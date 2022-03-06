社會傳真 / 建物外借拍片 攝影車壓垮屋頂

近百年建築物借給電影公司拍片，遭到重達近十噸的攝影機械車壓垮屋頂。（圖由作者提供）

去年底著名男演員艾力克鮑德溫（Alec Baldwin）在新墨西哥州 拍片時，據稱在不知情的情況下，開槍誤殺了當時正在掌鏡的女攝影師，站在旁邊的導演也身受重傷，真相及責任目前還在由檢警釐清中，這件意外事件也引起大家對電影 拍片現場安全問題的重視。

破損屋頂 近一年才修復

無獨有偶，我也曾是電影片場意外事故的受災戶，原因是我借給電影公司拍片的建築物，屋頂被電影公司的重型車輛壓垮，破了一個大洞，看起來令人怵目驚心，幸好當時已經下班，無人在場，否則後果不堪設想，破損的屋頂費時將近一年才恢復原狀。

半個車輪吊在近百年建物的半空中，令人怵目驚心。（圖由作者提供）

洛杉磯市中心有許多建築物和街道，由於具有特殊的景觀及文化歷史背景，經常被電影公司「相中」作為拍片的場景，我由於管理物業工作的關係，電影公司常和我聯繫，商借拍攝場地，因為常和他們打交道，所以對他們的工作也有所瞭解。

電影公司拍片場景一般分為兩種，一種是在攝影棚內自己搭景或到戶外找合適的地方搭建場景拍攝，如此次在新墨西哥州發生意外事件的電影即屬於此類；另外一種是找適合的地方，利用當地的景觀拍攝，不需自己搭景，這一種必須得到該處業主的同意，並須向所在地的市政府申請外景拍攝許可，電影公司通常會付出一筆費用給業主作為使用補償。

每部電影 都有場地經理

電影公司付給業主的費用又分成「造成不便補償」及「現場拍攝補償」兩類，如果是在街頭拍攝，由於封閉街道影響附近業者出入屬於前者；如使用業者建築物內外部作為拍攝場景，則須付較高的現場使用費用，數額由雙方自行議定，根據拍攝時間長短和拍攝的範圍而定。

屋頂被電影公司的攝影車，壓破一個大洞。（圖由作者提供）

電影公司的每部電影都有一位場地經理（Location Manager），這位經理的工作是根據導演的需要，尋找戶外適合電影情節拍攝的地方，當找到適合的場景後，他便和業者商議價錢，同意後雙方簽訂合約，然後電影公司向市府申請取得許可証後，方可在該地點進行拍攝工作。

電影公司拍攝外景的過程相當繁瑣複雜，動用的機械、人力非常龐大，為了一個場景的拍攝，動員上百工作人員是常有的事，如要封閉街道，還要有警方配合，這些人員的吃喝休息等事都要安排妥當；由於對外景當地環境不熟悉，車輛、機器和人員數量龐大，工作安排繁瑣，稍一不注意，意外事件就很容易發生。

簽訂合約 要求寫明用途

我遇到的這次意外是發生在洛杉磯市中心一棟近百年的建築物，大樓底下是商店及辦公室，屋頂是停車場。有一天，電影公司和我聯絡，要租用該大樓屋頂的停車場，作為拍片工作人員停車及休息之用，因為他們要在隔壁的大樓拍攝電影。

我們談妥租用費用後，雙方簽訂合約時，我特別要求他寫明使用用途，只能停車及人員休息，不能作為拍攝場地，正由於此一條約，在往後理賠時發生了極大作用；此外，我也要求將這楝建築物在電影拍攝期間加入對方的「責任保險 」（Liability Insurance）中，如果因對方過失造成任何財物或人員損失，均由對方負責，這一點在出借物業時相當重要。

電影公司偷跑 橫禍飛來

在拍攝電影當天，現場聚集了上百工作人員，警方將街道封鎖，外人不能踏入雷池一步。想不到電影公司趁機「偷跑」，把一輛重達近十噸的攝影機械車開上屋頂停車場，進行電影拍攝工作，我到現場時將近拍片尾聲，已來不及阻止，當那輛龐然大物緩緩從屋頂停車場開下來時，近百年歷史的建築物承受不住重量，突然「轟」的一聲，車子右邊的巨輪壓跨了屋頂，半個輪胎陷入其中。

當時我被眼前的景象驚呆，好一陣不知所措，回過神後立刻衝入室內查看，只見一片煙霧瀰漫，破碎的水泥塊和灰麈佈満地面，斷垣殘壁，慘不忍睹，幸運的是，當時已經下班，無人留在室內，否則後果不堪設想。

警方和消防隊據報立即趕到，關閉水、電源，前後仔細檢查後將該區貼上封條布告，在修復前不能再使用。那輛機械車體積龐大，恐怕移動時會產生更大的危險，因此次日電影公司出動了一輛巨無霸型的吊車，動用了十幾位專門人員，將那輛被困的機械車用鋼索牢牢固定，然後宛如老鷹捉小雞一般，緩緩將其升高吊起，越過建築物樓頂，放在一輛拖車上離去。

保險理賠 否則無力負擔

我事後檢查，屋頂被車輪壓破了一個約3乘2英尺的大洞。次日，市府建管官員上門，要我在六個月內修復，並按時向他報告進度，可見政府對公安事故及市容觀瞻都相當重視；接著我和對方的保險公司聯絡，他們的理賠估價師來時，我領他巡視了事故現場，並把我和對方簽的合約給他看，指出不得在屋頂拍片的條文，他看完後説：「我們將負全責，你趕快找人來修吧。」

由於從未遇過這種修理事件，不知從何著手，經市府建管官員的指點，先找了一家專門做這類工程的建設公司，本來以為將破洞修補復原即可，想不到卻沒那麼簡單；原來由於屋頂結構安全的問題，和它連接的其他屋頂部份都要更換，再加上現在的建築法規和以前已不一樣，材料從鋼筋、水泥、木材甚至到鋼釘都得符合現在法規的要求，另外屋頂底下的室內部分也被毁損，必須重新整修，總結下來，要修理更換的部分是原來破洞面積的數十倍之多，而預估的修復費用可以在洛杉磯買一棟小公寓了，幸好有保險公司理賠，否則真無力負擔。

施工期間 市府派員檢查

接下來建設公司我要找設計師（Architect）畫出建築圖樣，再交由工程師（Engineer）決定材料分量，最後才交給建設公司（Contractor）執行修復工程，其中每一個階段都要經過市府審核通過，在施工期間市府也會派員前來檢查。在和每個部門人員接觸中，譲我見識到他們要求認真嚴謹，一絲不苟的工作態度。

為了使這項修復工程能早日順利完成，我前後到市府建管單位不下十餘次，緊盯工程審查進度，發現問題立刻聯繫解決。其間在開工後，發現原來的橫樑設計不夠強固，須要再增加兩根橫樑，所有畫圖、測量等程序又須再走一遍，還要保險公司同意增加費用，為此工期又延長了數個月。

經過將近一年的時間，大樓內外終於修復完成，市府建管官員抵達現場作最後檢查後，在厚厚的建築文件書上大筆一簽，同意開放使用。我看著新建的屋頂、簇新的辦公室、洗手間及儲藏室，不禁有「歷經艱辛、苦盡甘來」的感覺。