談藝／清代吳蘭修 「露香」傳家寶硯

清代學者吳蘭修的「露香」傳家寶硯。（圖由作者提供）

吳蘭修（1789一1839），字石華，廣東梅州市梅縣人。清代學者，精通經學、文史，工詩詞。對南漢史學造詣尤深。吳氏少年勤學，嘉慶十三年（1808）鄉試中舉。曾任廣東信宜縣儒學訓導，後在廣州粵秀書院講學。阮元（1764一1849，清朝重臣，經歷乾隆、嘉慶、道光三朝，地位卻屹立不倒，三個皇帝爺均欣賞和重視他）任兩廣總督時，將廣州羊城、越華、端溪等四大書院門生集中於「學海堂」（學海堂書院，是道光時期著名書院。也是阮元繼杭州創建詁經精舍之後，於道光五年（1825）在廣州城北粵秀山創辦的又一個以專重經史訓詁為宗旨的書院。

學海堂 當首任學長

前後歷經70餘年，培養出眾多的著名學者和經世人才。作為舊式書院，學海堂書院在中國書院發展史上佔有重要地位，它相當於現代的名牌大學），演習經史，並任命吳蘭修為「學海堂」首任學長。

吳蘭修是清代著名的經史學家，考據學家，數學家，還是嘉慶、道光年間頗有名氣的詞人。生平藏書數萬卷，顏其室曰「守經堂」（守成先業，經訓後人），自稱經學博士。在清代，南漢劉氏錄己佚傳，吳為填補這一空白，矢志為南漢撰寫史書，所以他最突出的成就，是對五代十國之南漢史的研究。其傳世著作頗豐，有《南漢紀》、《南漢地理志》、《南漢金石志》、《考定南漢事略》、《宋史地理志補正》、《方程考》、《石華文集》、《端溪硯史》、《桐花閣詞》、《荔村吟草》等，此外還曾充《廣東通志》的總校勘，堪稱學識淵博的大儒。

傳家硯面 上窄下寬

這方傳家硯，硯面呈複瓦式，上窄下寬，上寬度16釐米，下寬18釐米，長24.5釐米，硯身厚度2釐米，複式頂高5釐米。中間開橢圓硯堂，堂、池相連。池偃月形。石色紫紅，硯體規整厚重，石質極為潤滑細膩。硯額留高位陰刻「露香」兩大字（行草書），硯台右側陰刻籙書「著書不可無此硯，傳家不可無此研」；左側以行楷書寫（陰刻）「道光十四年得端州水岩硯，寄雲堂師相吳蘭修銘並記」。書法 遒勁蒼秀，自當為吳氏親自鐫刻無疑。縱觀該硯體材碩大，雍容大方，素雅有致，造形簡潔而樸實，自為大家所為。

道光十四年（1834）吳蘭修（時年45歲）在廣東肇慶市（宋徽宗之前，肇慶稱端州，所以這裡出產的硯叫端硯。後來地名雖改，但習慣仍稱為端硯，現為肇慶市端州區），得到一方水岩硯（端硯之最佳者，即老坑石硯。其石質堅實嫩滑，發墨快，用之研製出來的墨汁不易幹，冬天不結冰），視為珍寶，隨即露天焚香，望空而拜，誓作傳家墨寶之用，擬以世代傳承，故爾有右側銘聯之舉。

寄雲堂師相 待考證

時吳45歲應為中年，殊不知5年後吳即去世，真是世事難料。而此方硯台亦可謂之珍貴也。至於銘文署「寄雲堂」、「師相」，筆者查閱古今史料在清代廣東仍至全國，並無此堂號，師相也不知是何職務？在吳氏故居梅縣鬆口鎮下坪闕裡村，也僅有「守經堂」和「至德堂」之匾。因此，「寄雲堂師相」僅能留待高人考證了。

吳蘭修雖著作豐富，且有《端溪硯史》之著，但並非端硯收藏家。他遺留下來的硯台除筆者收藏的這方「傳家硯」外，據了解尚有一方「麒麟騰雲硯」，該硯亦是老坑大西洞石材雕制。石色天青微帶紫，長15.6釐米，寬10.3釐米，厚度5.6釐米。硯額雕一活靈活現的麒麟騰雲圖案故名。此硯石質細嫩，微呈青花，如煙雲浮動，色澤均勻。

麒麟騰雲硯 也罕見

因之吳氏在右側刻銘曰「嫩如煙，聲如木，最難也」，意思是這方硯台色澤就象煙氣那樣新鮮而淺淡，聲音猶如敲木頭那樣沉實（按：這是老坑端石特有的發聲）。署款「論者嶺南人蘭修記」，銘之下鈴朱文「吳」字方章一枚。硯之左側壁亦鐫刻一銘「玉以比德，君子是式」，下署「蕙軒」款（吳嘉漢，字虞三、號蕙軒，江蘇如皋人，善畫工書，尤精蘭竹）。此則銘文大意是這方象玉一樣的硯台，也好比人的道德，它是君子學習的典範。

吳蘭修這方「麒麟騰雲硯」，在1986年被廣東著名收藏家謝志峰先生於廣州市文物總店內銷中購得，並於2009年與之所收藏116方古代端硯一起捐獻給肇慶市。現陳列於肇慶市博物館 （閱江樓）之謝志峰捐贈古端硯陳列廳內。筆者身居海外無緣得以觀賞，自引為憾。惜吳氏銘文硯世間少見，可謂之鳳毛麟角。予且將「露香」與「麒麟騰雲」兩硯喻之姐妹，東西遙望，他日倘有機緣，定當前往拜觀。