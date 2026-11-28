餐廳是否能替「單人外食」者提供小分量或半分餐點，成為熱議話題。（Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 單人外食愈來愈普遍，是否能要求餐廳提供半分餐點引發討論；部分人認為可減少浪費並品嘗更多菜色，但餐廳多半會考量備料流程與是否仍收全價。

紐約郵報報導，隨著單人外食（Solo Dining）日益盛行，餐廳是否能替獨自用餐者提供小分量或半分餐點，成為近期熱議話題。有人認為，減少分量能讓單人顧客品嘗更多不同菜色，但也有人認為，餐廳的食材準備程序未必能配合。

根據餐廳科技公司Toast報告，2025年第３季，單人用餐定位數量較前一年同期增加22%。與親友外出用餐樂趣之一是能分享餐點，品嘗多項菜色。美食與美酒（Food & Wine）報導，對希望嘗試各式料理，又不想在餐桌上堆滿食物的單人外食者，不妨試著問問服務人員，是否可將餐點減半。

此要求是否合理，網路上眾說紛紜。一名網友在問答網站Quora留言，「直接點正常分量就好，剩下的打包帶走。」該網友補充，許多餐廳不喜歡製作小分量餐點，因這會「浪費廚師烹調時間」。

美食與美酒指出，有些廚師樂於替獨自用餐者減少用餐分量，讓他們有愉快的用餐體驗，也能減少食物浪費。一名Quora網友指出「問一下無妨」但該網友提醒，這項要求能否成功，取決於幾項因素。若餐點分量已事先分配，餐廳就不太可能提供小分量。

舉例來說，若一道主食包含龍蝦尾，廚房不太可能將分量縮減。餐廳也可能拒絕將整條魚、整塊肉類、已分裝好的甜點，或將比薩改成小分量。即使餐廳同意將分量減半，獨自用餐的消費者仍可能需支付整份價格，因製作半分餐點所需時間與精力並沒比較少。

一名網友於Reddit上表示，某些料理，如義大利麵、醬汁、配料等食材分量可做調整，剩下的可繼續販售。若是單獨的蛋白質食材，如半塊牛排、半片魚或半個漢堡，就沒那麼容易了。

另一名網友則指出，自己希望餐廳提供小分量餐點，是為減少食物浪費，當然，「若能降價那就更理想了。」有網友分享道，自己曾到一家餐廳用餐，要求提供半分餐點，沒想到餐廳真的只收半價，「太佛心了。」