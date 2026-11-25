賓士（Mercedes-Benz）新系統最高時速可達85英里，卻完全不需要任何許可證。 （路透）

AI摘要 文章摘要整理： 賓士將於12月在加州邀請部分車主測試最高時速85英里的雙手離手自駕功能，但因屬Level 2，駕駛仍須全程負責，相關服務預計2027年逐步商轉。

Yahoo新聞網報導，賓士 （Mercedes-Benz）過去需要取得加州 政府許可，才能讓旗下的自動駕駛系統以時速40英里運行；如今新系統最高時速可達85英里，卻完全不需要任何許可證——因為在法律文件上，開車的人依然是你。

自今年12月起，加州部分賓士車主與租賃用戶將受邀參與測試，可在符合條件的高速公路上以最高85英里的時速雙手離開方向盤，並讓車輛沿著導航路線自動完成變換車道、轉彎及應對紅綠燈。賓士於11月16日自舊金山 發布此項計畫，然而兩項功能的附註條款都明確將行車責任歸咎於駕駛座上的人。

根據美國賓士發布的新聞稿，該系統包含三個核心部分。首先，「免手扶高速公路輔助」允許駕駛人在啟動數位附加功能「主動車距控制巡航系統」且路況允許時，於符合條件的封閉式高速公路上以最高85英里的時速放開方向盤；其次，「主動變換車道輔助」能自行啟動並完成變換車道，例如超越慢車或提前切入高速公路出口車道；最後，針對市區街道設計的「MB.DRIVE ASSIST PRO」，只要在MBUX導航路線指引運行期間按下方向盤上的按鈕即可啟動，能協助車輛駛離高速公路、匯入正確車道、在路口轉彎，以及在紅綠燈前煞車與起步。

這項「搶先體驗計畫」將從2026年與2027年式CLA純電轎車、2027年式GLC純電休旅車、S-Class轎車、GLE休旅車與跑旅，以及GLS休旅車的車主或租賃用戶中篩選參與者，其餘車主則需繼續等待。賓士表示，「免手扶高速公路輔助」將於2027年春季推展至全美特定車型，而「ASSIST PRO」則預計於2027年某個時間點在美國正式商業化推出。

賓士將這兩套系統皆歸類為SAE Level 2（第二級自動駕駛），並在新聞稿中直白點出其法律後果：「作為SAE Level 2系統，駕駛人仍須對駕駛任務負責，必須隨時保持專注並準備好接管車輛控制權」。

「Level 2」的標籤決定了加州法規的適用範圍，而其結果與多數駕駛人的直覺恰恰相反。根據加州車輛管理局（DMV）11月5日更新的名單，賓士北美研發中心是目前持有加州自動駕駛車輛部署許可的四家公司之一，與Nuro、Waymo和Zoox並列。然而，該許可證涵蓋的是賓士的Level 3系統（由系統接管駕駛任務），且DMV對其設下嚴格限制：僅限於舊金山灣區、洛杉磯、沙加緬度與聖地牙哥的高速公路，以及通往內華達州的5號與15號州際公路，且必須在白天、天氣良好、時速不超過40英里的條件下才能使用。