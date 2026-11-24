隨著通膨持續攀升，預備今年的感恩節大餐將加重一般家庭的開銷壓力。（示意圖 Unsplash / Megan Watson on Unsplash）

AI摘要 文章摘要整理： 美國通膨攀升至4.3%，使感恩節餐桌上的火雞、配菜與甜點成本增加，家庭在節慶前面臨更大財務壓力，超市則推出優惠盼緩解負擔。

隨著美國通膨 持續攀升至4.3%，即將到來的感恩節大餐中必備菜餚如火雞、馬鈴薯泥、填充餡料和南瓜派等，加總起來的費用相當可觀，這對本已承受日常開銷壓力的家庭而言，面對節慶是另一項財務挑戰。

媒體Bakersfield Now報導，貝克斯菲加州大學 （California State University, Bakersfield）經濟學家兼教授Richard Gearhart博士指出，10月份的消費者物價指數（CPI）顯示通膨正在上升，平均通膨率約為4.3%，這比過去兩年所見的數字高出許多，且已開始逼近2021和2022年的水平。

Gearhart表示，即使超市內的物品價格只有輕微上漲，長期累積下來也會對家庭預算造成沉重負擔。他說：「去年花100元買到的雜貨，今年得花106美元。雖然金額看來不是漲了很多，但把所有開支加總起來，確實對家庭經濟造成擠壓。」

根據麻省理工學院（MIT）的「生活薪資計算器」估算，在加州寇恩縣（Kern County），一個由兩名就業成人與兩名子女組成的家庭，若要維持基本生活水準，每小時的收入需達到43元。至於育有兩名子女的單親家庭，則估計需要每小時53元，才能應付生活。

感恩節臨近，隨著各個家庭設法在感恩節餐點上節省開支，一些本地超市也推出了節日優惠。

艾伯森（Albertsons）雜貨超市的代表Courtney Carranza表示，該公司正主打一項感恩節晚餐優惠，協助顧客降低開銷：「我們推出了非常划算的方案，讓八口之家的用餐開支，平均每人花費不到5元。」

Albertsons指出，這個感恩節晚餐優惠價涵蓋一隻12磅重的火雞、5磅馬鈴薯、填充餡料、餐包或餅乾、奶油、肉汁、罐裝蔬菜及一個冷凍派。

此外，Albertsons也計畫在節慶期間，就其自有品牌和全國性品牌的商品提供優惠。Carranza說，該公司已承諾維持價格穩定，直到明年1月初。

對某些家庭而言，面臨的挑戰不僅僅是如何找到優惠。來自寇恩縣食物銀行的社區行動伙伴（Community Action Partnership of Kern Food Bank）Kelly Lowery表示，物價上漲正在加劇這些家庭原本就已沉重的經濟壓力。