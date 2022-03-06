地產迷思／地基裂痕 地毯下藏大問題

郁秋月坐在工程師前面，不敢相信自己的耳朵。荻工程師是有20多年經驗的老工程師，他很明確地告訴郁秋月她要買的西徹斯特（West Chester）的房屋有很大問題，荻工程師說這棟房屋的地基上有一道大約一寸半的裂痕，這道裂痕從房子的一邊一直伸延到房屋的另一邊，這表示房屋在鋪地基的時候工程出了問題，所以地基承受不了房屋的壓力，出現下陷的問題，於是地基水泥板上便出現一條很寬的裂縫。根據荻工程的看法，要修補這樣的地基，至少要花15萬元，但是荻工程師不能保證就算花了15萬元，地基便可以完全修好。

郁秋月2005年到紐約來，沒有一技之長，便為醫院開接送殘障人士的交通車。2008年結婚，2010年生了一個女兒，2012年離婚。到了2021年，省吃儉用存了25萬積蓄，便想要買一棟自己的房屋。她找了幾位房地產 業務員幫她找房屋，最後在西徹斯特找到一棟2012年建的一家庭房屋。土地房屋都很小，但是郁秋月的要求也不高，只要有兩間睡房她就可以接受了。屋主的要價是75萬，殺一殺價，72萬元便成交了。郁秋月找了一位很便宜的劉姓房屋檢查員，他說他檢查房屋已經十多年了，這種工作對他來說是很容易的，所以他的收費不高。

地毯蓋水泥板 檢查員輕忽

檢查房屋那天，劉先生帶著工具，前前後後花了一個小時。從屋頂開始檢查到地下室，都說沒大問題，房屋的狀況很好，只有一些小問題。當他檢查到地下室的時候，地下室的水泥板上鋪著一層地毯，地毯的面積覆蓋整個地基水泥板，但是地毯沒有釘死在地基水泥板上，可以掀開來看；劉先生並沒有把地毯掀開來看，便說一切沒問題。既然有一位有執照有專長的房屋檢驗員說房屋沒問題，郁秋月便準備簽約。

經過朋友的介紹，她和西徹斯特的幾位律師面談，幾經考慮，決定聘請一位有15年經驗、有房地產官司、沒有中國血統的美國人律師Mr. Gold (葛律師)作為她的律師。葛律師仔細地讀過契約，和郁秋月面談之後，和賣方律師談妥契約上的條件，便請郁秋月簽署買契約。郁秋月也爽快地簽了約，付了訂金。

契約上面寫明房地產是照當時的情況出售的，賣主只保證過戶的時候屋頂不漏水、水管、暖氣、電力系統以及電器用品沒有問題，其他的東西賣主概不保證。根據葛律師的意見，這是紐約市 及近郊的房地產買賣契約的標準條款，一般的買主必須要接受，郁秋月當然相信葛律師的說法，爽快地簽署買賣契約。

因為郁秋月的資金不夠，她便要求葛律師必須要確定契約裡規定郁秋月可以到銀行借款，要是銀行不肯貸給她55萬元，她可以取消契約。這個要求是相當合理的，葛律師當然照辦，賣方也答應了。

簽約買賣後 才發現大問題

簽完買賣契約之後，郁秋月商得賣主的同意，說是要整修房屋，請了一位裝修包商簡先生去檢查房屋，準備過戶之後整修房屋。簡先生把房屋檢查一遍之後，很老實地告訴郁秋月，房屋有很嚴重的結構問題，他不願意承接這筆工程。郁秋月問他結構的問題出在哪裡？簡先生直截了當地帶郁秋月到地下室，掀開地基板上的地毯，指著地基板上面一條寬大約一寸半的水泥裂縫說：這條裂縫這麼寬，從地基的一邊一直延伸到另外一邊，表示建築當初的地基沒打好，地基嚴重下沉。這麼嚴重的問題，裝修包工是沒辦法改正的，必須要聘請專業的土木工程師過來檢查，才能把情況搞清楚。

郁秋月聽了這一番話，嚇了一跳，經過簡先生的介紹，立刻去找一位荻工程師諮詢。荻工程師仔細檢查過這棟房屋之後，給郁秋月的結論是「問題非常嚴重」，花15萬元都不見得可以修理好。

聽了荻工程師的結論之後，郁秋月便慌慌張張地去找葛律師商量，希望能夠取消買賣契約，沒想到葛律師斬釘截鐵地告訴郁秋月，契約不能因為結構有問題便取消，因為契約裡規定賣主對房屋的狀況不做任何保證，房屋的狀況怎麼樣，除了屋頂不漏、水管、暖氣、電器系統以及電器用品，賣主保證在過戶的時候正常工作之外，買主必須要接受房屋的一切狀況。郁秋月不能相信她簽的契約沒有保證房屋結構沒問題，在她的看法，有結構問題的房屋，賣主怎麼可以不負責任地要買主原樣接受，但是葛律師很明確地告訴郁秋月，契約是如此規定的，要是打官司的話，郁秋月會敗訴。

上交報告 無法貸款 解套

郁秋月不能接受葛律師的法律意見，便到處打電話到律師樓，要求諮詢。最後她找到了一位做房地產買賣超過35年經驗的段律師，付了250元向他諮詢。段律師研讀了買賣契約、工程師報告並且和郁秋月問過事情的原委之後，便告訴郁秋月，最好取消買賣契約的辦法，便是把工程師報告送給銀行，告訴銀行這筆房地產的結構有問題，銀行應該不會貸款給郁秋月，郁秋月便可以用貸款貸不到的理由來取消買賣契約，把訂金拿回來。

郁秋月為了這件事吃不好、睡不著，她找到劉驗屋員，指責他有業務過失，要付損害賠償責任，劉驗屋員卻指這檢查報告的一條免責條款說，那一條款規定被檢查的地方如果被覆蓋，檢查員沒辦法看到的話，檢查員不負責任。郁秋月簡直氣昏了。

本案啟示：

1. 郁秋月很幸運，她的買賣契約裡規定，如果她貸不到款，她可以取消買賣契約。依本案的情形，房屋有很嚴重的結構問題，郁秋月拿不到貸款的可能性應該非常大，她可以用這個理由取消契約，把訂金拿回來；要是郁秋月用現金購買房屋，那她就沒退路了。

2. 劉檢查員的話似是而非。地基的裂痕雖然被地毯覆蓋，但是地毯沒有釘死在地基水泥板上，劉檢察員有義務掀開地毯查看地毯下面的水泥板有沒有裂縫，他沒有做到這一步，結果沒有發現房屋的結構問題，當然有業務過失。只是一般的房屋檢驗員都沒有相當的資產，要他負擔15萬、20萬的損害賠償是相當困難的，所以聘請房屋檢驗員的時候一定要看他有沒有購買至少100萬美金的業務過失保險。

3.本案情節純屬虛構，如有雷同，純屬巧合。