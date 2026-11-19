加州期中選舉通過的37號法案，幫助難以累積足夠購屋款的家庭進入房市。不過，華人房地產及金融業界人士認為，這項措施雖可降低首次購屋門檻，但對收入不穩定、還款能力有限或缺乏抵禦房市波動能力的家庭而言，可能帶來財務風險。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 加州37號法案透過政府第二順位貸款協助首購族降低頭期款，但業界提醒，低自備款雖能提早圓夢，也可能增加還款壓力與房市波動風險。

加州 期中選舉通過的37號法案，幫助難以累積足夠購屋款的家庭進入房市。不過，華人 房地產及金融業界者認為，這項措施雖可降低首購屋門檻，但對收入不穩定、還款能力有限或缺乏抵禦房市波動能力的家庭而言，可能帶來財務風險。

37號法案允許加州住房金融局（CalHFA）發行最高250億元的債券，利用籌集的資金，向符合資格的購屋者提供第二順位固定利率 貸款，金額最高可達房屋購買價格的17%，而購屋者必須自行支付至少3%的頭款。

●貸款業者：助提早實現購屋夢

華裔貸款專員Jenny表示，她與丈夫育有兩女兒，大女兒已經工作，小女兒正在攻讀研究所。她認為，在南加州，即使年輕人擁有穩定工作，仍很難一邊支付高昂房租，一邊存下足夠的購屋頭期款。對收入及信用條件都符合要求，只差一筆頭期款的年輕家庭而言，這項計畫或許能幫助他們提早實現購屋目標。

從貸款業者角度看，Jenny指出，如果貸款機構參與這項計畫，便能多一種融資方式協助客戶完成購屋貸款。以一棟售價80萬元的房屋為例，買方自行支付2萬4000元，計畫提供最高13萬6000元的第二順位貸款，剩餘64萬元則透過第一順位房貸支付。

不過，她也強調，貸款審核不能只看買方能否籌到頭款，更重要的是整體財務負擔是否合理。貸款專員必須將兩筆貸款的每月還款、房產稅、房屋保險及交割費用等全部納入計算，評估買方是否有能力長期承擔，避免因為降低購屋門檻，反而讓家庭背負超出負擔能力的債務。

●會計師：恐申請人多、名額少

資深會計師汪光中則從資金規模及受惠人數分析這項計畫。他以一棟售價70萬元房屋為例，按照17%的最高輔助貸款比例計算，每戶可獲11萬9000元。若以250億元的資金總額除以每戶最高貸款金額計算，理論上約可支應21萬戶家庭。不過，這只是以每戶都獲得最高貸款額度作的概算，實際可協助的家庭數量，仍須視資金分配方式而定。考量加州龐大首次購屋需求，資金是否足以滿足申請人，仍是值得關注的問題。

汪光中指出，這項計畫對不同地區及收入條件的家庭，可能產生不同程度的幫助。部分房價相對較低、家庭收入符合規定的地區，三至四口之家或許能獲得較高比例的購屋輔助資金，減輕購屋初期的經濟負擔。但申請者仍須留意，政府提供的資金非贈款，而是需要償還的貸款，不能只因頭期款降低，就忽略日後的還款責任。

他特別提醒，若購屋者只支付3%的頭期款，房屋本身的自有資金比例便相對偏低。一旦房價沒有如預期上漲，甚至下跌，而屋主又因收入減少或其他財務問題無力繼續還貸，是否可能出現類似2008年至2013年南加州大量發生的短售（Short Sale）現象，值得持續觀察。

●房產經紀、投資人：效果有限

資深地產經紀程梅麗莎強調，從購屋者角度來看，37號法案雖然降低頭期款門檻，卻不代表銀行房貸就一定比較容易獲批，也不意味購屋者的整體財務負擔會隨之減輕。尤其這項計畫採取「第一順位房貸＋第二順位政府輔助貸款」的方式，購屋者仍可能面臨多重貸款審核及還款壓力。這項措施能否真正協助家庭置產，也取決貸款公司承作意願。

南加州資深地產投資人朱曉暉則認為，這項計畫本質仍是透過借貸協助民眾購屋，雖然對首購族有一定幫助，也可能對房市帶來正面作用，但整體受惠範圍有限。