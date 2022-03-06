星座／3月6日至3月12日 金牛座受上司肯定 獅子座人氣往上升

3月6日至3月12日，12星座運勢如何呢？

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牡羊座

總運指數 ：★★★☆☆

本周運勢良好，愛情機遇出現小高潮，桃花運不錯；工作方面沒有多大的變化，做好自己的本職工作就好；財運普通，能省錢就是賺到了錢。

幸運色彩：月光藍

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

金牛座

總運指數：★★★★☆

良好的心態讓你這一周在為人處事上顯得特別成熟穩重，事業上勤勤懇懇，常得上司肯定；投資 理財也收穫不少，注意做好理財計畫。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

雙子座

總運指數：★★★★★

運勢給力，情侶間會因為嘗到相思的滋味而變得更加珍惜對方；工作學習頗有幹勁，有條不紊；財運更是讓人羨慕不已，但也要提防騙子。

幸運色彩：太空 銀

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

巨蟹座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你的世界好似被霧霾籠罩，無論是看人還是看事情都無法看得很透徹，小心被事物的表象輕易迷住了雙眼。多花時間去瞭解，方可避免做出錯誤的決定。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

本周你人氣上升得很快。你征服的對象不是大姐或大叔，而是你在不經意之間的賣萌舉動，受到了蘿莉與正太們的喜愛，這將是你與小輩們互動的好時機。

幸運色彩：月光藍

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

感性與理性的爭鬥在本周激烈上演。你很容易被捲進人情世故的紛爭中，該如何處理好這其中的關係，取決於你較著重實際、還是個人情感。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

感情的事勉強不得，給彼此一些時間才能找到最適合兩人的相處方式；工作不可太急躁，慢工才能出細活；財運可望找到突破點，要好好把握機會。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

本周你常常會扮演一位快樂使者，不僅因為你常常會把燦爛的笑容掛在臉上，還時常有幽默的言語給他人帶來歡樂。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

好運將被雲霧所遮蓋，你的光芒本周無法被外界發現，隨之造成的最直接影響便是人氣下滑，本周衰運都與此相關。唯有讓自己的外型顯眼、或主動強勢表現才能改善這種格局。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

摩羯座

總運指數：★★★★☆

情緒飽滿，可望迎接好運的到來。獲得愛情的滋潤，你的嘴角總能呈現出漂亮的弧度；工作上會遇到你喜歡的事，你能得心應手；財運平平，能省錢就是賺錢。

幸運色彩：梅子青

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

運勢一般，情場中將會遭遇競爭，別急著出手回應，應先想好策略方可制勝；工作還算穩定，只是要小心與同事間產生誤會；財運比較理想，值得放手一搏。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

本周你總會遇上那麼幾個令你噁心的人，破壞你的計畫、或影響你的心情。做好自己就好，不用太在意別人的眼光，以免成為受人操縱的木偶。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

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