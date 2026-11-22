個人理財網站WalletHub最新分析指出，今年黑色星期五部分商品折扣最高可達89%，其中JCPenney以平均74.3%的折扣幅度排第一。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： WalletHub分析黑五促銷後指出，JCPenney以平均74.3%折扣奪冠，Macy's與Target居次；研究也提醒消費者可用AI比價，留意實際優惠變化。

黑色星期五 購物季即將到來，各大零售商陸續推出促銷優惠，究竟哪裡購物最划算？個人理財網站WalletHub最新分析指出，今年黑色星期五部分商品折扣最高可達89%，其中JCPenney以平均74.3%的折扣幅度排第一，這也是該公司自2014年以來第10度拿下榜首。梅西百貨 （Macy's）及Target分居第二、第三。

WalletHub分析師Chip Lupo表示，面對大量促銷廣告及琳瑯滿目商品，消費者往往難以判斷哪家零售商最划算。他建議，購物時可利用AI比價工具，比較促銷價與商品平時售價，才可避免買完後發現折扣不如預期。

JCPenney平均折扣74.3% 珠寶、家電優惠突出

根據WalletHub排名，JCPenney以平均74.3%的折扣幅度居冠，優惠商品包括一款原價1萬416.65元的鑽石訂婚戒指，特價1299.99元，降幅約87.5%；家電類平均折扣達62.2%。

梅西百貨以平均56.5%的折扣排第二，其中珠寶類平均折扣70%，服飾及家電也有多項優惠。

Target則以平均38.5%的折扣排第三，部分商品降價幅度最高達80%。其中家具平均折扣45.5%，玩具平均折扣40.6%。

分析11家零售商 Amazon僅納入179項商品

WalletHub分析美國11家大型零售商刊登的逾2250項黑色星期五促銷商品，涵蓋Amazon、Best Buy、BJ's、Costco、JCPenney、Kohl's、Macy's、Newegg、Target、The Home Depot及Walmart。

促銷商品分為九大類，包括服飾與配件、消費性電子產品及家電等。零售商在單一商品類別中，至少須有五項折扣商品，才會納入該類別的平均折扣計算。研究並依商品原價加權計算平均折扣，讓原價較高商品的降價幅度占有較大比重；無法計算百分比折扣的商品則不納入分析。

其中，由於Amazon未提供所有要求資料，WalletHub僅將179項Amazon促銷商品納入分析。

調查結果以2026年11月14日當時可取得的優惠為準。WalletHub提醒，零售商可能在11月陸續推出更多降價活動，因此實際折扣及促銷內容仍可能有所變動。