯，但是年齡大了，對男性的條件要求比較嚴格。「她們太理想化，不考慮現實情況，其實是定位問題。」在相親的過程中，有的男性會坦誠以告，但也有很多男性並不明說，「讓她們聽不到真話」。

例如，有的女性已經50歲了，長相與經濟條件都好，但是要找條件相當並且同齡的男性。她說，如果男性與她的條件相同，一般都會找年輕一些的女性，可以生孩子，不一定找她。「有的男性明確表示，女性沒有工作沒關係，他能夠養活。」

她說，有的大齡女性順利找到了對象。一名49歲的女性在她的婚介中心登記，希望自己能在50歲之前嫁人。「她特別有危機感。」她放寬條件，結果很快找到合適的另一半。「她6月17日登記，當年12月30日結婚，達成了自己的目標。」

但是，有的人找對象就比較難。例如，有位男性已經50歲，與前妻有個女兒，現在想找一個年輕的對象，再生孩子。「如果男方有經濟實力，能夠找到。」但是，如果要求中有一個硬指標，那麼其他的標準就要降低，才有可能順利找到合適的人。但是，有的人堅持所有的標準沒有彈性，不停地見面，但總是不成。

優質媽寶男 嚇跑女性

Mary楊說，並不是所有人都能相親成功。例如，有位男性條件不錯，年齡30多歲，工作也很好，在中介註冊很久了，卻沒有找到心儀之人。「我們給他推薦了很多，但都不成功。」她從那些與他相過親的女性處得知，這些女性都覺得他是一個「媽寶男」，「太聽父母的話」。同時，男性對相親對象也不包容，讓女性望而卻步。她說，這名男性想相親成功，需要改進自身的缺點，同時父母也要考慮與孩子的關係。「現在的女性與以前的女性不同，都有自己的主見和想法。」

喜結連理的相親者通過微信向Amy阮報喜。（知音婚介提供）

在意異地戀 因疫放棄

其他未成功的相親有許多原因。例如，有人不願意「異地戀」。住在紐約市法拉盛的人不願意找新澤西愛迪生市的人。「實際上，從法拉盛開車到愛迪生市只有兩個小時的車程。」而住在新澤西的人，聽說要去紐約市見相親對象，就擔心疫情而放棄。

她指出，有的華人比較保守，只找華人對象，因此找對象的範圍有點局限。而有人比較開放，認為找其他族裔的也行。例如，有的母親到她那裡登記，表示如果女兒與其他族裔的男性談得來也行。「若是這樣靈活，相親就容易多了。」