料理功夫／下飯熱炒2道

香根豆乾腸絲

「熱炒」是中式烹飪裡華人 所熟悉，且眾菜系中人氣最高的烹飪法之一，不論是清炒、爆炒或燴炒，讓人著迷的就是旺火和熱油相遇而產生緊緊裹住食材的鑊氣。雖說家用爐不比餐館的快速爐，但只要用對鍋（中式鐵炒鍋）與使用大火、稍多的油且動作迅速，就能減少之間的差距。

香根豆乾腸絲

材料：

中型豆乾3片、辣椒1條、蒜2瓣、滷豬大腸200公克、醬油膏1大匙、辣椒醬1/2茶匙、鹽少許、香菜梗1小把、麻油少量。

作法：

1.將豆乾切成條狀；辣椒切斜片；蒜瓣切末；滷豬大腸切絲；香菜梗切段，以上備用。

2.取一炒鍋熱適量的油，倒入豆乾以中小火輕緩煸至微黃，盛出備用。

3.利用鍋中餘油，大火炒香辣椒和蒜。

4.加入豆乾、滷豬大腸，接著加入醬油膏、辣椒醬和鹽，續以大火快速翻炒均勻。

5.撒入香菜梗、淋入麻油，快速略炒即熄火。

小叮嚀：

1.豆乾先以較小火慢慢煸炒或入沸水中汆燙數分鐘，稍後大火快速翻炒時就不易斷裂。

2.麻油最後淋入且略炒即可，以免產生苦味糟蹋了麻油。

雪菜筍絲雞柳

雪菜筍絲雞柳

材料：

雞大腿肉1支、生抽1大匙、米酒1/2大匙、玉米粉1/2大匙、薑2片、小型竹筍2個、雪裡紅320公克、鹽和雞粉各少許、麻油少量。

作法：

1.將雞大腿肉切絲，拌入生抽、米酒和玉米粉略醃；薑片切末；竹筍切絲；雪裡紅稍沖洗去除多餘鹽分後擰乾水分切碎，以上備用。

2.炒鍋熱適量的油，倒入雞肉絲後以中大火炒至肉色轉白，出鍋備用。

3.原鍋留適量的油大火炒香薑末，加入筍絲和雪裡紅炒至竹筍熟。

4.將雞肉回鍋，加入鹽、雞粉和麻油快速翻炒一會，熄火。

小叮嚀：

雪裡紅是以大量的鹽所醃漬 ，切碎下鍋前稍微沖洗去除多餘鹽分，但勿完全沖掉所有的鹽分，以保有雪裡紅的鹹香特色；又因仍有鹹味，基本上針對雞肉和筍絲調味即可，而雞肉先前已用生抽醃過，所以最後的落鹽無需多。

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