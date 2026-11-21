中華航空推出年度黑色星期五限時機票優惠，即日起至12月1日止，北美到亞洲的來回機票最低808元起。（華航提供）

AI摘要 文章摘要整理： 華航推出黑五限時機票優惠，北美多城市飛往亞洲熱門航點最低808元起，並同步發布787主題月曆及高空跨年主題航班。

中華航 空推出年度黑色星期五限時機票 優惠，即日起至12月1日，北美各地出發前往亞洲多個熱門城市，最低經濟艙來回機票808元起，適用2027年上半年出發航班，涵蓋台北、曼谷、馬尼拉及香港等熱門目的地。

此次黑五 促銷適用北美多個出發城市，包括洛杉磯（LAX）、安大略（ONT）、舊金山（SFO）、紐約（JFK）、西雅圖（SEA）、鳳凰城（PHX）及溫哥華（YVR）。美國出發適用旅行日期為2027年1月1日至5月21日，加拿大出發則為2027年1月1日至6月11日，提供旅客更彈性出遊選擇。

多條熱門航線同步推出優惠票，其中西雅圖飛台北來回808元起，舊金山飛台北來回895元起，安大略飛台北來回882元起，鳳凰城飛曼谷來回907元起，洛杉磯及安大略飛馬尼拉來回939元起，紐約飛香港來回1220元起，溫哥華飛馬尼拉來回860元起。

華航提醒，優惠活動至12月1日截止，各航線實際票價、機位供應及相關限制，均以官網公告為準，旅客亦可洽詢各大旅行社，把握限時優惠，提早安排2027年亞洲旅遊計畫。

除黑五機票促銷，華航同步迎接新世代787客機，推出2027年「飛閱787夢幻時刻」主題月曆，以12個月份呈現新機不同風貌，從展現溫暖細緻服務的787豪華商務艙，到升級座椅、適合親子同行的經濟艙，串聯機隊新篇章與華航職人精神，月曆分為掛曆及桌曆兩種設計。

此外，華航首度推出「高空跨年 泰有意思」跨年主題航班，12月31日搭乘指定台北飛曼谷航班CI837，將可在萬呎高空迎接2027年。該航班由A321neo執飛，機票即日起於華航官網及App開放銷售。跨年主題航班特別規劃一系列節慶活動與限定好禮，包括Uber送機折抵優惠、泰國觀光局大象鑰匙圈、Aroma Teddy聯名新年小熊盲盒、KLOOK eSIM免費3日不限流量服務，以及機上慶祝活動與專屬跨年證書，旅客還有機會抽中華航哩程、皮卡丘彩繪機模型及周邊商品。機上餐點則推出大腕燒肉，及融入泰式風味的南洋烤雞腿排飯，搭配跨年限定甜點與飲品，增添節慶氣氛。

華航迎接新世代787客機，推出2027年「飛閱787夢幻時刻」主題月曆。（華航提供）