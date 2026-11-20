美國國家氣象局預警一股太平洋風暴將影響著美國西部沿岸多個州，受襲範圍可遠至中部的南達科他州。出現的天氣包括陣風、暴雨和降雪。（美國國家氣象局臉書貼圖）

AI摘要 文章摘要整理： 太平洋風暴正衝擊加州等5州，強風恐吹倒樹木、扯斷電纜並造成大範圍停電，當局呼籲民眾提前充電並備妥緊急物資。

在美國西部及中部地區包括加州在內的五個州，現正面臨強烈風暴威脅而恐導致電力中斷，當局呼籲民眾先將手機充電，並備妥緊急物資。

每日郵電報報導，一股來自太平洋的風暴將影響著加州、內華達州 、蒙大拿州 、科羅拉多州及南達科他州 ，於周三（18日）發布的天氣警報指出，這些州的部分區域將出現風速高達每小時 75英里的陣風，威力足以吹倒樹木及扯斷電纜。

電力公司PG&E建議用戶預先準備手電筒及新電池，以應對可能出現的停電狀況。當局也呼籲民眾在風勢增強前，應把戶外鬆散的物品固定好。

根據Poweroutages.com的數據，加州目前已有超過5萬名用戶經歷停電，而上述警示也隨之發布。

美國國家氣象局（NWS）警告，最強烈的陣風恐將損壞財產，導致多個社區出現大規模停電。在道路交通方面，掉落的樹枝與飛散的碎片可能構成危險，揚起的塵土也將阻擋駕駛視線。

卡車及其他車身較高的車輛，在強風下尤為危險。在蒙大拿州東部，官方建議居民考慮暫緩出行，直至風勢減弱為止。

在美國西岸地區，一個來自太平洋的低壓系統正帶來強風、降雨和山區降雪。加州「東灣丘陵」（East Bay Hills）地區的陣風時速可能達到70英里。氣象預報人員已發預警，該地區恐將出現大規模停電。

在加州的盧米斯（Loomis），電力公司PG&E的工作人員正在修剪電纜附近的樹枝，以降低因風暴帶來的停電風險。