北京航空航天大學的研究團隊把新發明的電梳用於出現光禿大班塊的小鼠身上，28天內由禿毛逆轉至生出濃密毛髮。（Nature Communications期刊刊登研究報告說明圖示）

AI摘要 文章摘要整理： 中國科研團隊推出可邊梳頭邊治療脫髮的電動順髮梳，動物實驗顯示其能促進毛髮再生，並可能優於現有治療。

有掉髮煩惱的人或會逃避拿起梳子梳髮，但一項新發明也許帶來逆轉。中國一個團隊研發出一種名為「順髮梳」（Detangle）的電動梳子，利用微小的脈衝刺激毛囊，將生髮治療成分輸送到皮膚深層。

每日郵報報導，研究團隊來自北京航空航天大學，研究員指該電梳可以滲透的深度，是傳統外用療法的九倍，有助於克服治療脫髮的最大挑戰之一。研究以小鼠作實驗，小鼠身上一塊光禿的皮膚範圍，能夠在28天之內長出濃密毛髮。雖然實驗只在動物上進行，但研究團隊相信，其效用有助於對抗人類的男性禿髮。

團隊在國際期刊「自然通訊」（Nature Communications）上寫道：「男性禿髮影響著超過15億人，導致進展性的脫髮，給患者帶來心理和生活品質問題的負擔。」團隊指出，所發明的電梳是一種生物電子系統，透過日常梳頭過程治療雄激素性脫髮。

研究員在患有雄性禿髮的小鼠身上測試了該電梳，發現光是電刺激，已能促進生髮，改善血液循環及增加毛囊數量。研究亦顯示，當使用電梳時，如果能夠同時結合兩種用以促進血管生長和抑制二氫睪酮（DHT，一種導致男性脫髮的主要激素）的基因療法，電梳的效果更佳。基因療法藥物透過裝載在梳子較短的齒上，可以輸送到人體內進行給藥。

在28天之後，接受治療的小鼠幾乎再生所有毛髮，效果優於外用的米諾地爾（minoxidil）和口服非那雄胺（finasteride），這兩種都是目前最常用的脫髮治療藥物。

研究團隊相信，電梳透過改善頭皮的微環境、增加毛囊周圍的血液循環，以及激活與頭髮再生相關的生物路徑，從而發揮作用。

研究團隊解釋該發明的科學原理時寫道：「該（電梳）系統採用嵌入含高度差異電極的電子齒和集成藥物加載模組，產生更強的電場，比傳統外部給藥方式更能深入毛囊區域，滲透深度可達九倍，從而有效地將調節分子輸送到毛囊細胞，促進毛囊再生……有效逆轉雄激素引起的毛囊活性抑制，讓頭髮快速生長。」