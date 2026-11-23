美國社會安全號碼（SSN）創立於1936年，最初目的是為了追蹤美國勞工的收入，並以此作為核發社會安全福利的依據。示意圖。（Pexels/Markus Winkler）

AI摘要 文章摘要整理： 美國社會安全號碼自2011年改採隨機化後，不僅降低身分竊賊推算號碼的風險，也延長了可用號碼的使用年限。

DC News新聞網報導，美國社會安全號碼（SSN）創立於1936年，最初目的是為了追蹤美國勞工的收入，並以此作為核發社會安全福利的依據。

時至今日，幾乎每一位美國合法居民都擁有一組社會安全號碼。這組九位數的號碼，已成為辨識個人身分與蒐集相關資訊的主要工具之一。

在2011年6月之前，社會安全號碼由三個部分組成。前三碼為「地區碼」，依據地理位置核發；通常美國東岸居民的地區碼數字最小，而西岸居民的數字則最大。

中間兩碼為「組別碼」，範圍介於01至99之間，並非按照連續順序核發。

最後四碼則是「序號」，代表在每個組別中從0001到9999的流水編號。

2011年6月，美國社會安全局（SSA）改變了號碼的編製方式，這項變革被稱為「隨機化」。

專家指出，這套隨機分配機制有助於維護全美社會安全號碼的完整性，並延長其使用年限。社會安全局表示，號碼隨機化能提高身分竊賊利用公開資訊推算他人號碼的難度。

目前可供核發的社會安全號碼約有4億2000萬組。

根據社會安全局的說法，這套九位數的號碼最終仍有用罄的一天，但2011年改採隨機化機制後，已成功讓號碼的可用年限得以延續多年。