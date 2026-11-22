柯克伍德山度假村。(谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 加州11月降雪條件理想，至少12座滑雪場提前開放；柯克伍德山度假村與糖碗等雪場受惠深雪，紛紛提早迎客。

加州 11月以來，因溫度、 濕度等條件合適，高山地區大量降雪，加州至少有十餘座滑雪場提前對民眾開放，迎接滑雪客的到來。

太浩湖一家大型滑雪場近期迎來 4 呎新雪，決定提前於周一（23 日）開放場地供滑雪迷享用，而且還有許多座滑雪場比它還早開放。

舊金山 紀事報報導，上周席捲謝拉內華達山脈（Sierra Nevada Mountains）的風暴帶來了豐沛降雪，促使位於太浩湖南方的「柯克伍德山度假村」（Kirkwood Mountain Resort）得以提前近兩周開放。該高山滑雪場原本預定於 12 月 4 日開放，現已宣布將提前至 11 月 23 日正式開始營運。

柯克伍德山度假村加入了加州眾多滑雪場的行列，紛紛把握絕佳的雪況提前開放。本周末加州至少有 12 座滑雪場對民眾開放，迎接滑雪客的到來。根據山區氣象預報平台 OpenSnow 的資料，謝拉內華達山脈各滑雪場的降雪量已達 3 至 8 呎；這在近年來的 11 月紀錄中，已屬積雪最深的情況之一。

以糖碗（Sugar Bowl）滑雪場為例，該雪場決定將開放時間提前至本周末，而本月當地的降雪量已將近 8.5 呎。柯克伍德山滑雪場在謝拉內華達山脈各雪場中，向來以年度總降雪量名列前茅著稱。受惠於本月極佳的雪況，該雪場將開放「從山頂至山腳」的全線滑雪路線，可供滑雪的區域達 326 英畝。

氣象預報指出，這波風雪天氣20、21日稍有緩和，但22日風雪會再度增強，隨後逐漸減弱。