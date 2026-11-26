AI摘要 文章摘要整理： 加州州立大學教職員工會與校方談判僵持逾20個月，會員以97%支持授權罷工，但是否真罷工仍待後續協商與法定程序。

加州 州立大學（California State University）教職員工會在與校方進行超過一年談判仍未取得共識後，已投票 授權工會在必要時發動罷工 。加州教職員協會表示，在參與投票的會員中，97%支持罷工授權案，但工會未公布符合投票資格的會員中，實際有多少人投票。

根據Local News Matters的報導，加州教職員協會於近日宣布投票結果，工會發言人形容投票支持率反映會員壓倒性支持，但拒絕透露投票率。工會目前要求校方提出更好的薪酬方案、限制教職員工作量，並制定人工智慧相關保障措施等。

校方近期曾向工會提出薪資調整方案，幅度與其他代表加州州立大學員工的工會已同意的方案相近。不過，雙方仍未能達成協議，勞資談判持續陷入僵局。

協會主席阿維拉（Margarita Berta-Ávila）在致會員聲明中表示，從20個月前開始談判至今，工會的決心不但沒有減弱，反而更加堅定。她指出，工會更加清楚自己正在爭取的權益，以及這場談判對教職員家庭、同事、學生及所屬社區的影響。

加州州大發言人史密斯（Amy Bentley-Smith）則表示，校方對工會投票授權罷工感到失望。她認為，雙方應將時間及資源投入談判桌，而不是花費精力準備可能發生的罷工。

史密斯指出，協會決定宣布談判陷入僵局，限制了雙方繼續協商的機會。她也表示，校方曾邀請工會重返談判桌，但協會尚未接受邀請，因此校方最近提出的最後方案，未能像其他五個工會的談判一樣，透過後續協商進一步調整。

按照目前程序，雙方最後一次事實調查聽證會預計於12月10日舉行。聽證會結束後，調查報告將提出解決勞資分歧的建議。報告公布10天後，工會便可啟動罷工程序。

若工會與校方最終仍無法就爭議達成協議，協會領導層便有權正式宣布罷工。此次投票僅代表會員授權工會在必要時採取罷工行動，並不意味著罷工已經確定，後續仍取決於談判進展及工會的決定。