行李箱放厚書、記憶棉、整套硬幣、金屬箔包裝等，安檢掃描恐看不清。（記者邵敏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 旅遊網站提醒，厚重記憶棉、厚書、筆電、紀念硬幣與厚金屬箔包裝等高密度物品，可能在機場X光中形成陰影，導致隨身行李被要求人工二次檢查。

出國旅行，行李箱放一本厚書、一個記憶棉枕頭，甚至一整套硬幣收藏，看似平常，卻可能讓機場安檢人員多花時間嚴查。旅遊網站近日提醒，有些物品因為材質密度高，可能在X光掃描影像中形成深色陰影，遮擋周圍物品，導致行李需進行人工二次檢查。

Daily Passport報導，機場安檢掃描儀雖然功能強大，但並非所有物品都能清楚呈現在影像中，有五類常見物品，可能增加隨身行李接受進一步檢查的機率。

第一個是厚重記憶棉，記憶棉枕頭是不少人旅行時喜歡攜帶的物品，但如果材質厚重、密度高，將會影響X光掃描判讀。Science Focus解釋指出，物品通過X光掃描時，影像會依材質呈現不同顏色，例如紙張、食物及爆炸物等有機材料通常呈橘色，金屬和玻璃則呈藍色或綠色。材料密度愈高，影像顏色愈深，因此厚重記憶棉可能形成遮蔽，讓掃描儀難以看清周圍物品，行李就可能因此被要求二次檢查。

厚重書籍也會增加行李檢查的機率。旅客在機場書店購買書本，準備候機或飛行途中閱讀。但頁數較多、紙張密集的書籍不易被X光穿透；相比之下，雜誌、報紙等較薄的印刷品通常不會造成同樣問題。

筆記型電腦的電池及內部機械零件密度較高，對部分X光掃描儀而言，可能形成近似實心屏障的影像，遮擋同一行李內其他物品。因此，有些機場會要求旅客將筆記型電腦從隨身行李中取出，單獨接受檢查。不過，較新的電腦斷層掃描（CT）設備採用更先進的影像技術，旅客通常可以不必將筆記型電腦從行李中取出。

對喜歡收集紀念硬幣的旅客來說，應留意攜帶數量。以美國50州紀念25美分硬幣為例，整套硬幣含有大量密集金屬，在X光影像中將呈現不透明的區塊，幾乎可以確定會引起進一步檢查。

最後一種是較厚的金屬箔包裝，常見於食品及飲料，包括使用Mylar材料製成的包裝袋。不過，日常薯片包裝袋，或只是用一般鋁箔包裹的零食，通常不會造成問題。若攜帶較厚金屬材料包裝的食品，建議改放託運行李。