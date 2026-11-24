人工智慧（AI）成為這個感恩節假日購物新幫手。（示意圖取自Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 美國感恩節購物人潮持續高檔，消費者提早備禮並運用AI找推薦、比優惠與控預算，送禮趨勢也更重實用與個人需求。

據美國零售聯合會（NRF）日前發布的年度假日購物調查，預計今年感恩節 周末將有1億8270萬名消費者購物，雖略低於去年的1億8690萬人，但仍延續近年感恩節購物人潮持續增長的趨勢。消費者也越來越早開始準備節日禮物，60%受訪者已於11月初展開購物，高於疫情 前的56%。

人工智慧 （AI）成為假日購物新幫手。消費者使用AI的主要目的包括尋找產品推薦、發想禮物創意、建立送禮清單、管理預算及尋找優惠價格。另一方面，82%消費者正採取措施控制節日開支，包括選購較平價禮物、減少其他支出或延後至感恩節周末採購，顯示今年送禮更重視實用性與個人需求。

在願望清單方面，Z世代最希望收到服裝和配件，51%的人表示希望收到這類物品。消費者在控制預算之餘，也更傾向選擇兼具實用性、生活品味與個人特色的禮物。例如，怕熱且重視睡眠舒適度的親友，可考慮NightCool by cool-jams清涼機能睡衣，採用Kottinu輕量機能布料，具備吸濕排汗、快速乾燥等特色，提供多種款式及S至3X尺寸。

居家生活用品也是生活品味面的節慶送禮方向，Madison Park提供寢具、窗簾、家具及居家裝飾，涵蓋多種風格，旗下多個主要系列採用OEKO-TEX認證材質，並將於即日至12月7日推出全站最高60% OFF優惠。喜愛茶飲與生活儀式感的朋友，則可選擇由京都工作室策畫的Ode Ritual Matcha Ritual Sets，結合日本手工茶道器具，提供熱、冰抹茶拿鐵套組，讓日常沖泡抹茶也成為一種享受。

調查指出，網路搜尋仍是消費者尋找節慶禮物靈感的主要來源，其次為親友推薦及實體店購物。今年男孩最受歡迎的玩具包括樂高積木、風火輪小汽車及玩具車，女孩則偏好芭比娃娃、其他玩偶及樂高積木。