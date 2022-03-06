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料理功夫／酸菜鱒魚

水治
酸菜鱒魚
酸菜鱒魚

酸菜鱒魚其實很簡單，如果不會片魚，也可以切塊或整只魚一起煮。酸菜切丁後過兩遍水去鹹，不用再加鹽，加點糖可以平衡酸鹹。吃的時候，小心魚刺和花椒。

材料：

虹鱒1條、油1匙、酸菜1包、山藥1小塊、乾辣椒1根、薑4片、花椒1小茶匙、蒜瓣2個、香菜1小把、粉條1/3包、米酒1小蓋、糖半匙、胡椒粉酌量、水750毫升。

作法：

1.虹鱒去鱗，沿著脊骨兩面取肉，切片；另外保留魚頭、魚脊骨和尾巴做底料。

2.鍋底放一匙油，爆香薑片、蒜瓣、花椒和辣椒。

3.加魚頭、魚脊骨和魚尾，酸菜切丁（過兩遍水），加水750毫升燒開。

4.加入山藥、粉條，煮8分鐘後，加入魚片和半匙糖、胡椒粉、米酒調味，煮開即可。

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