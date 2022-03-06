「理性與感性」糾結 華人為脫單 投入相親市場

面對面可以看清對方的長相和談吐，提高相親的成功率。(Getty Images)

想找對象結婚或為子女尋個好姻緣，朋友圈沒有合適的人；想上網交友，又擔心網戀藏詐騙；傳統的、實體的相親組織，在網路時代反而生意更好。

年過30歲 父母著急

美國婚戀中介「世界單身聯誼會」（Global Single Group，簡稱GSG）經理Mary楊透露，今年元旦過後，給她打電話的人「明顯多了起來」。華人 認為「過年就長一歲」，看到已過30歲的子女還沒有對象很著急，尤其是女性的家長，「因為女性要生孩子，35歲是一道坎」。她說，除了打電話登記，還有父母親自到辦公室，幫助子女登記，希望他們盡早脫單。

以相親為目的的交友聯誼會在中國很常見，參與者微笑溝通，尋覓自己的「另一半」。 (中新社)

Mary楊透露，紐約市有幾家華人經營的婚戀中介，另外還有許多針對亞裔的交友網站，因此婚介市場競爭激烈。有知情者表示，除了通過婚介所和相親網站找對象外，在美華人還自組相親微信 群，通過微信群給子女介紹對象。也有人覺得婚介所和相親網站不靠譜，就在中文媒體上刊登徵婚廣告，尋找自己的另一半。

Mary楊說，美國華人找對象難有幾個原因：一、美國華人的人數少，且不少華人女性嫁給非華裔，因此華人男性尋找配偶的難度加大。二、儘管網上交友很流行，但是網上信息真真假假很難查證，因而成功率較低。

她表示，面對面的相親能提高成功率，因為面對面可以看清對方的長相和談吐，可以深入了解對方。

該聯誼會2007年在新澤西州成立，並在紐約市法拉盛設立辦公室，主要是從事美國境內婚姻和跨國婚姻的牽線搭橋工作。從成立到現在，該聯誼會介紹成功了眾多有緣人，有的已經結婚生子。「最大的孩子已經有十多歲，最小的孩子也有兩歲了。」

疫情前，世界單身聯誼會每月舉辦一次見面會。（世界單身聯誼會提供）

面對面相親 成功率高

她說，聯誼會成立了十多年，一直在報紙上打廣告。許多父母常年見到他們的廣告，對他們有信任感。另外，也有人通過口碑相傳，「有的人成功脫單後，就向朋友推薦，因此有的會員是會員推薦的。」

該婚介組織共有會員幾千人，男女比率差不多。會員的年齡分布很廣，最小的是22歲，最年長的已經80歲了。會員主要是30歲至60歲的華裔，大多是白領。但是，男女比率在年齡分布上存在差異。例如，三、四十歲的男性比同年齡段的女性多一些，而五、六十歲的女性比同年齡段的男性多一些。另外，部分會員的年齡超過70歲，主要是想找個老伴，共度餘生。

她說，2020年3月中，紐約市爆發新冠疫情 。紐約州政府頒布居家令後，紐約人都大多在家中辦公。「疫情中，我們的業務並未停止。」過去，他們經常為單身朋友舉辦面對面的聯誼活動。「因為疫情，我們停止了所有的聯誼活動。」

疫情中，他們提供了不見面的其他聯繫方式，如電話、視頻、微信群等。他們建立了幾個微信群，把單身朋友組織在微信群裡。朋友們進入微信群後，可以互相了解。她說，會員們互相認識後，可以自由選擇。也有可能不按照他們的牽線，若是談得好，他們就會約在線下見面。

許多華人女性找到非華裔伴侶，也增加了華人男性擇偶的難度。(Getty Images)

海外華人 市場巨大

世界單身聯誼會創始人George說，世界各地華僑華人總數約有6000萬人。若是按照每15人中1名適婚人員估計，就有400萬的單身者。按照1比4的適配比例，潛在的市場有1000萬人左右。「華人相親市場是非常巨大的。」他說，海外華人中至少一半是要到中國找對象。因此，聯誼會與中國的幾家婚戀中介都有合作。「與我們合作的中國婚介組織主要在上海、深圳和香港，他們的會員共有十幾萬人。」

Mary楊說，「中國婚介與我們簽署了合作協議」，中國的婚戀中介公司曾經派人來美國考察，發現他們會員素質不錯，大部分是白領，符合中國會員的需要。

目前，中國許多電視台舉辦相親節目。她說，已有節目組找到他們，希望他們推薦候選人去中國參加節目。「如果美國會員被選中去中國參加節目，節目組會提供飛機票和住宿。」

她說，會員中也有外族裔人士，他們大部分年齡在40歲至60歲之間，男女都有，因為他們喜歡中國文化，希望找華人伴侶。這些外族裔多數有華人朋友，於是華人朋友向他們推薦中文報紙上的廣告，這些外族裔就通過廣告上的聯繫方式找到婚介中心。

華人家長常常操心子女的婚戀問題，相親交友也成為家長群的熱門話題。(Getty Images)

經濟？物質？ 要求大不同

一份統計發現，美國華人女性與中國女性對男方的「要求不同」。例如，美國女性首先考慮的是男性的人品，其次才是經濟條件，男性有份工作就可以了。而中國女性多半比較要求「物質」，首先要求男方經濟條件要好。而美國華人男性與中國男性對女方的「要求相差不大」。例如，美國男性要求女方相貌端正，人賢惠，會持家，而年輕男性要求女方要長得好。

根據熟悉相親現況的人士說，實際上，許多美國經濟條件好的男性對女方的相貌要求也放寬了，希望女方能夠事業上助自己，並不那麼在意外貌。

「世界單身聯誼會」另設有VIP會員。對於VIP會員的特殊要求，聯誼會通常由專人負責安排。VIP會員個人條件較高，要求也比較高，甚至設有成功的時限，因此收費較高。她舉例說，有人要求一個月以內結婚，或者在三個月內結婚。「這就需要一個人專門為他挑選相親對象。」過去也曾有過兩人一見鍾情，三個月結婚。「但是，若是要求一個月之內結婚，可能性不大，除非出現奇蹟。」

網路交友流行，但信息真假難辨，成功的機率也不高。(Getty Images)

網上找對象 難深入了解

「紐約知音婚介」創始人Amy阮說，疫情期間，許多人都在家裡工作，空閒時間多了，就上網找對象。他們反映，在網上找到合適的對象「太難」，主要難在無法了解對方的情況。例如，彼此剛認識，不好問對方個人資訊，怕問多了引起對方的反感。但是，婚介所可以「搞清相親者的基本情況」。

她說，每個在她那裡想找對象的人，她都要當面問一些基本情況，包括家庭、學歷、工作身分、興趣、愛好等等。她說，客人必須要到知音婚介辦公室面見面登記，不見面不行。與客人見面時，还要核實年龄、出示證件，她還要觀察客人的情況，如談吐、個人價值觀、個人修養等。「這些資訊都是做匹配時的參考。」

有的人表示要加入會員，想直接寄錢過來，但不來見面。她說，她一定要本人來見面，因為照片與真人還是有區別的。「有的人在照片上比較好看，也有人真人比照片上好看。」她表示，她一定要見面，幫助把關。

他1.6米 想要高個女性

知音婚介一般是推薦和自選相結合。有的男性自己不到1.6米，但要求女性一定要比他高，因為不希望將來孩子矮。男性這樣要求可以理解，但女性不一定願意。她舉例說，她有次安排矮個子男性與另外一女性見面。「兩人坐著見面還可以，但站起來後女性就說不行，過不了心理關。」

Amy阮說，她的婚介中心主要收取兩筆費用，第一筆是500元登記費。如果要來登記，她要看全部的證件及照片並現場拍照。見面後，她要再問一次，對這個人的感覺怎麼樣。第二筆費用是會員費。「會員費是根據不同的情況收，因此要面談才行。」

紐約市法拉盛「李太太擇友中心」負責人李太太說，她的客人主要是中國移民的第二代，各地都有，而台灣移民後代很少，「偶爾一兩個」。她說，從登記者的年齡看出，1980年代出生的人少了，大多數人都是1990年代出生的孩子。她說，他們的父母比較著急，想盡快讓孩子成家。

新冠疫情的爆發對她的中心運作「影響太大」。「州政府宣布居家令，我就退了租，在家辦公。」她說，現在，她主要做熟人介紹的客戶。許多相親者不敢見面，害怕染上新冠病毒。她說，有的人交過註冊費後，告訴她「等疫情消失後再見面」。也有人願意在疫情中見面，但改變了見面地點。過去，他們見面主要在餐館，邊吃邊聊。「現在，他們自己開車去郊外，不吃飯了。」客戶通過其他通訊方式交流，如電話、微信等。

中國的相親場景在美國華人社區重現。（Getty Images）

家長瘋相親 操碎了心

美國華人經營的「一畝三分地」網站（instant.1point3acres.com）一年前有一個帖子，標題是「紐約有個群裡面都是家長幫著相親的」，結果一石激起千層浪。有人跟帖指出，最近偶然聽說紐約有個家長群，裡面全部都是相親的，有上千份各種單身者的資料。「這也恐怖了吧。」

有人回應稱：「我親戚就在裡面物色女婿。」據他所知，大紐約地區就有在美出生的華人(ABC)群、哥大群、紐約大學(NYU)群、排名前50大學群、排名前50大學博士(PHD)群。「我老娘逼著我找對象，為了防止我老娘過多干涉我的生活，我選擇了肉身進入相親群。」發帖者發現，群裡的家長與他的代溝太大，就讓母親把他從群裡換出來了。

一位網友說：「好嚇人，在美國都躲不過父母安排相親。好奇問一下，父母挑人通常都會有哪些硬標準呢？」接著，就有人跟帖做出排名：1、在美身分狀況（公民、綠卡、綠卡等排期中、H-1B簽證）；2、職業；3、人品；4、家庭背景；5、身高；6、長相。有人補充：我是知道紐約有個家長QQ群，現在好像進群要收費了。「家長們都很積極、很操心啊。」

一位住在灣區的讀者披露，灣區也有家長群。「我讀研究生的學校就有這種相親群。」這種群開始是交流美國生活，孩子畢業了就變成了相親群。

例如，有人說他家有幾個群。「我爸三個，我媽九個。我就想知道為什麼也沒有逃過這個。」

這名發帖者抱怨，「人都逃美國了，還逃不過，自由戀愛不好嗎，為什麼要相親，看不上還在那邊嘀咕，好煩！」

脫單難催生相親市場蓬勃發展。（Getty Images）

列出硬標準 貨比三家

還有人說，「好奇的問一下：父母挑人通常都會有哪些硬標準呢？」有人回答：中國人講究「貨比三家」，你懂的。「我知道正好ABC小姊妹媽媽就是這樣的，我朋友ABC經常被安排相親活動，還有家長群會長。」有人問：漢子和妹子的標準都是這樣的麼？有人隨後回答：「好像對妹子的年齡要求更苛刻一些。」

不信婚介 她報上刊廣告

一位要求匿名的女士說，她今年50多歲，與丈夫離異，想尋找一個理想的伴侶。她曾經委託法拉盛一家婚介幫她介紹對象。她說，交了1000元中介費後，婚介只給她「介紹了兩個人，誇大男方的條件」，讓她很不喜歡。她也不願意網上交友。於是，她在中文報紙上刊登徵婚廣告。

她說，她自己大學畢業，經營一家公司，年收入十幾萬元。她有房子和身分，長相也很好。而孩子已經從名校畢業，找到工作。「我要求的條件是，男方的條件與我相當。」她透露，第一次徵婚廣告見報後，共有五、六十人打來電話，「還有比我小十幾歲的男士」。

她了解後發現，應徵者中具有大學學歷的很少，而且知識面很窄。「許多人無房，甚至沒有身分。」這些她統統不考慮。她說，如果要隨便找一個，很快就能找到。「我是寧缺勿濫。」她透露，第一次徵婚廣告刊登後，她還是有點收穫，就是認識了「兩、三個朋友」。

她說，徵婚廣告刊登一個月，花了200多元，價格比婚介收費便宜。她準備過一段時間後再刊登兩次，看看能不能遇到合適的。她相信一兩年內會有機會。「有的男士也想找我這樣的，但是需要時間。」她表示已經準備好了。