前方路段淹水，你因為趕時間而強渡，車子在水中熄火，保險公司會賠嗎？（照片來源：pexels.com)

AI摘要 文章摘要整理： 加州風暴與洪水造成車損時，是否能獲賠取決於保單內容；全險與碰撞險可提供保障，但責任險不賠自己車輛，拖吊與租車費多半須另購附加險。

風暴不斷來襲，如果你的車子泡水了，保險 公司會賠嗎？這裡清楚的解說加州 汽車保險的理賠範圍。

舊金山紀事報報導，今年的秋冬季，受強烈聖嬰現象（El Niño）影響而出現的風暴，可能對加州的駕駛人及其車輛構成威脅。

本季迄今最強的一場風暴於18日侵襲灣區 ，造成街道與高速公路匝道淹水，導致車輛受困，多處道路也被迫封閉。若您今年秋冬必須行駛於濕滑路面，請務必了解：一旦車輛在風暴中受損，保險可能提供哪些理賠。

洪水、倒下的樹木和其他天氣相關事件造成的損壞，通常只包含在全險（comprehensive coverage）的綜合承保範圍內。加州法律不要求駕駛人投保全險，因此，如果您只有責任險（liability-only policy），您可能無法就與聖嬰現象相關的損失提出索賠。

全險通常涵蓋因天氣因素造成的損害，例如洪水、雨水逕流、冰雹、強風、雷擊，以及樹木或樹枝塌落。若您的車輛因惡劣天氣（如車輛在積水路面打滑或失控）而撞上其他車輛或物體，導致車輛受損，「碰撞險」（Collision coverage）則可能支付相關維修費用。至於「責任險」（Liability insurance），在加州屬於強制險，是用來賠償您在車禍中造成他人的人身傷害或財產損失，但它並不保自己的車輛。

全險與碰撞險通常都設有「自付額」（Deductible）；在保險公司開始理賠之前，您必須先付這筆金額。若您的車輛因惡劣天氣或相關事故而全毀（報廢），保險公司通常會支付該車輛的「現金價值」（Cash value），並扣除適用的自付額。

若車內的個人物品（如筆記型電腦、衣物或工具）因洪水受損，這類損失通常不在汽車保險的承保範圍內；不過，這或許屬於您的「屋主保險」或「租屋保險」的保障範圍。請查閱您的保單，確認承保內容與自付額規定。

根據加州法律，保險公司並無義務承保車輛受損衍生的相關費用（如拖吊費或租車費），但部分保險公司會將此類項目列為「選購附加險」（Optional add-on）供車主選擇。