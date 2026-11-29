生肉是專家認為，最不宜重複冷凍的食物。（Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 專家提醒，生肉、生海鮮、含水量高蔬菜、熟白飯與乳製品等6類食物都不宜反覆冷凍解凍，否則容易滋生細菌、破壞口感與風味。

REAL SIMPLE報導，冷凍食物是備餐及保存剩菜最便利方式之一，然食品專家指出以下六種食物，應「避免反覆冷凍及解凍」：

一、生肉。不宜再次冷凍食物中的「榜首」。紐約市 烹飪教育學院（Institute of Culinary Education）健康烹飪藝術講師兼主廚拉馬里塔（Richard LaMarita）表示，生肉一旦解凍，除非煮成燉牛肉等熟食，否則不該重新冷凍。

他說，冷凍不會殺死細菌，只會讓細菌進入休眠狀態，直到肉品再次解凍。額外的解凍過程中，可能滋生更多細菌。冷凍也會影響蛋白質，再次冷凍往往會使肉質變得軟爛。可將大包裝的生肉品，冷凍前先分裝成小包裝，一次只需解凍所需部分即可。

二、生海鮮。海鮮專家，天使橡樹燻屋（Angel Oak Smokehouse）老闆泰勒（Jade Taylor）指出，貝類、鮭魚等脂肪含量較高魚類，或脂肪較少的白魚，不宜再次冷凍。

泰勒說，生海鮮解凍時，會有一段時間處於「危險溫度帶」（Danger Zone），約在40度至140度間，細菌會在這個溫度範圍內迅速繁殖。再次冷凍的過程，也可能產生冰晶「在已受損的魚肉組織中出現戳出小孔」，使海鮮口感變得軟爛，烹調風味下降。最好在解凍後一兩天內烹煮，且只能「重新冷凍煮熟的部分。」

三、含水量高的蔬菜。包括節瓜、小黃瓜、芹菜及萵苣等水量高的蔬果。拉馬里塔說，「第一次冷凍時，這些蔬菜的細胞壁會遭破壞，改變質地。若再次冷凍，會變成某種『怪物蔬菜』。」最好用新鮮蔬菜烹調，或在第一次解凍後食用完畢。

四、大分量餐點。節慶大餐或大分量焗烤料理通常會剩下很多，但最好避免將已冷凍、解凍、加熱、部分食用，且在室溫下放置一段時間的大分量料理重新冷凍。

拉馬里塔說，這種讓食物「多次處於危險溫度帶」，會創造細菌繁殖環境，可能導致食源性疾病。最好遵守「一開始就將預先準備的餐點或剩菜分小包裝冷凍，每次解凍一餐能吃完的分量。」

五、熟白飯。一項研究發現，當米飯歷經多次冷凍與解凍循環後，澱粉結構會開始分解，水分流失增加，顆粒之間的黏結狀態也出現變化。這些改變通常會使米飯重新加熱後，質地變得更柔軟、更軟爛。

六、乳製品。拉馬里塔表示，將乳製品含量較高的食物，如新鮮奶油製作的咖哩醬或奶油蘑菇醬等反覆冷凍又解凍，可能導致乳製品凝結或分離，破壞食物味道與質地。」

這項原則也適用於冰淇淋。重新冷凍、解凍的過程，會使冰淇淋產生冰沙般的顆粒感，吃起來味道平淡，甚至帶有粉粉的感覺。最好每次取想吃的份量，挖好後立即放回冷凍庫。