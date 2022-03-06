醫藥／紅斑性狼瘡 好發年輕女性

紅斑性狼瘡好發於20、30歲年輕女性。（Getty Images）

紅斑性狼瘡好發於20、30歲年輕女性，但任何年齡的人都可能得到，當臉上出現紅斑、關節痛、腎臟發炎、蛋白尿、血管炎、走路會喘、四肢水腫或雷諾式現象，如手腳冰冷、變白、變黑等，一旦持續一周以上，建議至醫療院所檢查。

台灣振興醫院過敏 免疫風濕科主任李信興表示，紅斑性狼瘡患者女多男，由於是全身性慢性發炎疾病，可能侵犯全身器官，如皮膚、肌肉 、骨骼、心、肺、肝、脾、腎等，均可出現病變。

紅斑性狼瘡病程具高度變化且複雜，治療亦更顯困難，規則服藥是穩定病況的關鍵，李信興說，之前有患者原本都按時服藥，但因為準備懷孕，擔心服藥傷到胎兒，因此停藥，導致病況控制不佳，反而影響胎兒發展。

李信興說，治療紅斑性狼瘡的主要藥物有奎寧、類固醇等，均不會影響胎兒發育，建議應規則服藥，穩定病況後，母體才能有較佳狀態孕育新生兒。

中華民國 思樂醫之友協會常務理事龔麗娟本身就是紅斑性狼瘡病友，她表示，培養良好生活型態，不熬夜、定期運動、不挑食、飲食清淡、少油少鹽、少吃炸物烤物、烹調方式多以蒸或燉、少吃加工食品以及多吃原形食物等，能降低紅斑性狼瘡發作機率。

有的病友關節不適，不建議進行爬山等較為激烈的運動，龔麗娟指出，每日走路走1萬步也能達到運動效果。

因多數紅斑性狼瘡病友的皮膚對紫外線都很敏感，若要外出運動，清晨空氣品質較佳，適合至戶外運動，但須做好防曬，可佩戴帽子、撐傘或穿長裙、長褲等，白天太陽較大，可以進行室內運動，晚上則可進行戶外運動。