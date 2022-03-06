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娛樂／凱特布蘭琪獲哥雅獎 從影30年仍全力以赴

文／陳韻涵
凱特布蘭琪2月12日從西班牙著名導演佩卓阿莫多瓦（右）和潘妮洛普克魯茲（中）手中接過國際榮譽哥雅獎獎座。（歐新社）
凱特布蘭琪2月12日從西班牙著名導演佩卓阿莫多瓦（右）和潘妮洛普克魯茲（中）手中接過國際榮譽哥雅獎獎座。（歐新社）

西班牙影壇年度盛事「第36屆哥雅電影獎」（Goya Award）2月12日在西班牙瓦倫西亞（Valencia）舉行頒獎典禮，好萊塢（Hollywood）影星凱特布蘭琪（Cate Blanchett）榮膺第一屆「國際榮譽哥雅獎」（International Goya Award）。

52歲的凱特布蘭琪2月12日從西班牙著名導演佩卓阿莫多瓦（Pedro Almodovar）手中接過國際榮譽哥雅獎獎座。凱特布蘭琪致詞時表示，自己並不年輕，但仍會全力以赴拍攝每部作品，希望繼續演出具水準的電影。此次頒獎的巧妙安排，與凱特布蘭琪的影劇工作不謀而合，她與佩卓阿莫多瓦正在拍攝小說改編電影「清潔女工手記」（A Manual for Cleaning Women）。

出道已30年的凱特布蘭琪雖然年過半百，但保養功夫了得。她在頒獎典禮前出席記者會時， 以一套柔美又不失帥氣的亞曼尼（Giorgio Armani）櫻花粉西裝外套，和同色系的寬格紋西裝褲面對媒體，給人輕鬆寫意的帥氣感受。

凱特布蘭琪以柔美又不失帥氣的亞曼尼套裝出席典禮前記者會。（美聯社）
凱特布蘭琪以柔美又不失帥氣的亞曼尼套裝出席典禮前記者會。（美聯社）

哥雅電影獎頒獎典禮當天，凱特布蘭琪化身性感女神走紅毯，只見她身穿一襲亞曼尼高級訂製Privé華麗禮服亮相，上半身運用鑽飾鍊條設計呈現大面積鏤空，頸部和手臂的頸鍊與落肩設計，襯托其華貴、優雅與超凡的氣場。褲裝則以米白色緞面襯托鑽鍊，隨著凱特布蘭琪的姿勢變化，流露高開衩的性感風情。

凱特布蘭琪身穿亞曼尼高訂Privé華麗禮服走紅毯，氣場懾人。（歐新社）
凱特布蘭琪身穿亞曼尼高訂Privé華麗禮服走紅毯，氣場懾人。（歐新社）

52歲的凱特布蘭琪紅毯氣場勢強大，硬是把同場較年輕、47歲的潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz Sánchez）給比了下去。潘妮洛普克魯茲當天走公主風，以一襲活潑的紅白小原點綴的公主裙，偕老公哈維爾巴登（Javier Bardem）一起走紅毯放閃。

西班牙電影藝術學院主席馬利安奴巴羅索（Mariano Barroso）創設了國際榮譽哥雅獎，「表彰為國際影壇做出貢獻的藝術家，並將電影當作一種匯集不同文化和民眾的媒介」。

西班牙奧斯卡 「好老闆」大贏家

哥雅獎（Goya Awards）是西班牙電影藝術學院（Spanish Film Academy）1987年開始舉辦的西班牙重要影藝獎項與頒獎典禮，其獎項類似眾所周知的奧斯卡獎，包括最佳影片、最佳導演、最佳男／女主角、最佳男／女配角等獎項，獎座是一尊銅製的西班牙浪漫主義畫派畫家法蘭西斯科‧哥雅（Francisco José de Goya y Lucientes）的半身像。

影星凱特布蘭琪榮膺第一屆「國際榮譽哥雅獎」。（Getty Images）
影星凱特布蘭琪榮膺第一屆「國際榮譽哥雅獎」。（Getty Images）

本屆哥雅獎影后頒給真人故事改編電影「Maixabel」女主角白朗卡普狄路（Blanca Portillo），影帝則頒給喜劇電影「好老闆」（The Good Boss）男主角哈維爾巴登（Javier Bardem）。

「好老闆」入圍20個獎項，頒獎典禮當天，除了哈維爾巴登獲得最佳男主角獎之外，亦獲頒最佳電影、最佳導演、最佳原創劇本等六項大獎，成為本屆哥雅獎最大贏家。

潘妮洛普克魯茲夫妻 挑戰奧斯卡獎「稱帝封后」

知名西班牙女星潘妮洛普克魯茲出席「第36屆哥雅電影獎」。（美聯社）
知名西班牙女星潘妮洛普克魯茲出席「第36屆哥雅電影獎」。（美聯社）

哈維爾巴登的妻子潘妮洛普克魯茲以「平行母親」（Parallel Mothers）入圍哥雅獎最佳女主角，卻飲恨成為遺珠，未能締造夫妻一同在哥雅獎稱帝封后的神話。

儘管潘妮洛普克魯茲未能於哥雅獎中封后，緊接著在3月27日於美國登場的奧斯卡獎還有機會。「平行母親」入圍最佳女主角獎和最佳原創配樂獎。另外，哈維爾巴登以傳記電影「成為里卡多之路」（Being the Ricardos）角逐奧斯卡最佳男主角，該片同時入圍最佳女主角和最佳男配角獎，人選分別是妮可基嫚（Nicole Kidman）和JK西蒙斯（J.K. Simmons）。

銀光幕前 凱特獲獎無數

澳洲籍的凱特布蘭琪身兼演員、電影製片人和導演，她在銀光幕上的精湛演技獲得全球各地的重要影劇獎項的認可，她在幕後為人道工作付出的仁慈善心也深受各界肯定。

凱特布蘭琪畢業於澳洲國家戲劇藝術學院，1992年出道從影迄今，累計已獲得兩座奧斯卡金像獎（The Oscars）、三座金球獎（The Golden Globe Awards）、三座英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）、三座美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards），近年著名作品包括吉勒摩‧戴托羅（Guillermo del Toro）執導的2021年新作「夜路」（Nightmare Alley）、2015年電影「因為愛你」（Carol）、2013年電影「藍色茉莉」（Blue Jasmine）、2004年電影「神鬼玩家」（The Aviator）。

凱特布蘭琪（右）與先生安德魯阿普頓共同製作影集「免責聲明」。圖為兩人2017年一...
凱特布蘭琪（右）與先生安德魯阿普頓共同製作影集「免責聲明」。圖為兩人2017年一同出席活動。（Getty Images）

除了主演電影之外，凱特布蘭琪2020年負責執行製作，並與美國影星陶德菲爾德（Todd Field）攜手演出劇情片「塔爾」（Tar）。

凱特布蘭琪與她的先生安德魯阿普頓（Andrew Upton）透過所屬的製片公司「Dirty Films」製作影集「免責聲明」（Disclaimer），這部片已經敲定由墨西哥籍的奧斯卡金像獎導演艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）執導，目前已進入製作前準備程序；凱特布蘭琪會在「免責聲明」中，負責執行製作和演藝工作。

銀光幕後 行善不遺餘力

除了風光的幕前幕後表現之外，凱特布蘭琪在影劇工作之餘，也為全球慈善工作盡心盡力。她擔任聯合國難民署（UN Refugee Agency）的「環球親善大使」（Global Goodwill Ambassador），也是澳洲環保團體「澳洲自然保護基金會」（Australian Conservation Foundation）的終生會員，同時贊助「澳洲野生動植物保護協會」（Australian Wildlife Conservancy）。

此外，凱特布蘭琪對國際難民署的貢獻，讓她在「達沃斯經濟論壇」（World Economic Forum in Davos）獲頒水晶獎（Crystal Award），並獲得法國文化部致贈的「藝術與文學榮譽勛章」，以及澳洲政府頒贈的「綜合類勛章」，表彰她對人道及環境的貢獻。在榮譽學位方面，她獲得新南威爾斯大學、雪梨大學，以及麥覺理大學 （Macquarie University）的多個榮譽博士學位。

凱特布蘭琪（右）是聯合國難民署的「環球親善大使」。圖為她2018年8月28日參加...
凱特布蘭琪（右）是聯合國難民署的「環球親善大使」。圖為她2018年8月28日參加聯合國安理會關於緬甸局勢的會議。（Getty Iamges）

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