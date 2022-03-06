談藝／紅樓夢賈府的四春

賈元春，清朝改琦繪。（取材自維基百科）

時光景色春最好，賈府四春聚金陵。春景美好在於芬芳爭豔，家族裡有如花似玉的女兒更是喜慶舒暢。在中國古典名著《紅樓夢》的賈府誕生了美麗的四春，她們是：賈元春、賈迎春、賈探春和賈惜春。四春的名字不俗，更是《紅樓夢》裡的重要人物，占據了十二金釵正冊名額的三分之一。四春出生在不同的家庭，性格各異，才華與人生命運也迥然不同。

元春貴妃 賢孝才德

賈元春是榮國府賈政與王夫人所生的嫡長女，是賈寶玉的親姊姊，也是賈府四春之首。因她生於正月初一而取名「元春」，別名有大姑娘、元妃、貴妃。

生長於書宦世家的元春賢孝才德，十六歲被選入宮，作了女史；之後成為鳳藻宮尚書，加封賢德妃。雖說「女子無才便是德」，可在朝為官的人家，也重視對女兒的文化啟蒙，培養她們知書達理，期待以才人入選進宮。後來元春被加封為妃子，為家族帶來榮耀，成為賈家的政治靠山。

從元春成為宮中女官來看，她已具備知書的文化程度，才可勝任執筆文書，掌管王后的禮職。端莊文雅的元春成就有三：

一是啟蒙培養弟弟寶玉自幼讀詩書，認字數千。寶玉的詩情才華在元妃省親、遊幸大觀園時，得到充分表現，大觀園裡的樓臺軒館大多是寶玉題名的，元妃看在眼裡，喜在心裡。遊幸大觀園後，閱完寶玉的四首五律詩後，元妃欣慰地說出：「果然進益了。」

二是才貌俱佳，以才人入選進宮，後為貴妃，盡了孝道。薛寶釵在為大觀園題寫的《凝暉鐘瑞》詩中，誇讚了元妃省親是行孝道的楷模。「高柳喜遷鶯出谷，修篁時待鳳來儀。文風已著宸遊夕，孝化應隆歸省時。」

這首詩的意思是，高高柳樹歡喜黃鶯從幽谷飛出，恰當比喻元春出深閨入宮闈；修長的叢竹時刻等待鳳凰的到臨呈祥瑞，盼元春省親歸來。朝廷宣導詩禮之風已經彰著，皇妃歸省以孝教育感化萬民。

身在宮闈 心繫家人

元春年少進宮，拋離父母音容，經過多年難以傾訴的離家之苦，從才人熬到貴妃，為賈家立功揚名，已顯父母。元春所獲得的地位，絲毫不遜色於一個士子通過科舉、考取功名、入仕為官的榮耀。元妃身在宮闈，心繫家人，每當節日到來，她會透過太監從宮裡傳送禮物給家人老少，以表節日禮節和傳遞維繫親情。

三是成就了大觀園，做成千古風流雅事。在遊幸省親別院時，寫下七絕《題大觀園》：「銜山抱水建來精，多少工夫築始成。天上人間諸景備，芳園應錫大觀名。」這首詩不僅精闢概括了省親別院的景致，而且賜予了大觀園享譽天下的美名。大觀園和大觀園匾額也成為中國園林的精粹代表和文化遺產。

元妃有主見且心存憂慮感，她對大觀園已命名或草擬的亭台樓榭、軒館牌樓的匾額題名加以修改賜予新名，如見高大石牌坊上「天仙寶境」，覺得太張揚了，命換成「省親別墅」，「紅香綠玉」改作「怡紅快綠」。大觀園是元妃的省親別院，她回宮後下旨，命寶玉、寶釵諸姐妹們入住大觀園，大觀園成為詩童才女的青春樂園，此後這裡發生了許多動人的故事。

大觀園奢華 勸低調

元春不僅有文采，行事也謹慎。省親遊幸大觀園時，元妃向家人表明大觀園太奢華了，要家人低調，不宜過於鋪張。在離開賈府回宮時，又向家人叮囑：「倘明歲天恩仍許歸省，不可如此，奢華糜費了。」只可惜賈府裡無人理解和記住元妃的警醒，導致後來賈府頹勢，家中銀兩空缺，陷入困境。

元春雖高居貴妃，但也有難言之苦。當省親與父親賈政見面時，她說道：「田舍之家，雖齏鹽布帛，終能聚天倫之樂；今雖富貴以極，骨肉各方，然終無意趣！」元妃道出女兒的心裡話，身居宮闈難自由，念家思母苦加愁。

依照人民文學出版社出版120回通行本《紅樓夢》裡的描述，元妃患病，薨逝於宮中。《紅樓夢》給元春的判詞是：「二十年來辨是非，榴花開處照宮闈。三春爭及初春景，虎兕相逢大夢歸。」元春的離世突然，很有懸念，更有風雲變幻的意味，為賈府帶來不祥之兆。

賈迎春，清朝改琦繪。（取材自維基百科）

迎春懦弱 一心讀經

賈迎春在賈府四春裡排行老二，被稱為二小姐，或二姑娘。其父賈赦，母邢夫人（非生母）。迎春識字，也會作詩。 林黛玉初來賈府，第一次見到這位姊姊的印象是：「肌膚微豐，身材合中，腮凝新荔，鼻膩鵝脂，溫柔沉默，觀之可親。」在《紅樓夢》裡有關迎春文采的描敘不多，不過在元春省親，元妃命諸姐妹題詠大觀園時，迎春還是作了一首七絕曠性怡情（匾額），「園成景物特精奇，奉命羞題額曠怡。誰信世間有此境，遊來寧不暢神思？」

這首詩的意思是，大觀園景致齊備新奇，奉命含羞寫匾額詩題。難以相信世上會有如此精妙絕倫的境地，到此一遊怎不令人心曠神怡呢？從詩的表述上可以看出迎春對大觀園的喜愛，對美好生活的憧憬。

細讀《紅樓夢》，可感受到迎春是貞潔樸質的女孩。秋日到來，海棠詩社舉辦賞菊詠菊花詩聚會，詩社成員們在藕香榭周邊走動著，為作菊花詩各自斟酌推敲詩句，低聲吟味，尋找靈感，書中寫道：「迎春又獨在花蔭下拿著花針穿茉莉花。」從這16個字的人物與情景特寫中可以反映出迎春貞潔的品格，柔弱的她追求寧靜的生活。雖然她的詩情才華不如其他姐妹，但她與世無爭，有自己的精神追求和快樂世界，她不去打擾他人，也不願別人干擾她。獨在花蔭下穿茉莉花，恰似一幅花香迷人醉，穿花仕女圖。寫到此處，不禁為曹雪芹筆下溫柔賢良的迎春而感動，賦五絕一首：秋晚藕香榭，風吹茉莉開。芬芳侵眼目，疑是玉人來。

迎春美麗善良，但她天性懦弱，不善關心他人和身邊的丫鬟。孤僻冷漠性格，對周圍的一切不聞不問，木然處之，有「二木頭」的綽號。她愛讀《太上感應篇》，也許受到經書的影響，她言語不多，不願介入是非爭端，逆來順受，在清靜中獲得自我安慰。

司棋是迎春的大丫鬟，因為與她的表哥潘又安在園子裡私會，又被發現私藏了表哥的鞋襪、同心如意和寫給她的一封情書，被大觀園家長認定違反了家規，要攆她出大觀園。其實，這件事看似嚴重，但只要主子迎春力保，或與管事的鳳姐等人疏通一下，就可免除了。可當司棋向迎春求救，指望寬恕留下來，雖迎春覺得司棋從小跟隨她，也有難捨之情，但她並未去解救司棋，耳軟心活，不敢做主。在賈府管理層壓力之下，迎春還是讓司棋離開，司棋含淚被攆出大觀園。

她們命運 權勢擺弄

後來，司棋與她的表哥潘又安雙雙殉情而死。司棋是《紅樓夢》中四大烈婢之一，她脾氣剛烈，敢作敢為，也有自己的想法。司棋這樣的性格與主人迎春是完全不同的。從司棋的名字裡可以分析出一個事實，無論是性格懦弱、逆來順受的小主人，還是性格剛烈有能力的大丫鬟，她們的命運並不掌握在自己的手中，她們只不過是賈府權勢者手中的一枚棋子，在不需要時，即可拋棄。

通過迎春對丫鬟司棋去留的態度上分析，可以看出像迎春這樣生長在官宦富家的閨秀生活在深宅，大門不能出，二門不能邁，與社會脫節，缺乏對市井生活和貧窮階層的瞭解，所以很難理解下人丫鬟的內心苦楚和艱難處境，在她們遭到不幸待遇時，未能出手相救，令人惋惜遺憾。

迎春雖身為寧國府賈赦的女兒，但因其父貪錢財和攀權貴而把她嫁給了品行不良的孫紹祖，這樣的婚姻導致侯門千金小姐、豔質同蒲柳的迎春，出嫁後僅一年，就被惡狼般的孫姓丈夫蹂躪而亡。

曹雪芹筆下的迎春富有人性美和悲劇美。賈迎春是《紅樓夢》十二金釵裡，除了女一號林黛玉之外，是最值得憐憫的女性。賈寶玉同情二姊姊的遭遇，想去找姐夫孫紹祖講理，被王夫人攔下，心中痛苦鬱悶的寶玉頗感無奈，望著迎春曾住過，已空蕩的綴錦樓，痛苦不已，心中垂淚。

賈探春，清朝改琦繪。（取材自維基百科）

探春才幹 志高精明

賈探春在《紅樓夢》中是一個十分耀眼的存在。探春的才情雖不及林、薛，但有出類拔萃的地方。她的真正才能並非在吟詩作賦上，而是凸顯在組織大觀園文化活動和有管理潛質方面。

探春提議大觀園中有文采的人應組成詩社，身為秋爽齋之主，她邀請黛玉、寶釵、李紈、迎春、惜春來此一聚，並以下帖的方式邀請寶玉哥哥共同商討吟社成立之事。當寶玉展開花箋看後，感到結社立意明確，言辭真摯，引古喻今，文采動人。不覺喜的拍手笑道：「倒是三妹妹的高雅，我如今就去商議。」可見探春的文筆清雅不俗。

探春思維理性，善於思考。當寶玉提及要起個社名時，探春想到眾人已經作成了海棠詩，便提出：「俗了又不好，特新了，刁鑽古怪也不好。就叫個海棠社罷。」就這樣大觀園裡有了海棠詩社，「探春結社」就成為了千古美談。在詩歌普及的今天，華人以微信 結成詩社如雨後春筍，仿效探春結社的形式，詩人有別號，詩社有社長，定期交流和編輯出電子版現代詩和古詩詞的詩刊。

十二釵 誰書法 最好

金陵十二釵中誰的書法最好？是黛玉？是寶釵？是湘雲？都不是，而是探春。在《紅樓夢》第17回「大觀園試才題對額 榮國府歸省慶元宵」中，元妃命諸姐妹和寶玉題詠大觀園，元妃看畢作品後，「喜之不盡，又命探春將方才十數首詩另以彩箋謄錄，令太監傳與外廂。賈政看了，都稱頌不已。」賈政誇讚的不只是詩的內容，而且包括了彩箋上的娟秀字跡。元妃知三妹的書法好，所以才叫她謄寫。雖書中元妃只交代了一句話，但可以判明探春的書法是十二金釵裡最好的。

劉姥姥逛大觀園時，在探春的秋爽齋看到花梨大理石大案，案上擺有各種名人字帖並許多寶硯，各種筆筒，筆海內插滿了筆。這樣的描述可判斷探春酷愛書法，她臨摹各種前代書法家的書法作品，書法是她生活的一部分。

說來也有趣，作者曹雪芹為賈府四春的四個大丫鬟起名子的順序是：抱琴、司棋、侍書、入畫，即「琴棋書畫」。探春的首席丫鬟是侍書，次席叫翠墨，「書墨」二字隱喻三小姐探春有文采，善書法，丫鬟陪伴左右，筆墨侍候。

值得一敘的是，探春書房桌案上大盤內盛著數十個嬌黃玲瓏大佛手。這種託物寓意的描寫，襯托出探春是有福之手，得到智慧，獲得勇氣。

秋爽齋是探春的閨閣兼書齋，探春的性格如「秋爽」二字，爽快豪放。她情操不俗，在大觀園裡興利除弊，大膽嘗試改革。

探春理家主事的才能是在賈府總管王熙鳳患病修養期間才被凸顯出來。受王夫人委託，探春與李紈聯手代行管理賈府，她有主見，堅持原則，照章辦事，不厚此薄彼，賈府裡的傭人對她敬畏三分。王熙鳳雖病臥床榻，但她有耳目親信，也常派平兒去瞭解情況，聽到報告，做事嚴厲的鳳姐也說：「三姑娘不錯！」

生活在大觀園的探春對園裡的狀況觀察敏銳，為開源節流。她向園子裡的用人提出了「承包土地」一舉三得的興利剔弊建議：一、選拔懂得園圃、踏實肯幹的老媽媽管理林園、種植作物，免交租稅，到時上交些收益即可。二、利用土地的價值，種植花卉，收穫可賣錢，勞者有回報。三、充分利用現有園子裡的勞務，節省雇用外來花匠、石匠的費用，賈府也得益。此議一出，得到李紈和寶釵及老媽媽們的擁護。

探春提出的「興利除宿弊」的主張，是實現了早先秦可卿離世前，託夢王熙鳳，說出對賈家的囑託：「若目今以為榮華不絕，不思後日，終非長策。」其義是福禍相依，早做籌謀。這是秦可卿有遠見的箴言。可是最初聽到此忠告的王熙鳳，卻未有理會，事後也未採取為家族「未雨綢繆，開源節流」的改革措施和補救辦法。而探春想到了，可見探春審時度勢，有遠見。一個千金小姐能想出林園承包制，提出具有改革性的、大膽建議包產到戶和目標管理，有開拓精神。也凸顯探春「才自精明志自高」的本色，擁有洞察力和經營才智。

後來父母做主，探春遠嫁他鄉。探春的婚姻命運如同她自己早先寫下的上半闋《南柯子》：「空掛纖纖縷，徒垂絡絡絲。也難綰繫也難羈，一任東西南北各分離。」探春是金陵十二釵裡命運悲喜相容者。悲的是離開親人，出閣遠嫁；喜的是沒像元春病逝宮闈，也不像迎春「嫁給中山狼，一載赴黃粱。」為探春遠嫁嘆惜，賦五絕一首《仙舟送紅妝》：遠嫁別家鄉，仙舟瀚海行。窮通前古定，淚灑送紅妝。

賈惜春，清朝改琦繪。（取材自維基百科）

惜春孤靜 紅塵看破

賈家姐妹四春的賈元春、賈迎春、賈探春出生在榮國府（也稱「西府」），而賈惜春出生在寧國府（也稱「東府」）。為何出生在寧國府的惜春卻在榮國府長大呢？一是因為惜春的父親賈敬沉溺修道煉丹，最後死於吞金丹中毒，其母在惜春出生不久去世。而作為大哥的賈珍和嫂嫂尤夫人根本不關心她。二是寧國府裡的「風氣」不正，東府和賈珍幹的那些骯髒齷齪之事已有流傳。正如柳湘蓮對賈寶玉說的：「你們東府裡除了那兩個石頭獅子乾淨，只怕連貓兒狗兒都不乾淨。」外人如此說東府，兩宅相連的西府不會沒有耳聞，作為同一家族的人，賈母和王夫人不會無視一個貴族千金小姐會受到東府裡的影響，讓惜春來西府與其他姐妹們一處生活讀書，自然再好不過了。

惜春由榮國府的賈祖母和王夫人撫養，從小把惜春帶大，賈母許願說：「四丫頭將來的親事，還是我的事。」

在十二金釵裡，除了巧姐之外，惜春是年齡最小的。她小才微善，參與詩社活動，別號「藕榭」。惜春會畫畫，劉姥姥進大觀園時想要一幅大觀園圖，賈母命惜春作畫。有趣的是，惜春丫鬟名子叫入畫，大觀園因惜春，才有了《大觀園圖》構畫之說。遺憾的是：惜春構想畫園圖，未曉繁華頃刻無。春盡群芳香散落，冰寒凍骨草花枯。

雖說賈母照護了惜春，但遺憾的是，惜春自身缺少父母親情、哥嫂關愛，得不到手足親情與家庭溫暖，身處繁華之中的落寞，養成了惜春孤僻冷漠的性格，讓惜春的性格變得冷漠孤傲。她不太與世俗人交往，而偏愛與水月庵的小尼姑玩耍，與在櫳翠庵帶髮修行的妙玉有交往，這為她後來出家，結了前緣。

一次元宵節 ，賈府眾人制燈謎，惜春作了「前身色相總無成，不聽菱歌聽佛經。莫道此身沉黑海，性中自有大光明。」的燈謎詩。賈政猜出是「佛前海頓」，覺得這首謎語詩清淨孤獨，有不祥之感。海燈是點在寺廟裡佛像前的長明燈，謎語中出現了「色相」（佛教用語：一切有性質、顏色、相貌可見的東西）、「無成」（沒有悟到成佛）、「不聽菱歌」（看破紅塵）、「沉黑海」（投身佛門、斷絕塵緣）、「性」（佛性）、「大光明」（指佛）的詞語。元宵節制燈謎，本應是歡快喜慶之事。可惜春寫出了充滿悲憫、苦澀味道的燈謎，可見在她的內心裡，已深藏了歸入佛門的念頭。

三春含義 各有不同

在《紅樓夢》裡，數次提到「三春」的話題，首先是秦可卿在棄世前，託夢給王熙鳳最後兩句離別語「三春去後諸芳盡，各自須尋各自門。」其次是有關賈元春的判詞「三春爭及初春景，虎兕相逢大夢歸。」還有《紅樓夢》十二支仙曲涉及惜春的《虛花悟》「將那三春看破，桃紅柳綠待如何？」再有的就是十二金釵正冊判詞「勘破三春景不長，緇衣頓改昔年妝。可憐繡戶侯門女，獨臥青燈古佛旁。」

以上四處出現的「三春」含義和所指各有不同。三春寓意著希望和光明，既包括時間和節氣，也含有三個春天和三個年頭的概念，還有代指四春中的三個姐妹。只遺憾春光雖好，但短促，隨著春的消逝，昔日繁花似錦的賈府出現了敗象，惜春把紅塵看破，榮華富貴又如何。大姐元春病逝皇宮，二姐迎春死於丈夫折磨，三姐探春遠嫁海疆。更不幸的是，惜春精神和感情上依賴的祖母去世，讓她感到人生的幻滅。

春不僅是四季之中明媚季節，也是美好事物的象徵，但春盡後，面臨的是敗落和蕭瑟。這也驗證了秦可卿所說的「三春去後諸芳盡，各自須尋各自門。」惜春看到三個姊姊的命運結局和意識到賈府發生的嚴酷現實以及預感家族危機到來時，開始擺脫賈府，尋求自己的生存之路，她決意換掉女兒紅裝，應驗了判詞所言及的披緇衣入佛門，獨坐青燈下，陪伴古佛旁。

可憐一個風華正茂的少女，沒有得到人間的溫暖和嘗試愛情的甜蜜，卻出家緇衣乞食，開始尼姑人生。惜春的命運，如同她名字裡的「惜」字一樣，令人惋惜。因為在那個時代，看破紅塵的女子求生之路僅有一條，就是遁入空門。

嘆惜四春 命運悲鳴

作者曹雪芹在書中為賈府四春姐妹起名的排序為「元迎探惜」，諧音寓意為「原應歎息」，四春姐妹命運悲哀：元春薨逝深宮怨，迎春錯嫁命苦寒，探春出閨海疆遠，惜春落髮櫳翠庵。

《紅樓夢》120回通行本，卷首由春夏開始，卷尾是風雪寒天，繁華一夢就結束了。賈府四春曾是盛開的鮮花，她們的凋零衰亡，揭示昔日昌榮的賈府走入敗落，春景不再。通過賈府四春不幸的命運，反映出一個家族的衰敗沒落，也暗喻了一個朝代的衰亡。

曹雪芹用他的心血和淚水，寫下這部宏篇巨著，向世人發出悲鳴：春去冬來風雪起，花容謝落歲折磨。紅樓一曲幾多淚，萬豔同悲唱怨歌。