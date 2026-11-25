加州速食產業員工最低工資自2024年上調至每小時20元後，研究顯示，大型連鎖業者就業人數並未明顯減少。（Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 研究顯示，加州速食業最低時薪調至20元後，整體就業未明顯下滑，但小型連鎖業者因展店減少、歇業增加而受創較重。

Phys.org報導，加州 2024年4月起，將全美擁有至少60家分店的速食業員工最低時薪提高至20元，比當時加州基本工資 標準多四元。近期一項研究發現，該法實施至今，整體就業人數並未明顯減少，規模較小連鎖業者衝擊相較嚴重，員工人數減少20%、門市減少10%，顯示調薪政策對不同規模企業的影響差異顯著。

員工人數減少20%、門市減少10%

這項研究由健康與勞動市場研究人員，協同經濟學家紐馬克（David Neumark）、華格納（Gary Wagner）及梅洛（Vitor Melo），分析2019年至2025年間，加州速食業就業人數、門市增減及歇業情況。

研究團隊利用一套資料庫，逐年紀錄全美各家企業據點雇用人員數量，辨識哪些業者受該法規規範，計算各連鎖品牌在全美門市數量，並將加州與他州比較，如同一連鎖品牌在加州及他州表現等。

不同規模業者因應比一比

研究人員並將受法律規範的連鎖業者分為兩組：規模最大的20家業者，及另外261家規模較小業者，以觀察不同規模企業對該政策因應情況。

就業減 多因企業退出加州

結果發現，加州速食業者整體就業人數並未因最低工資上漲而有顯著變化。規模最大的20家連鎖業者，涵蓋約60%受最低工資法政策影響職位，無論就業人數、門市數量或新開及歇業情況，都未出現可偵測的明顯變化。規模較小的連鎖業者確實受到衝擊，新店開設數量減少17%至20%，歇業數量增加9%至21%。值得一提的是，這些就業機會減少的主因，大多來自企業退出加州市場，而非裁減仍在營業門市的員工。

研究人員分析，大型連鎖品牌通常具備較強定價能力、經營規模及自動化優勢，如自動點餐機設備，降低人力需求，相較能吸收工資上漲帶來的成本；此外，隨著小型連鎖業者減少展店或退出市場，大品牌面臨的競爭壓力隨之減輕，進一步使加州速食市場向大型連鎖企業集中。一項探討德國實施全國最低工資制度的研究，也曾觀察到類似現象。

調薪影響就業？學者仍爭論

最低工資上調是否影響就業，至今仍是經濟學家辯論焦點。部分研究認為，提高最低工資會減少就業機會；但也有研究認為影響甚微。不過，研究人員提醒，政策效果可能隨著時間拉長而擴大。加州速食業者最低時薪法實施至今兩年半，未來企業是否會進一步調整經營模式，造成更多工作機會流失，仍有待觀察。

上述研究並未追蹤受影響餐廳員工的後續去向，也並未直接分析這些餐廳的價格變化，然其他研究顯示，加州速食價格的確上漲3%至4%。

調高最低工資帶來的影響，其重要性遠高於速食產業本身。支持調薪政策人士指出，聯邦最低時薪自2009年以來，一直維持7.25元，各州及地方政府有必要自行採取行動。

洛杉磯正逐步將旅館及機場工作人員最低時薪提高至30元，加州醫療保健工作者也剛得到另一波薪資調漲合約。佛蒙特州立法人員，也提出自己的速食業最低時薪20元法案。全美有16個州，將於2027年元旦起，全面提高最低工資。

研究團隊認為，加州經驗尚不足以證明提高最低工資必然造成失業，也無法認定該政策完全不影響就業。調薪帶來的成本或會衝擊規模較小的連鎖業者，大型企業時間長了後，是否會受到實質影響，仍待進一步研究。

加州速食產業員工最低工資自2024年上調至每小時20元後，研究顯示，大型連鎖業者就業人數並未明顯減少。（美聯社）