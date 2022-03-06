我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我不能只是抗議」芝加哥新娘剛完婚 急返烏支援抗俄

「嗨 烏克蘭民宿 我要訂房」美國人挺烏 付費但不住

醫藥／視野變小 恐是腦下垂體瘤

／余采瀅
台灣豐原醫院神經外科醫師姚春安表示，腦下垂體腫瘤出血是腦下垂體中風，因腫瘤與血管生長出現了問題，致腫瘤內部出血或是梗塞狀況。（圖：台灣豐原醫院提供）
台灣豐原醫院神經外科醫師姚春安表示，腦下垂體腫瘤出血是腦下垂體中風，因腫瘤與血管生長出現了問題，致腫瘤內部出血或是梗塞狀況。（圖：台灣豐原醫院提供）

47歲婦人最近視力模糊、視野變小且頭痛，到醫院進行腦部核磁共振掃描攝影，發現腦下垂體腫瘤出血，立即安排開刀，採內視鏡經蝶竇手術 ，術後配合高壓氧治療，視力逐漸恢復，兩周後病人已能自行走路並出院。

台灣衛福部豐原醫院神經外科醫師姚春安表示，腦下垂體腫瘤出血是腦下垂體中風，因腫瘤與血管生長出現了問題，導致腫瘤內部出血或是梗塞狀況，而腦下垂體腫瘤中風後壓力會上升，造成周圍正常組織更嚴重壓迫，病患需緊急處置。

姚春安說，腦下垂體腫瘤通常為良性腫瘤，須手術完全摘除，以防止復發及減壓。目前手術方法以經蝶竇路徑為主，經由口腔或鼻腔進入蝶竇再到腦下垂體窩，用顯微鏡看到腫瘤，可安全又有效摘除腫瘤，並對視神經、視交叉、海綿竇等附近的組織減壓，術後視野往往會進步，視力也可獲改善。

豐原醫院眼科醫師呂姿瑢表示，視力模糊或視野缺損，可能是因眼球本身疾患，如眼角膜，水晶體，視網膜，黃斑部等異常、視神經傳導路徑病變或腦部視覺區問題，因此若有視力症狀應盡早就醫，對症治療。

呂姿瑢強調，民眾可以從日常生活中自我檢查，像是當看東西時的清晰度不佳，需注意視力問題；另短時間內發生有莫名未注意的行車碰撞或走路莫名跌倒碰撞的頻率增加時，需注意是否視野受損情況。

婦人最近視力模糊、視野變小且頭痛，到醫院進行腦部核磁共振掃描攝影，發現腦下垂體腫...
婦人最近視力模糊、視野變小且頭痛，到醫院進行腦部核磁共振掃描攝影，發現腦下垂體腫瘤出血。（圖：台灣豐原醫院提供）

腫瘤 中風 攝影

上一則

醫藥／內視鏡取膽結石 八旬婦免開刀

下一則

醫藥／隱形眼鏡不潔 竟致甲狀腺癌

延伸閱讀

每天喝咖啡、茶 防失智中風

每天喝咖啡、茶 防失智中風
莫名肩頸痠痛、上肢麻 小心是「高位頸椎脫位」

莫名肩頸痠痛、上肢麻 小心是「高位頸椎脫位」
資深菸酒人突眼中風失明 高壓氧治療救回視力

資深菸酒人突眼中風失明 高壓氧治療救回視力
82歲老婦失智症來得急又快速惡化 就醫發現肺癌轉移腦

82歲老婦失智症來得急又快速惡化 就醫發現肺癌轉移腦

熱門新聞

老年人也應坦然面對自己的生理需求。(Getty Images)

封面故事／長者重拾性趣妙不可言 一個人的性愛也可安度晚年

2022-02-27 17:11
年長者性的世界更形擴大，有時更重視愛撫與接吻。(Getty Images)

封面故事／年過70歲，你還「性」福嗎？

2022-02-27 15:37
老年人重新發掘性愛的能力，日常生活也會變得不一樣。(Getty Images)

封面故事／名校校長老來動情 晚節不保？

2022-02-27 02:28

地產迷思／不知道被誰扣押的存款

2022-02-27 02:14
華府作協近日對話《漂浮在深淵》作者戴維斯，邀她講述照顧患有阿茲海默症父親、前總統雷根的故事。（主辦方提供）

社會傳真／憶父罹阿茲海默症 雷根女兒「漂浮在深淵」

2022-02-27 02:27
愈來愈多企業在求才啟事中主動披露薪資數字。（路透）

大仁說財經／徵才啟事 為何不披露薪資

2022-02-27 19:21

超人氣

更多 >
香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍

香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍
開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧

開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧
大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰

大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰
丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心

丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心
武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出

武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出