風暴襲西部5州釀停電風險 手機隨時充飽電、備妥緊急物資
太平洋風暴正衝擊加州等5州，強風恐吹倒樹木、扯斷電纜並造成大範圍停電，當局呼籲民眾提前充電並備妥緊急物資。
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太平洋風暴正衝擊加州等5州，強風恐吹倒樹木、扯斷電纜並造成大範圍停電，當局呼籲民眾提前充電並備妥緊急物資。
在美國西部及中部地區包括加州在內的五個州，現正面臨強烈風暴威脅而恐導致電力中斷，當局呼籲民眾先將手機充電，並備妥緊急物資。
每日郵電報報導，一股來自太平洋的風暴將影響著加州、內華達州、蒙大拿州、科羅拉多州及南達科他州，於周三（18日）發布的天氣警報指出，這些州的部分區域將出現風速高達每小時 75英里的陣風，威力足以吹倒樹木及扯斷電纜。
電力公司PG&E建議用戶預先準備手電筒及新電池，以應對可能出現的停電狀況。當局也呼籲民眾在風勢增強前，應把戶外鬆散的物品固定好。
根據Poweroutages.com的數據，加州目前已有超過5萬名用戶經歷停電，而上述警示也隨之發布。
美國國家氣象局（NWS）警告，最強烈的陣風恐將損壞財產，導致多個社區出現大規模停電。在道路交通方面，掉落的樹枝與飛散的碎片可能構成危險，揚起的塵土也將阻擋駕駛視線。
卡車及其他車身較高的車輛，在強風下尤為危險。在蒙大拿州東部，官方建議居民考慮暫緩出行，直至風勢減弱為止。
在美國西岸地區，一個來自太平洋的低壓系統正帶來強風、降雨和山區降雪。加州「東灣丘陵」（East Bay Hills）地區的陣風時速可能達到70英里。氣象預報人員已發預警，該地區恐將出現大規模停電。
在加州的盧米斯（Loomis），電力公司PG&E的工作人員正在修剪電纜附近的樹枝，以降低因風暴帶來的停電風險。
風暴影響加州、內華達州、蒙大拿州、科羅拉多州及南達科他州，強風可能吹倒樹木、扯斷電纜，並引發電力中斷與交通危險。 官方與PG&E建議先把手機充飽電，準備手電筒與新電池，並在風勢增強前固定戶外鬆散物品，以降低停電與飛散物造成的風險。 根據Poweroutages.com，加州已超過5萬名用戶停電；東灣丘陵陣風恐達70英里，NWS也警告可能出現大規模停電與視線受阻情形。
精華 FAQ
風暴影響加州、內華達州、蒙大拿州、科羅拉多州及南達科他州，強風可能吹倒樹木、扯斷電纜，並引發電力中斷與交通危險。
官方與PG&E建議先把手機充飽電，準備手電筒與新電池，並在風勢增強前固定戶外鬆散物品，以降低停電與飛散物造成的風險。
根據Poweroutages.com，加州已超過5萬名用戶停電；東灣丘陵陣風恐達70英里，NWS也警告可能出現大規模停電與視線受阻情形。
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