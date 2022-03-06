醫藥短波／老人心裡鬱悶 可以去哪找人傾吐？

目前每個國家在發展中面臨的最大問題就是進入老齡化。在美國，65歲及以上的成年人中(5500萬人）有 20%還患有精神系統障礙疾病，以失智症、憂鬱症、焦慮症與物質濫用等是最為常見的。而美國65歲以上的老人幾乎都有醫療照顧保險 （退休 保險），可是卻不知道精神疾病的心理健康 問題也可以去找醫師，而且費用也包括在這些保險業務範圍內。

退休保險涵蓋心理諮詢？

諮詢和治療都是退休保險中的服務項目，包括去看精神科醫師、臨床心理學家、臨床社會工作者、臨床護理專家、職業護士等。

是否也支付治療費用

所謂心理治療，又稱為談話療法，就是在個人有鬱悶焦慮或者是想不開的時候，可以獲得和訓練有素的心理保健專業人員交流，解開心結，幫助患者了解精神疾病的所在， 除了勸解之外還能適當的提供建議和治療。

退休保險是怎樣付費？

一般來說，在達到每年自費233元之後，在門診中所有的心理健康服務，都會由退休保險負責80%，自己負責另外20%。

輔導和心理治療是否有限制呢？

一般來說退休保險會支付每年一次百分之百的抑鬱篩檢的費用，不過一定要是接受退休保險的醫護人員。每一年12個月期間，最多負擔8次到12次的心理治療費用。

心理健康師是否值得信賴？

其實心理健康師是最值得信任的陌生人，在自己陷入情感或精神困境的時候，若能找人說說話，就是找到了具有支持性的陪伴者。有執照的心理健康師事實上就是一個嚮導，可以幫你探路，指出危險地段，把握節奏，處理難關，然後使自己變得強大有力量，才能夠面對最痛苦難堪的現實。