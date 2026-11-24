加州秋冬季節降雨後，野生蘑菇進入生長旺季，但民眾在山林、公園或住宅社區發現蘑菇時，切勿隨意採摘食用。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 加州毒物控制系統警告，雨後野生蘑菇易與可食用品種混淆，尤其死亡帽與西部毀滅天使毒性極強，誤食可能引發重症、肝衰竭與死亡。

加州 秋冬季節降雨後，野生蘑菇進入生長旺季，但民眾在山林、公園或住宅社區發現蘑菇時，切勿隨意採摘食用。加州毒物控制系統（California Poison Control System，CPCS）警告，加州各地已陸續出現野生蘑菇，其中包括兩種具有致命毒性的品種。這些毒蘑菇外觀容易與可食用蘑菇混淆，一旦誤食，可能造成嚴重中毒、肝臟損傷，甚至死亡。

據洛杉磯 KTLA電視新聞報導。加州毒物控制系統指出，與最嚴重中毒及死亡病例有關的兩種野生蘑菇，分別是毒鵝膏菌（Amanita phalloides，俗稱Death Cap「死亡帽」），以及西部白毒鵝膏（Amanita ocreata，俗稱Western Destroying Angel「西部毀滅天使」）。兩者在加州各地均有生長，外觀又容易與安全、可食用的蘑菇混淆，因此當局提醒民眾，切勿自行採摘或食用。

加州毒物控制系統報告指出，2025年11月18日至2026年5月11日期間，舊金山灣區 及蒙特利縣（Monterey County）共有50人因食用自行採摘的有毒野生蘑菇而嚴重中毒，創下前所未見的紀錄。其中多人住院治療，四人需要接受肝臟移植，另有四人死亡。患者年齡介於19歲至56歲之間。

當局特別提醒，野生毒蘑菇與安全品種可能極為相似，即使有經驗的專家也可能誤判，使用野外辨識圖鑑或手機數位工具，同樣無法保證辨識正確。民眾不應因為蘑菇外觀熟悉，或認為過去曾經採食過類似品種，就認定其安全。

此外，毒蘑菇所含毒素不會因烹煮加熱或冷凍而消失，也不會因此失去毒性。即使只食用少量，也可能造成嚴重中毒，甚至危及生命。

值得注意的是，這類中毒症狀通常不會立即出現，食用後可能經過6至12小時，甚至更長時間才開始發作。由於症狀具有延遲性，容易讓人誤以為沒有大礙，進而錯過及早治療的時機。當局提醒，一旦懷疑誤食野生毒蘑菇，不應等待症狀出現，應立即尋求醫療協助。即使接受積極治療，延誤就醫仍可能影響治療效果。