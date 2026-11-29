冒用微軟詐財 千橡市警介入追回2萬2550元
千橡市一名婦人遭假冒微軟與聯邦人員詐騙提領2萬2550元，幸經范杜拉縣警局追查，全額追回並逮捕涉案取款者。
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千橡市一名婦人遭假冒微軟與聯邦人員詐騙提領2萬2550元，幸經范杜拉縣警局追查，全額追回並逮捕涉案取款者。
加州每年有超過12萬人成金融詐騙受害者。南加范杜拉縣千橡市（Thousand Oaks）一婦人，日前遭遇冒充微軟及聯邦調查人員的詐騙，依照對方指示提領2萬2550元，交給上門取款人。所幸縣警局介入調查，成功追回全部被騙款。負責取款的嫌犯，則被控四項重罪。
NBC新聞網報導，這起案件發生在2025年7月。受害女蘇珊（Susan，基於隱私考量未公開姓氏）當時正在查看電子郵件，電腦螢幕突然閃爍燈光並發出聲響，畫面出現警告訊息，稱她的電腦遭駭客入侵，並自稱是微軟發出的通知。訊息同時指出她的銀行帳戶可能出現問題，要求她撥打指定電話。
蘇珊表示，她撥打電話後，對方告知她的銀行帳戶已遭入侵，並稱聯邦政府正在調查此事，要求她提領現金配合調查。
蘇珊信以為真，依指示提領2萬2550元。當她準備好現金後，對方還派出一名取款人員上門收錢。事後她才發現，所謂的聯邦調查完全是騙局。
與許多難以追回損失的詐騙案不同，蘇珊的案件獲得范杜拉縣警局積極調查。警方循線追查到負責取款的人員，最終成功逮捕嫌犯，並追回2萬2550元。
縣警局警探Andrew Van Gundy表示，這起案件從一開始便留下若干可供追查的線索，讓警方得以掌握調查方向。他指出，警方並非每次都能成功逮捕涉案人員或追回受害者損失，但此次透過與縣檢察官辦公室密切合作，不僅成功逮捕嫌疑人，也追回全部款項，還懲罰詐騙參與人員。
聯邦消費者金融保護局（CFPB）提醒，民眾若遇到以下情況，應提高警覺：自稱政府機關、金融機構、企業或熟人身分，要求民眾匯款或交付現金；聲稱必須預先支付費用或稅金，才能領取獎品或禮物；要求透過電匯、加密貨幣、支付應用程式、預付卡或禮品卡付款；要求提供銀行帳戶、提款卡、信用卡、加密貨幣錢包或投資帳戶等財務資料；不斷施加時間壓力，聲稱機會稍縱即逝，催促民眾立即行動，不給予查證或思考的時間。
受害婦人查看電子郵件時，電腦突然出現閃爍警告，聲稱遭駭且來自微軟通知，並要求她撥打指定電話，藉此展開後續詐騙。 對方接電話後謊稱她的銀行帳戶遭入侵，聯邦政府正在調查，要求她提領現金配合，最後還派人到府收取，讓她誤信為真。 范杜拉縣警局依線索追查到負責取款的人員，成功逮捕嫌犯，並在與檢察官辦公室合作下追回2萬2550元，嫌犯也被控4項重罪。
精華 FAQ
受害婦人查看電子郵件時，電腦突然出現閃爍警告，聲稱遭駭且來自微軟通知，並要求她撥打指定電話，藉此展開後續詐騙。
對方接電話後謊稱她的銀行帳戶遭入侵，聯邦政府正在調查，要求她提領現金配合，最後還派人到府收取，讓她誤信為真。
范杜拉縣警局依線索追查到負責取款的人員，成功逮捕嫌犯，並在與檢察官辦公室合作下追回2萬2550元，嫌犯也被控4項重罪。
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