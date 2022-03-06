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料理功夫／藜麥五色沙拉

項月華
藜麥五色沙拉
藜麥五色沙拉

藜麥是一種超級穀物，含有植物蛋白、維生素、礦物質和纖維，擁有豐富的營養價值，被譽為「五穀之母」。搭配番茄、洋蔥、小黃瓜、彩椒和鷹嘴豆這些五色食材做沙拉，不僅讓你的味蕾充分體驗食物的天然味道，視覺也能享受五彩斑斕的色彩。

材料：

藜麥80克、鷹嘴豆60克、小黃瓜2根、彩椒1個、羅馬番茄2顆、洋蔥1/2顆、水2杯。

沙拉醬料：

橄欖油2湯勺、蘋果醋1湯勺、蜂蜜1湯勺、檸檬1個（榨汁）、白胡椒粉和鹽少許。

藜麥五色沙拉材料
藜麥五色沙拉材料
藜麥五色沙拉材料
藜麥五色沙拉材料

作法：

1.將洗淨的藜麥放入鍋中，加2杯清水，煮沸10～15分鐘後熄火，待涼備用。

2.鷹嘴豆浸泡一夜，隔天放入鍋中加水再煮沸30～40分鐘，撈出瀝乾備用。

3.把所有的沙拉醬料放入一小碗裡，攪拌均勻後備用。

4.將洋蔥、番茄、彩椒和小黃瓜切成小塊狀，放入已準備好的藜麥和鷹嘴豆，淋上醬汁並調拌均勻，放入冰箱冷藏30分鐘，一款清爽美味、營養豐富的沙拉就完成了。

小叮嚀：

1.鷹嘴豆也可選用現成罐裝的，可以省時省力。

2.醬料可根據個人口味而適當調整。

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