稅務漫談／國稅局暫停多個自動通知

國稅局暫停多個自動通知，直到處理完積壓工作。（Getty Images）

在聽取稅務專業團體聯盟以及選民意見後，國稅局 已暫停發送十多封額外的信件，包括通常在納稅人欠稅時發出的自動收款通知、沒有提交稅表 紀錄的通知。這些自動通知已暫時停止，直到處理完積壓工作。國稅局將繼續評估前一年的稅表，以確定恢復通知的適當時間。

在接下來的幾周內，一些納稅人和稅務專業人士可能仍會收到這些通知，由於國稅局會繼續盡快處理上一年的稅表，因此無需致電或回覆通知。但如果納稅人或稅務專業人員認為通知是準確的，他們應該採取行動履行自己的義務，以解決特定的合規問題，如欠稅款的利息和罰款可能會繼續累積，需要及早付清。

國稅局無權停止所有通知，因為法律要求在特定時間範圍內發出特定通知。國稅局將繼續評估可能實施的其他變更和系統修改，以協助納稅人解決一系列問題。國稅局將在整個申報季節繼續向納稅人提供信息。目前已暫停的自動通知包括：

一、個人納稅人通知

1.CP80（未申報的稅表）：此通知通常是在國稅局收到付款但尚未收到該納稅期的稅表時發送的。2.CP59（未申報的稅表的第1次通知）：如果沒有提交上一年稅表的紀錄，國稅局會發送此通知。3.CP516（未申報的稅表的第2次通知）：由於沒有提交的稅表紀錄，因此要求提供有關拖欠稅表的信息。4.CP518（稅表拖欠的最後通知）：當沒有上一年度稅表紀錄時，這是最後的提醒通知。5.CP501（餘額到期的第一次通知）：納稅人帳戶上有未結餘額。6.CP503（到期餘額的第二次通知）：是第二次提醒納稅人帳戶有未結餘額。7.CP504（最終餘額到期通知的第3次通知，有徵收意向）：國稅局未收到付款時，有意徵稅意。8.2802C（預扣合規信）：寄給被認定為從工資中預扣聯邦稅款的納稅人，這封信向納稅人提供了有關如何正確更正其預扣稅款的說明。

二、公司納稅人通告

1.CP259（稅表拖欠）：如果沒有提交上一年稅表的紀錄，國稅局會發送此通知。2.CP518（稅表拖欠的最後通知）：最後提醒仍然沒有上一年稅表的紀錄。

從業者、權威人士甚至國稅局預見2022年稅季又將不會平靜。威科集團（WoltersKluwer）的首席聯邦稅務分析師盧斯科姆（MarkLuscombe）表示，國稅局自去年稅季開始，稅季開啟日都要更晚。由於2020年的稅表有積壓，2021年的稅表也可能會積壓，來自國稅局的信息基本上是「不要指望按時獲得退款，也不要試圖給我們打電話」。今年納稅人將再次計算紓困金 ，並新增了提前支付的兒童退稅優惠，企業將不得不處理對各種與疫情相關的工資稅收抵免和稅收延期的修改，還有一些新增的表格（如K-2、K-3表）。稅法比去年增加了更多的複雜性，從業者以前從未處理過它。當提交稅表並且數字與他們的紀錄不符時，這可能會給國稅局帶來問題。

目前，已有11個稅務專業團體建議國稅局採取一些措施，除了上述減少納稅人和稅務專業人士因「持續和錯誤的通知」而被迫與國稅局溝通，還建議包括停止自動合規行動，直到該服務準備投入必要的資源以適當和及時地解決問題，並為納稅人提供2020和2021納稅年度估計稅款罰款和滯納金有針對性的減免。（作者為註冊會計師）