Erewhon「終極有機饗宴」（ultimate organic feast）。（Erewhon官網）

AI摘要 文章摘要整理： Erewhon在感恩節推出749元的10人份高價套餐，主打有機豪華組合，但蔓越莓醬、起司通心粉等傳統配菜仍需加價另點。

KTLA5新聞網報導，高端連鎖超市Erewhon在今年感恩節 假期推出號稱「終極」的感恩節大餐，售價高達749元。然而，想在餐桌上湊齊所有傳統節慶佳餚的家庭，恐怕還得額外掏腰包。

這家來自南加州 、向來以高檔商品與驚人定價聞名的超市，將這套組合宣傳為「終極有機饗宴」（ultimate organic feast）。Erewhon官網在介紹中寫道：「這份精心策劃的組合，將傳統節慶元素匯聚於一份全方位的餐點之中。」

這份感恩節套餐包含一隻烹調好的放山火雞，搭配大蒜薯泥、火雞肉汁、酸種麵包烤蔬菜餡料、彩虹胡蘿蔔、抱子甘藍，以及一份深盤南瓜派。

不過，諸如蔓越莓醬、四季豆與起司通心粉等其他感恩節必備菜色，則必須另外單點。Erewhon提供的配菜包括杏仁片四季豆、傳統起司通心粉以及「無麩質友善」起司通心粉，每道售價均為55元。

此外，16盎司裝的蔓越莓醬需額外加價29元；顧客也可以65元加購純素茄子千層麵，而額外加點的節慶派餅則依品項不同，每份要價49至85元不等。

標準版感恩節套餐約為8至10人份。若想將這頓「終極有機饗宴」配齊蔓越莓醬、起司通心粉、四季豆並多加一個派，總花費將輕鬆突破900元大關。

Erewhon目前在比佛利山、卡拉巴薩斯（Calabasas）、庫爾富市、格蘭岱、格羅夫購物中心（The Grove）、曼哈坦灘、巴沙迪那、聖塔蒙尼卡、銀湖、影城市、太平洋派立沙德斯、千橡市、威尼斯及西好萊塢（West Hollywood）均設有分店。顧客亦可選擇外送感恩節大餐，但需另付運費。