當年29歲的賀錦麗，檢察官賀錦麗曾與年長她31歲、時任加州眾議院議長的「造王者」布朗交往。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 前舊金山市長威利布朗直言不希望前女友賀錦麗再參選總統，並指她在2024年敗給川普後受創甚深，反而認為紐森更具勝選優勢。

Silive新聞網報導，加州資深政壇大老威利布朗（Willie Brown）日前對前女友、民主黨籍前副總統賀錦麗 （Kamala Harris）的白宮 夢大潑冷水。

布朗近日在舊金山 「約翰燒烤餐廳」（John's Grill）與媒體《The Red Letter》共進午餐時直言：「她竟然還在考慮參選總統，我對此感到遺憾，我不希望她出來選。」

談及賀錦麗在2024年大選敗給共和黨籍的川普，布朗表示：「她顯然因此受了很重的傷。」

這位前舊金山市長指出，賀錦麗成為美國史上職位最高的民選女性官員，早已寫下歷史。他認為，與其再次角逐總統大位，賀錦麗不如將時間投入政壇以外的領域，例如領導大型機構或投身媒體業。

據《紐約郵報》報導，布朗過去便曾質疑賀錦麗以演說魅力吸引選民的能力，稱她的靈魂裡缺乏「浸信會牧師般的感染力」。

考量到兩人過去的淵源，布朗的這番評價顯得格外刺耳。1990年代中期，當時29歲的檢察官賀錦麗曾與年長她31歲、時任加州眾議院議長的「造王者」布朗交往。期間，布朗曾任命賀錦麗出任加州失業保險上訴委員會及加州醫療補助委員會這兩個州級機構的職務。

2003年賀錦麗成功當選舊金山地方檢察官時，布朗也是她背後的推手，這場勝選為她日後在加州乃至全美政壇的崛起鋪平了道路。賀錦麗隨後陸續擔任加州聯邦參議員，並在拜登政府時期出任副總統。

然而，布朗同樣也是現任加州州長紐森政治生涯的推手，而紐森目前也被視為2028年問鼎白宮的熱門人選。

《紐約郵報》引述布朗今年6月接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時的說法，他當時形容賀錦麗是「最近一次的敗選者」，並主張民主黨人會更願意支持擁有勝選紀錄的候選人。

布朗當時說道：「當你要力挺某個人來接下這份重任時，你真正想支持的是一位贏家。就目前而言，你不得不說紐森才是那個贏家。」