橘子皮富含天然油脂，散發出濃郁的柑橘香氣，非常適合用來消除食物異味容易殘留的空間。橘子示意圖。（取材自unsplash.com@ Kaitlyn Chow）

AI摘要 文章摘要整理： 報導指出，橘子皮不只可除臭，還能輔助清潔家電、製作去油清潔液，甚至加入堆肥作為園藝養分，兼具實用與再利用價值。

Yahoo新聞網報導，部分清潔專家指出，橘子皮在處理部分家務方面其實相當值得留下利用。

橘子皮富含天然油脂，散發出濃郁的柑橘香氣，非常適合用來消除食物異味容易殘留的空間；此外，若搭配常見的家用材料，還能協助分解特定類型的汙垢與油漬。

家居生活網站《The Spruce》刊登的一篇文章中，清潔公司「Truly Free Home」的專家穆尼（Maria Mooney）與「Joy's Cleaning Services」的卡爾德隆（Armando Calderon）分享了多項柑橘果皮的再利用秘訣。

1.讓廚房空氣更清新

針對廚餘處理機，橘子皮是檸檬皮之外的清新替代品。其天然油脂釋放出的柑橘香氣，有助於掩蓋廚餘留下的難聞氣味。

另一個簡便作法，是將幾片橘子皮放入敞開的碗中並置於冰箱內。果皮散發的淡淡清香能讓冷藏空間聞起來更清新，特別是在存放過氣味濃烈的食物之後。

2.蒸氣去汙更省力

沾滿乾硬食物噴濺汙漬的微波爐往往難以清理，穆尼建議，將橘子皮放入可微波的碗中加水，加熱幾分鐘。隨著水溫升高，微波爐內部會累積蒸氣，有助於軟化黏附在內壁與頂部的食物殘渣。

待碗與微波爐內部冷卻後，民眾便能用濕布輕鬆擦去軟化的汙垢。加熱過程中橘子皮也會釋放柑橘清香，有助於消除家電異味。

3.解決垃圾桶異味困擾

廚房垃圾袋在裝滿前就常散發難聞氣味，尤其是裝有廚餘或其他潮濕垃圾時。卡爾德隆建議，可在無香味的垃圾袋底部放幾片橘子皮，增添暫時性的柑橘清香。

對於經常面臨嚴重垃圾異味的家庭而言，橘子皮最適合被視為短期芳香劑。要從根源控制異味，頻繁清理廚餘並定期清洗垃圾桶仍是關鍵。

4.自製去油清潔劑

橘子皮也可用來製作適用於特定廚房表面的自製清潔劑。一種常見做法是將果皮放入玻璃罐中，倒入白醋淹過果皮並靜置一段時間，讓液體吸收柑橘香氣。

濾掉果皮後，這份液體可用於合適的表面，協助溶解輕微油漬與日常汙垢。然而，這款清潔液並非適用於所有流理台或家電。酸性清潔劑可能會損害大理石、石灰岩及其他天然石材表面，部分特殊塗層也可能對醋酸敏感。

民眾在使用前應先確認表面保養說明，並於不顯眼處進行測試。此外，務必牢記自製的橘皮白醋清潔劑並非政府核可的消毒劑，在需要徹底消毒的場合不應以此替代。

5.為花園增添養分

除了居家清潔，園藝愛好者也能將橘子皮加入堆肥中。伊利諾大學推廣部將果皮歸類為「綠色有機材料」，能在堆肥過程中提供氮元素。

成功的堆肥需要混合綠色材料（如廚餘與修剪下的草屑）以及棕色材料（如枯葉與細枝）。伊利諾大學推廣部建議兩者比例大抵均等，以維持分解所需的環境條件。

將橘子皮加入堆肥前應先切碎。體積較小的碎塊能增加表面積，讓細菌及其他微生物更容易將其分解。視季節與維護頻率而定，成熟的堆肥通常在幾個月內即可完成。完全分解後，便可混入花園土壤或鋪在植物周圍，藉此改善土質。

這幾種橘子皮的妙用之中，哪一項讓你覺得最實用呢？