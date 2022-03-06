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養生／肩疼逾2周 小心五十肩

／江良誠
肩膀疼痛超過兩周，當心「五十肩」上身。（本報資料照片）
肩膀疼痛超過兩周，當心「五十肩」上身。（本報資料照片）

一位小姐發現自己左肩疼痛，手舉不高，漸漸的穿內衣無法順利扣上扣子，也無法梳頭髮，想綁頭髮還要先深呼吸才能動作，甚至睡覺翻身壓到就會痛醒，就醫後才知道罹患惱人「五十肩」。

台灣南投醫院骨科醫師林昱成說，五十肩又名「沾黏性肩關節囊炎」，因為關節囊發炎、沾黏、纖維化，導致關節活動空間受損，影響生活品質。林昱成表示，五十肩好發於40至60歲民眾，造成五十肩的確切原因未明，可能與先前肩膀外傷或手術有關，部分患者可能與糖尿病或甲狀腺等慢性疾病有關。主要症狀為肩膀活動範圍受限、肩部疼痛、僵硬等症狀。

林昱成提醒，當肩膀疼痛逾兩周，應盡早就醫釐清病因，並接受治療與復健，避免延後就醫導致沾黏、萎縮，造成後續恢復難度。

這名小姐起初接受了數月藥物及復健等保守治療，緩解效果有限。經醫師檢查及診斷後，安排她接受核磁共振造影檢查，排除其他可能造成肩膀疼痛的疾病，例如旋轉肌袖破裂、關節唇撕裂傷等，也確認關節囊攣縮的位置。

林昱成安排「關節授動術」改善肩功能，患者接受全身麻醉後，醫師將肩關節受限的部分緩慢鬆開，放鬆沾黏的關節囊和疤痕組織，增加肩膀活動的範圍。術後林小姐便可高舉雙手，林昱成醫師提醒術後立即復健治療，是預防復發的重要關鍵。

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