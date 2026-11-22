Trader Joe's新款人氣單品迷你購物袋水果軟糖（Mini Bag of Grocery Gummy Candy）成為假日禮物新寵。（Trader Joe's網站圖片）

AI摘要 文章摘要整理： Trader Joe's推出售價3.99元的迷你購物袋水果軟糖，以招牌紙袋造型與繽紛造型糖果吸引消費者，成為假日送禮與收藏的新熱門選擇。

假日季走親訪友總少不了準備一份小禮物，想別出心裁又要兼顧縮水的錢包，Trader Joe's新款人氣單品迷你購物袋水果軟糖（Mini Bag of Grocery Gummy Candy）最能滿足這些需求。以Trader Joe's招牌牛皮紙購物袋為靈感設計的小巧包裝，不僅外型可愛，裡面還裝滿造型繽紛的水果軟糖，每袋售價僅3.99元，迅速成為節日送禮的新寵。

熟悉Trader Joe's的消費者，對其多次掀起搶購熱潮的迷你帆布購物袋不陌生，這次品牌再度將招牌購物袋縮小，推出迷你版紙袋造型軟糖，不僅重現店內經典的棕色紙袋外觀，袋內還附有一包密封包裝的水果軟糖，讓人忍不住想收藏。

軟糖以水果及蔬菜汁提供天然色彩與風味，並製成多種充滿Trader Joe's特色造型，包括品牌標誌、扶桑花、起司以及迷你帆布購物袋等。每一顆都小巧可愛，將日常購物元素變成充滿童趣的糖果，無論大人或小朋友都容易愛上。

每袋售價3.99元，不需要花大錢，就能準備一份有特色的小禮物。尤其年底節慶活動、聖誕聚會及交換禮物接踵而來，這款迷你軟糖袋非常適合當作派對主人禮物、聖誕襪小禮物、老師節日謝禮，也能放進禮物籃或自製聖誕倒數日曆中，為節日增添驚喜。這款迷你紙袋由於內裝軟糖採獨立密封包裝，方便提前購買、保存，等到節日再拿出來送人。迷你紙袋本身也能成為禮物包裝的一部分，省去包裝紙或禮品袋的麻煩。

如想讓禮物更豐富，還可發揮創意，在小袋子裡搭配其他小物。根據消費者分享，迷你袋子還能放入小巧克力、口香糖，甚至Trader Joe's禮品卡，讓原本3.99元的小禮物變成更有個人特色的驚喜。

Trader Joe's迷你帆布袋在那些沒有Trader Joe's的國家成為品味的象徵，而這款有Trader Joe's招牌牛皮紙購物袋軟糖一樣可作為送給海外親朋的假日禮物，平價又貼心。特別提醒招牌牛皮紙購物袋軟糖是限時供應的，「手慢無」。