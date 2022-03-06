娛樂／「夜路」眾星雲集 再現黑色電影風華

布萊德利庫柏（右）在「夜路」裡面與凱特布蘭琪關係曖昧。（圖：迪士尼提供）

探照燈影業（Searchlight Pictures）大片「夜路」（Nightmare Alley）由「水底情深」（The Shape of Water）奧斯卡最佳影片、導演 吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）睽違四年再度執導，許久未有作品，一出手便以新片入圍2022廣播影評人協會最佳影片、最佳導演等8項大獎，勢必將成為獎季大熱門。

重拍「玉面情魔」 延續暗黑風格

「夜路」重拍1947年經典電影 「玉面情魔」（Nightmare Alley），再現美國復古黑色電影絕代風華，更看金獎影后凱特 布蘭琪（Cate Blanchett）扮演蛇蠍美人，尬上性感演技才子布萊德利庫柏（Bradley Cooper）黑吃黑。除了美不勝收的瑰麗視覺，還有峰迴路轉的勾心鬥角，戴托羅延續招牌暗黑風格，再度令人膽戰心驚。

凱特布蘭琪飾演城府深沉的精神科醫生。（取材自YouTube）

劇情描述布萊德利庫柏前往一家大公司並接受測謊機試驗，受到金錢驅使的他自稱是一名讀心師能向金主效勞，並和心理醫師凱特布蘭琪聯手合作，兩人之間的激情張力箭在弦上、瀕臨一觸即發，蕙質蘭心的女友卻仍癡心守候不離不棄，令利欲薰心的他有如走夜路般深陷險境無法自拔，究竟爾虞我詐之中的致命真相為何？不看到最後絕對不見分曉。吉勒摩戴托羅延續他作品中一向注重的美術設計，再度打造金獎級華麗場景，也延續引以聞名的招牌暗黑風格，完美融合唯美和驚悚。

布萊德利全裸 秀「最性感」身材

電影開場沒多久，布萊德利就有一段全裸的浴缸泡澡戲，「當天我在工作人員面前裸體六個小時，這還是我與東妮克莉蒂（Toni Collette）的首場對戲」，戴托羅大讚他敬業，拍攝時還不清場，大方展現好身材。

為求拍攝更入戲，布萊德利庫柏在「夜路」的浴缸泡澡戲全裸上陣。（圖：迪士尼提供）

布萊德利曾獲「全球最性感男人」票選冠軍，即便外型俊秀壯碩，他仍非常看重這次拍裸戲，「這可不是什麼好笑的事情，我得呈現出最真實的角色狀態，在情感上也必須完全赤裸」，並說一開始看到劇本，就認為這段全裸戲很合理，「我要做的，就是徹底沉浸其中」。

除了凱特布蘭琪和布萊德利庫柏，本片卡司一字排開也是金光閃閃、含金量破表。包括全都入圍過奧斯卡的東妮克莉蒂、威廉達佛（Willem Dafoe）、李察詹金斯（Richard Jenkins）、魯妮瑪拉（Rooney Mara）和大衛史崔森（David Strathairn），加上奧斯卡得主瑪麗史汀柏格（Mary Steenburgen），和戴托羅的老搭檔朗帕爾曼（Ron Perlman），令人在享受引人入勝的精彩劇情之餘，老將新秀實力派演技交鋒更是目不暇給。

「夜路」主演群都是奧斯卡獎得主，圖為威廉達佛。（取材自IMDb）

「夜路」主演群都是奧斯卡獎得主，圖為朗帕爾曼。（取材自IMDb）

「夜路」主演群都是奧斯卡獎得主，圖為李察詹金斯。（取材自IMDb）

「夜路」主演群都是奧斯卡獎得主，圖為大衛史崔森。（取材自IMDb）

「夜路」主演群都是奧斯卡獎得主，圖為瑪麗史汀柏格。（取材自IMDb）

吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）曾執導「羊男的迷宮」（Pan's Labyrinth）、「環太平洋」（Pacific Rim）和「地獄怪客」（Hellboy）系列等片，2017年執導「水底情深」摘下威尼斯影展最高榮譽金獅獎。吉勒摩戴托羅作品常與童話和恐怖、黑色元素相關，而「夜路」的怪物不但出現在故事中的馬戲團裡，還有野心勃勃的主角被利欲吞噬內心，讓觀眾看見狡詐多變的內心比駭人的怪物更可怕。

戴托羅曾在國際記者會上表示，他非常喜歡原作，裡面幾乎沒有一個正常人，卻也更能忠實呈現人性，「我想透過這部電影講述人與人之間，怎樣無情的對待彼此，如何因為欲望而膨脹，最終失去一切」，他還補充這部電影有不少畫面致敬知名導演希區考克（Alfred Hitchcock），「這部電影殘忍卻又美麗」。

導演指名主演 凱特立刻「上鉤」

戴托羅表示一開始便打定要讓凱特布蘭琪加入，飾演城府深沉的精神科醫生，「她不僅打破蛇蠍美人的形象，也讓我們的故事更深沉且充滿心機」。凱特布蘭琪則曾在受訪時說：「一得知是吉勒摩導演我就上鉤了，我對他的電影宇宙崇拜不已。與他合作最棒的是，一切都在摸索之中，是種令人興奮的表演方法。」

至於布萊德利是最後才敲定的演員，「他當過導演，更能夠掌握細微的拍攝技巧，我身為創作人，可以和他討論每一個場景，每一場戲，也知道他如何去理解整個取鏡」，還稱讚布萊德利體態俊美，還有與生俱來的優雅，更能夠演出這個渣男角色的反差，「他挖掘出充滿黑暗的性格」。

其他演員也對這部片的黃金陣容讚不絕口，朗帕爾曼說：「我的偶像都在片中，就像一支殺手級棒球打擊手。」東妮克莉蒂則稱讚戴托羅是「不折不扣的藝術家」，「他總是身懷膽識，令我激賞」。

吉勒摩戴托羅（左）欽點布萊德利庫柏（右）演出「夜路」的浪蕩渣男，「他演出毀滅的黑暗面」。（圖：迪士尼提供）

角逐最佳影片 金獎大導力挺

「夜路」上映後佳評如潮，不但榮獲美國權威影評人協會「國家評論協會獎」2021年度十大佳片，亦獲好萊塢評論家協會電影獎青睞、入圍最佳導演及最佳美術設計；在3月底舉行的奧斯卡獎中，也入圍了最佳影片、最佳攝影、最佳藝術指導和最佳服裝設計獎。

就連金獎大導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）都強力背書，除表示深受該片感動、深感共鳴，更認為該片受到嚴重低估，並被時下氾濫的「黑色電影」（noir）用語所害 。

布萊德利庫柏（右）與魯妮瑪拉在「夜路」扮演一對情侶。（圖：迪士尼提供）

史柯西斯透過洛杉磯時報（Los Angeles Times）發文，直稱雖總是期待導演吉勒摩戴托羅的作品，但這部新作帶給他的力量更是不同凡響。他指出該片不只具備黑色電影的各種元素和視覺風格，對於痛苦內心的刻畫更是從裡到外的「正宗黑色電影」，也盛讚本片藉古喻今，「既能喚起當下的憂患意識，又深具藝術振奮人心的能力，戴托羅的誠意和熱情不僅需要、更是值得觀眾的支持」。（取材自聯合新聞網）