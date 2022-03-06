移民專頁／美國移民動態 最近變化多

移民局最近處理案件出現許多變化，值得移民律師注意。（Getty Images）

最近，移民局 處理某些案件時出現許多的變化，值得移民律師的注意。它們包括K-3簽證也許會再次流行；勞工紙（PERM）的現行工資標準可以採用替代要求標準；結婚不到兩年的申請人也許收到10年永久綠卡 ；入籍宣誓儀式可能需要提供照片等。

K-3簽字可能會重新流行

K-3簽證是在2000年設立的。當時，移民局需要數年的時間才能批准直系親屬配偶的案件。因此，移民局允許美國公民申請人不僅可以為外籍親屬提交傳統的I-130親屬移民申請，還可以為已婚的配偶提交非移民的I-129F的K-3的申請。但隨著移民局在積壓處理方面的改進，K-3的選項申請已急劇減少，特別是如果I-130和I-129F申請在批准後同時轉到了流程的下一個中轉站，即全國簽證中心，那麼K-3的申請將被作廢。

眾所周知，美國公民及移民服務局的處理時間「常常與實際不符」。從公布的處理時間進度表看，除內布拉斯加州服務中心外，多數移民中心處理I-130的時間都比K-3處理時間要長很多。例如，加州服務中心處理I-130需要29.5至38.5個月，而處理K-3僅需要9至12個月。因此，許多人會考慮向某些服務中心提交K-3申請。

領事館和大使館的K-3處理時間會根據國務院的資料來跟蹤移民簽證的時間，因此此時考慮K-3申請似乎有些好處。但是，如果移民局減少處理I-130案積壓的時間或不按時間順序處理案件（有些案件是這樣的），K-3簽證的吸引力就會降低。

勞工紙（PERM）的現行工資或採用替代標準

聯邦勞工部 於2021年7月16日通過「常見問題解答」發布的有關實施現行工資確定表ETA9141的公告，讓處理勞工紙PERM的執業律師感到失望，因為它要求雇主採用主要或替代要求的「更高工資」作為現行工資。勞工紙申請程序是，雇主必須先在美國就業市場測試，如果沒有有能力、合格、可用和願意的美國員工勝任這個職位，非美國員工才能因此而獲得居留身分。雇主的第一步要向勞工部申請工作地點的加權平均工資，方法是通知勞工部職位名稱、職責和要求，並在收到現行工資確定後，在招聘過程中將該工資展示給美國員工。許多雇主不僅有一套主要的要求，如碩士學位+3年工作經驗，而且還有一組替代的要求，如學士學位+5年經驗，那樣他們可以吸引更多的應聘候選人，有時被擔保的非美國員工可能只符合替代的要求。

多年來，勞工部的政策一直是只考慮雇主提出的主要要求，來確定要分配的工資，故以主要要求而不是替代要求決定工資的水平。然而，美國勞工部通過2021年7月的一期「常見問題解答」扭轉了這個政策。如果勞工部確定替代要求應該要求更高的工資，這會迫使雇主現在以更高的工資率招聘此類員工，而對願意支付主要要求現行工資的雇主則要多付工資，並不公平。

結婚不到兩年的人獲得10年綠卡 會有不利影響

移民和國籍法（INA）的第216條規定，透過婚姻而結婚不到24個月的外籍配偶獲得身分應該是有條件綠卡，這適用於美國公民和永久居民的配偶。但是，這不包括與他們的配偶一起移民的配偶，只包括那些以I-130表格提出申請的配偶。但最近獲准調整身分的永久居民的配偶卻拿到10年綠卡，而不是2年的有條件綠卡。這可能是目前的F-2A簽證類別（永久居民的配偶和子女）已開放有配額，給移民局官員帶來一些混淆，因為F-2A案件過去需要超過兩年的時間等排期，但此類錯誤對未來具有不良的影響。

按照規定，有條件綠卡簽發2年之前的90天內必須提交I-751取消有條件綠卡的申請表格，而未提交此表的有條件綠卡不能在美國合法居住。此外，此類人士在申請入籍時將被拒絕，並通知他們仍需提交I-751的申請。移民局會為自己的錯誤道歉，並為當事人予以機會這准許逾期提交I-751的申請，但它仍然會給申請人帶來很大的壓力以及入籍申請延誤造成的時間、精力和金錢的損失。

入籍宣誓儀式可能需要照片

最近，我們的一位客戶向我們反映，她和丈夫在宣誓儀式上，她被要求提供護照型的照片，而她的丈夫卻不必提供。她不得不離開大樓，找一個可以拍照的地方（通常是在聯邦大樓周圍有幾處），然後趕回大樓參加宣誓儀式。

她說，該官員告訴她「這種情況一直都在發生」。看來如果申請人拍攝新的護照型照片，那麼不僅在面談時要帶去，參加宣誓儀式時也要帶上。因此，我們鼓勵客戶隨身攜帶所有的文件，還建議他們攜帶新的護照型的照片，以防面談官員可能會問到。