南加范杜拉縣千橡市一婦人日前遭遇冒充微軟及聯邦調查人員的詐騙。目前，負責取款的嫌犯已被控四項重罪。(取自Ventura County Sheriff Department）

AI摘要 文章摘要整理： 千橡市一名婦人遭假冒微軟與聯邦人員詐騙提領2萬2550元，幸經范杜拉縣警局追查，全額追回並逮捕涉案取款者。

加州 每年有超過12萬人成金融詐騙受害者。南加 范杜拉縣千橡市（Thousand Oaks）一婦人，日前遭遇冒充微軟 及聯邦調查人員的詐騙，依照對方指示提領2萬2550元，交給上門取款人。所幸縣警局介入調查，成功追回全部被騙款。負責取款的嫌犯，則被控四項重罪。

NBC新聞網報導，這起案件發生在2025年7月。受害女蘇珊（Susan，基於隱私考量未公開姓氏）當時正在查看電子郵件，電腦螢幕突然閃爍燈光並發出聲響，畫面出現警告訊息，稱她的電腦遭駭客入侵，並自稱是微軟發出的通知。訊息同時指出她的銀行帳戶可能出現問題，要求她撥打指定電話。

蘇珊表示，她撥打電話後，對方告知她的銀行帳戶已遭入侵，並稱聯邦政府正在調查此事，要求她提領現金配合調查。

蘇珊信以為真，依指示提領2萬2550元。當她準備好現金後，對方還派出一名取款人員上門收錢。事後她才發現，所謂的聯邦調查完全是騙局。

與許多難以追回損失的詐騙案不同，蘇珊的案件獲得范杜拉縣警局積極調查。警方循線追查到負責取款的人員，最終成功逮捕嫌犯，並追回2萬2550元。

縣警局警探Andrew Van Gundy表示，這起案件從一開始便留下若干可供追查的線索，讓警方得以掌握調查方向。他指出，警方並非每次都能成功逮捕涉案人員或追回受害者損失，但此次透過與縣檢察官辦公室密切合作，不僅成功逮捕嫌疑人，也追回全部款項，還懲罰詐騙參與人員。

聯邦消費者金融保護局（CFPB）提醒，民眾若遇到以下情況，應提高警覺：自稱政府機關、金融機構、企業或熟人身分，要求民眾匯款或交付現金；聲稱必須預先支付費用或稅金，才能領取獎品或禮物；要求透過電匯、加密貨幣、支付應用程式、預付卡或禮品卡付款；要求提供銀行帳戶、提款卡、信用卡、加密貨幣錢包或投資帳戶等財務資料；不斷施加時間壓力，聲稱機會稍縱即逝，催促民眾立即行動，不給予查證或思考的時間。