梳頭對抗男性禿 中國科團新發明
中國科研團隊推出可邊梳頭邊治療脫髮的電動順髮梳，動物實驗顯示其能促進毛髮再生，並可能優於現有治療。
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中國科研團隊推出可邊梳頭邊治療脫髮的電動順髮梳，動物實驗顯示其能促進毛髮再生，並可能優於現有治療。
有掉髮煩惱的人或會逃避拿起梳子梳髮，但一項新發明也許帶來逆轉。中國一個團隊研發出一種名為「順髮梳」（Detangle）的電動梳子，利用微小的脈衝刺激毛囊，將生髮治療成分輸送到皮膚深層。
每日郵報報導，研究團隊來自北京航空航天大學，研究員指該電梳可以滲透的深度，是傳統外用療法的九倍，有助於克服治療脫髮的最大挑戰之一。研究以小鼠作實驗，小鼠身上一塊光禿的皮膚範圍，能夠在28天之內長出濃密毛髮。雖然實驗只在動物上進行，但研究團隊相信，其效用有助於對抗人類的男性禿髮。
團隊在國際期刊「自然通訊」（Nature Communications）上寫道：「男性禿髮影響著超過15億人，導致進展性的脫髮，給患者帶來心理和生活品質問題的負擔。」團隊指出，所發明的電梳是一種生物電子系統，透過日常梳頭過程治療雄激素性脫髮。
研究員在患有雄性禿髮的小鼠身上測試了該電梳，發現光是電刺激，已能促進生髮，改善血液循環及增加毛囊數量。研究亦顯示，當使用電梳時，如果能夠同時結合兩種用以促進血管生長和抑制二氫睪酮（DHT，一種導致男性脫髮的主要激素）的基因療法，電梳的效果更佳。基因療法藥物透過裝載在梳子較短的齒上，可以輸送到人體內進行給藥。
在28天之後，接受治療的小鼠幾乎再生所有毛髮，效果優於外用的米諾地爾（minoxidil）和口服非那雄胺（finasteride），這兩種都是目前最常用的脫髮治療藥物。
研究團隊相信，電梳透過改善頭皮的微環境、增加毛囊周圍的血液循環，以及激活與頭髮再生相關的生物路徑，從而發揮作用。
研究團隊解釋該發明的科學原理時寫道：「該（電梳）系統採用嵌入含高度差異電極的電子齒和集成藥物加載模組，產生更強的電場，比傳統外部給藥方式更能深入毛囊區域，滲透深度可達九倍，從而有效地將調節分子輸送到毛囊細胞，促進毛囊再生……有效逆轉雄激素引起的毛囊活性抑制，讓頭髮快速生長。」
它利用梳齒上的微小脈衝刺激毛囊，並把生髮治療成分送入皮膚更深層，藉由日常梳頭過程提升藥物滲透與頭皮反應。 團隊先在患有雄性禿的小鼠身上測試，結果顯示28天後禿區幾乎長回毛髮；若再結合基因療法，效果比單純外用或口服藥更好。 研究稱其滲透深度可達傳統外用療法的9倍，能更有效把調節分子送到毛囊區域，改善頭皮微環境與血液循環，進而促進再生。
精華 FAQ
它利用梳齒上的微小脈衝刺激毛囊，並把生髮治療成分送入皮膚更深層，藉由日常梳頭過程提升藥物滲透與頭皮反應。
團隊先在患有雄性禿的小鼠身上測試，結果顯示28天後禿區幾乎長回毛髮；若再結合基因療法，效果比單純外用或口服藥更好。
研究稱其滲透深度可達傳統外用療法的9倍，能更有效把調節分子送到毛囊區域，改善頭皮微環境與血液循環，進而促進再生。
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