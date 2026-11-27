亞馬遜網站上販售的幾款兒童增高座椅。(amazon.com)

AI摘要 文章摘要整理： 加州將自2027年起實施新規，未通過5項安全帶貼合檢測的兒童與青少年，乘車時可能必須繼續使用增高座椅直到16歲。

加州 即將祭出一項新法：青少年除非通過五項特定安全檢測，否則乘車時恐須繼續坐兒童安全座椅直到16歲，這到底是什麼規定？

紐約郵報加州版報導，根據一項將於 2027 年初生效的新法，加州的兒童（包括青少年）可能必須持續使用汽車增高座椅（booster seats），直到年滿 16 歲為止。自 1 月 1 日起，兒童必須通過一項包含五個步驟的安全帶安全檢測，才能不再使用增高座椅，改為直接繫上一般安全帶。

這項由州眾議員 威爾森（Lori Wilson）提出的AB 435法案，在確保安全帶能正確貼合年輕乘客的身形，進而降低他們在車禍中遭受嚴重傷害或死亡的風險。根據新法，駕駛人必須留意到兒童能夠做到以下五項：

•背部可以平貼於車輛座椅。

•膝蓋能彎曲，下垂於座椅邊緣。

•肩帶應貼合地橫跨胸部中央與肩膀，且不可接觸到頸部。

•橫腰帶應位於髖部低處，並貼觸大腿。

•在整個乘車過程中，一直保持這個姿勢。

若兒童或青少年未能符合這五項條件中的任何一項，則仍須繼續使用增高座椅。這項法規的制定，源於國家公路交通安全管理局（NHTSA）在 2015 年的一項發現：約有 46% 的兒童安全座椅遭到錯誤使用。